Sexta-feira Santa é feriado? Veja direitos dos trabalhadores

Sexta-feira Santa: data católica é conhecida pelo jejum de carnes e o consumo de peixes como alternativa (Tatiana Pormann/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 30 de março de 2026 às 14h36.
Assim como ocorre em outras datas religiosas do calendário brasileiro, muitos trabalhadores ficam em dúvida sobre o expediente durante a Semana Santa.
A principal pergunta costuma ser se a Sexta-feira Santa é feriado ou apenas ponto facultativo.
Diferentemente de algumas datas comemorativas, a Sexta-feira Santa é feriado nacional no Brasil. Em 2026, a data será celebrada no dia 3 de abril, garantindo folga obrigatória para a maioria dos trabalhadores.
Celebrada no último dia da Semana Santa, a Sexta-feira Santa é considerada um feriado religioso em todo o território nacional.
Isso significa que, pela legislação trabalhista, os trabalhadores devem ser dispensados das atividades nesse dia.
A diferença entre feriado e ponto facultativo está justamente na obrigatoriedade da folga. No ponto facultativo, a empresa pode decidir se libera ou não os funcionários. Já no feriado, a orientação legal é de que haja dispensa do trabalho.
Embora seja um feriado nacional, alguns setores podem manter atividades por se tratarem de serviços essenciais ou por necessidade operacional das empresas.
Nesses casos, o trabalhador convocado para atuar no feriado deve receber pagamento em dobro pelo dia trabalhado ou folga compensatória em outra data, conforme as regras da legislação trabalhista e dos acordos coletivos.
Para os cristãos, a data marca um momento de reflexão e luto pela morte de Jesus Cristo na cruz. A celebração ocorre dois dias antes do Domingo de Páscoa, quando os fiéis comemoram a ressurreição de Cristo.
Durante a Sexta-feira Santa muitos religiosos adotam práticas de penitência, como jejum parcial ou a abstinência de carne vermelha, substituindo o alimento por peixe, frutos do mar, vegetais ou pratos vegetarianos.
Apesar de ser uma das celebrações religiosas mais importantes do calendário cristão, o Domingo de Páscoa não é considerado feriado nacional no Brasil.
Apenas a Sexta-feira Santa possui status de feriado oficial em todo o país, garantindo a dispensa obrigatória do trabalho para a maioria dos profissionais.