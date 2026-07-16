Quando estreia o próximo episódio de 'A Casa do Dragão'? O que esperar da reta final da temporada

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" está prestes a entrar na sua fase mais decisiva. Depois de uma sequência de acontecimentos que mudou o equilíbrio da guerra entre os Targaryen, o quinto episódio promete abrir um novo capítulo da Dança dos Dragões e preparar o terreno para os grandes confrontos que encerram a temporada.

Quando estreia o episódio 5?

O quinto episódio será lançado no domingo, 19 de julho, às 22h (horário de Brasília), com exibição simultânea na HBO e na HBO Max. A temporada segue o formato semanal e contará com oito episódios, chegando ao fim em 9 de agosto.

Calendário dos próximos episódios

Episódio 5: 19 de julho

Episódio 6: 26 de julho

Episódio 7: 2 de agosto

Episódio 8 (final da temporada): 9 de agosto

O que esperar da segunda metade da temporada?

O trailer do quinto episódio HBO mostra que a história passa a explorar as consequências da Batalha da Goela e da tomada de Porto Real por Rhaenyra Targaryen. A partir de agora, o foco recai sobre as disputas políticas, a reorganização dos exércitos e os próximos movimentos de cada lado na guerra.

Entre os principais acontecimentos esperados estão o avanço de Ormund Hightower, que conquista Tumbleton e prepara uma ofensiva contra os Pretos, além da recuperação de Aemond, ferido em Harrenhal, enquanto as tropas comandadas por Criston Cole aguardam o momento de entrar novamente em combate.

Ao mesmo tempo, Rhaenyra enfrenta o desafio de consolidar seu governo em Porto Real. A rainha precisará administrar alianças frágeis, lidar com possíveis perdas de apoio e responder às movimentações dos Verdes, que seguem organizando a resistência.

Todas as temporadas de "Game of Thrones", "A Casa do Dragão" e "O Cavaleiro dos Sete Reinos" estão disponíveis na HBO Max.