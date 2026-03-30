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Sexta-feira Santa é feriado? Veja direitos dos trabalhadores

Assim como ocorre em outras datas religiosas do calendário brasileiro, muitos trabalhadores ficam em dúvida sobre o expediente durante a Semana Santa

Sexta-feira Santa: data católica é conhecida pelo jejum de carnes e o consumo de peixes como alternativa (Tatiana Pormann/Divulgação)

Sexta-feira Santa: data católica é conhecida pelo jejum de carnes e o consumo de peixes como alternativa (Tatiana Pormann/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de março de 2026 às 14h36.

Assim como ocorre em outras datas religiosas do calendário brasileiro, muitos trabalhadores ficam em dúvida sobre o expediente durante a Semana Santa.

A principal pergunta costuma ser se a Sexta-feira Santa é feriado ou apenas ponto facultativo.

Diferentemente de algumas datas comemorativas, a Sexta-feira Santa é feriado nacional no Brasil. Em 2026, a data será celebrada no dia 3 de abril, garantindo folga obrigatória para a maioria dos trabalhadores.

Sexta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo?

Celebrada no último dia da Semana Santa, a Sexta-feira Santa é considerada um feriado religioso em todo o território nacional.

Isso significa que, pela legislação trabalhista, os trabalhadores devem ser dispensados das atividades nesse dia.

A diferença entre feriado e ponto facultativo está justamente na obrigatoriedade da folga. No ponto facultativo, a empresa pode decidir se libera ou não os funcionários. Já no feriado, a orientação legal é de que haja dispensa do trabalho.

Quem trabalha no feriado tem direito a compensação?

Embora seja um feriado nacional, alguns setores podem manter atividades por se tratarem de serviços essenciais ou por necessidade operacional das empresas.

Nesses casos, o trabalhador convocado para atuar no feriado deve receber pagamento em dobro pelo dia trabalhado ou folga compensatória em outra data, conforme as regras da legislação trabalhista e dos acordos coletivos.

Por que a Sexta-feira Santa é importante?

Para os cristãos, a data marca um momento de reflexão e luto pela morte de Jesus Cristo na cruz. A celebração ocorre dois dias antes do Domingo de Páscoa, quando os fiéis comemoram a ressurreição de Cristo.

Durante a Sexta-feira Santa muitos religiosos adotam práticas de penitência, como jejum parcial ou a abstinência de carne vermelha, substituindo o alimento por peixe, frutos do mar, vegetais ou pratos vegetarianos.

A Páscoa é feriado nacional?

Apesar de ser uma das celebrações religiosas mais importantes do calendário cristão, o Domingo de Páscoa não é considerado feriado nacional no Brasil.

Apenas a Sexta-feira Santa possui status de feriado oficial em todo o país, garantindo a dispensa obrigatória do trabalho para a maioria dos profissionais.

Acompanhe tudo sobre:FeriadosPáscoa

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