Quaresma: veja qual é o significado do período cristão que começa na Quarta-Feira de Cinzas

A Quarta-Feira de Cinzas marca, além do fim da folia de carnaval, também o início do período de Quaresma no calendário tradicional cristão. Na religião, os próximos 40 dias — até o Domingo de Ramos — são considerados uma preparação para a Páscoa, principal celebração do cristianismo em memória à ressurreição de Jesus Cristo, que, em 2024, acontece no dia 31 de março.

Pode comer carne na Quaresma?

Neste primeiro dia, é costume que seja feito jejum e abstinência de carne. A Quaresma é praticada por católicos e também devotos da Igreja Ortodoxa, anglicanos e luteranos. Além disso, devido ao sincretismo religioso, também possui representações em algumas religiões de matriz africana

Qual é o significado da Quaresma?

A origem da palava vem do termo "quadragesima dies", que em latim significa quadragésimo dia. O motivo de esse período ter sido estabelecido é desconhecido, mas há quem acredite que tenha tido origem em acontecimentos que, segundo a tradição bíblica, também duraram 40 dias, como o jejum de Jesus Cristo no deserto, antes de seu ministério; o dilúvio da Arca de Noé; Moisés no Monte Sinai; e a peregrinação do povo de Israel no deserto.

Jejum na Quaresma

Por ser um período de preparação, a Quaresma é propícia, principalmente na tradição católica, para a realização de jejuns, caridade e oração. Os cristãos se dedicam à reflexão e à conversão espiritual.

O que significa a cor roxa na Quaresma?

Neste período, os ministros da Igreja usam vestimentas roxas, cor que simboliza tristeza e dor. É costume a realização de missas onde as testas dos fiéis são marcadas por cinzas, ficando assim até o anoitecer. O simbolismo faz parte de uma tradição demonstrada na Bíblia, onde pessoas jogavam cinzas nas próprias cabeças como prova de arrependimento.

A Quaresma surgiu por volta do ano 350. Cerca de 200 anos depois do nascimento de Jesus, os cristãos começaram a preparar a comemoração da Páscoa, que tinha duração de três dias de oração, meditação e jejum. Depois, a Igreja aumentou o tempo de preparação para 40 dias.