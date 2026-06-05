Claude descobre vulnerabilidade catastrófica na ZCash e criptomoeda cai 38%

Um pesquisador chamado Taylor Hornby usou o agente de inteligência artificial Claude para pesquisar por possíveis falhas no projeto cripto ZCash e descobriu uma vulnerabilidade catastrófica que permitia criação ilimitada de criptomoedas ZEC.

Como consequência, às 11h48 (horário de Brasília), os tokens ZEC derretiam 37,6% em apenas 24 horas, sendo negociados a US$ 325,10 por unidade.

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Hornby havia sido contratado pela equipe da ZCash justamente para procurar falhas do tipo, mas não previa que pudesse haver um problema tão grave. A Orchard pool, usada pelo protocolo desde 2022 para validar transações tinha um bug em um dos mecanismos de checagem que impedia a ferramenta de aplicar as regras de verificação que deveria usar para atestar que uma transferência era verdadeira.

Isso significa que um hacker poderia criar criptomoedas falsas ZEC à vontade, pois o sistema de prova de conhecimento zero não seria capaz de reconhecer a fraude nas transações.

Resposta da ZCash

Em seu perfil oficial na rede social X (Twitter), a ZCash informou que Hornby descobriu a vulnerabilidade em 29 de maio logo após usar o modelo Opus 4.8 do Claude, da Anthropic, lançado no dia anterior.

O pesquisador teria revelado o bug imediatamente aos engenheiros do projeto, que teriam coordenado uma resposta emergencial. Em 2 de junho, de acordo com a ZCash, a vulnerabilidade foi corrigida.

No entanto, o projeto informou que as propriedades de privacidade da Orchard não permitem provar criptograficamente se a falha foi descoberta e explorada antes.

“A vulnerabilidade era real e explorável. Taylor, com a ajuda do Opus 4.8, criou um exploit completo que, quando testado em um ambiente local, gerou ZECs falsificadas ilimitadas e indetectáveis”, admitiram os administradores da ZCash.

ZCash em 2026

A criptomoeda do ZCash era uma das poucas altcoins que estavam subindo bastante em 2026. O token ZEC chegou a subir 28,2% até 24 de maio, quando atingiu sua máxima no ano, aos US$ 656,59.

De lá para cá, a criptomoeda já caiu 50,5%. Com a forte baixa de hoje, o token recua 36,5% no acumulado de 2026.

O ZCash foi criado como um fork (separação após desenvolvedores não atingirem consenso) do Bitcoin criado para trazer privacidade para as transações. Ao contrário da rede do Bitcoin, onde todas as operações são públicas, no ZCash é possível esconder quem enviou, quem recebeu e quanto dinheiro foi enviado.

Para obter essa privacidade, o projeto usa uma ferramenta chamada prova de conhecimento zero (zero knowledge proof, ou ZKP). Usando este tipo de prova de validação, o sistema pode verificar a que uma operação é verdadeira sem precisar saber de todas as informações dos envolvidos na transação.

A tese de privacidade era uma das mais fortes no setor de criptoativos em 2026, com muitos agentes enxergando valor na possibilidade de evitar o rastreamento público de patrimônio e a vigilância sobre carteiras digitais.

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