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Abril tem dois feriados: como aproveitar Páscoa e Tiradentes para viajar

Confira em quais dias da semana caem os feriados nacionais do mês de abril

Feriados 2026: veja as oportunidades de emenda em abril

Feriados 2026: veja as oportunidades de emenda em abril

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de março de 2026 às 18h05.

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O mês de abril terá duas oportunidades de feriados nacionais prolongados: Páscoa e Tiradentes. 

Para quem trabalha, as emendas oferecem possibilidades de descanso e de viagens.

Na primeira sexta-feira de abril, no dia 3, é celebrada a Sexta-feira Santa. A comemoração religiosa é um feriado nacional e libera os cidadãos das funções empregatícias conforme previsto no artigo 70 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Já o domingo de Páscoa, em 5 de abril, apesar de ser uma das principais datas cristã, não é feriado.

A segunda oportunidade de emenda é o feriado de Tiradentes, dia 21 de abril, uma terça-feira.

Por que a Sexta-feira Santa é feriado?

Na tradição católica, a Sexta-feira Santa relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo.

A data marca o primeiro dia após o período da Quaresma, que em 2026 começou em 18 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas) e acaba em 2 de abril. Os quarenta dias são utilizados pelos católicos como uma preparação para a Páscoa e envolve jejuns e penitências a depender da crença.

Por que Tiradentes é feriado?

O Dia de Tiradentes foi definido como feriado na Lei nº 4.897, de 1965. A data relembra a execução de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, em 1792. Na época, ele foi considerado traidor e enforcado por sua participação na Inconfidência Mineira, movimento buscava a independência do Brasil e instauração da República.

Antes de sua morte, ele permaneceu preso por três anos no Rio de Janeiro. Após a condenação, ele foi esquartejado e partes do seu corpo foram espalhadas por Ouro Preto para dar o "exemplo" para outros revolucionários.

Quem pode emendar os feriados?

Segundo a legislação brasileira, a folga em feriados nacionais é obrigatória para todos os trabalhadores do regime CLT. Aqueles convocados para trabalhar nos feriados, têm direito a remuneração dobrada ou folga compensatória.

Já as emendas dependem das convenções de cada empresa e setor.

Confira outros feriados de 2026

O calendário nacional define 10 feriados em 2026, além dos pontos facultativos e comemorações estaduais.

Veja a lista completa abaixo. 
  • Sexta-feira Santa - 3 de abril (sexta-feira);
  • Tiradentes - 21 de abril (terça-feira);
  • Dia do Trabalho - 1º de maio (sexta-feira);
  • Independência do Brasil - 7 de setembro (segunda-feira);
  • Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro (segunda-feira);
  • Finados - 2 de novembro (segunda-feira);
  • Proclamação da República - 15 de novembro (domingo);
  • Dia da Consciência Negra - 20 de novembro (sexta-feira);
  • Natal - 25 de dezembro (sexta-feira).

O dia de Corpus Christi em 4 de junho (quinta-feira) é considerado ponto facultativo. Ou seja, ele pode ou não gerar folga e dispensa escolar a depender da definição estadual ou de cada instituição.

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