Quando estreia o próximo episódio de 'A Casa do Dragão'? O que esperar da reta final da temporada

'A Casa do Dragão': Trailer revela as consequências da Batalha da Goela e antecipa disputas que prometem mudar o rumo da história (HBO Max/Divulgação)
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Publicado em 16 de julho de 2026 às 09h40.
A terceira temporada de "A Casa do Dragão" está prestes a entrar na sua fase mais decisiva. Depois de uma sequência de acontecimentos que mudou o equilíbrio da guerra entre os Targaryen, o quinto episódio promete abrir um novo capítulo da Dança dos Dragões e preparar o terreno para os grandes confrontos que encerram a temporada.
O quinto episódio será lançado no domingo, 19 de julho, às 22h (horário de Brasília), com exibição simultânea na HBO e na HBO Max. A temporada segue o formato semanal e contará com oito episódios, chegando ao fim em 9 de agosto.
O trailer do quinto episódio HBO mostra que a história passa a explorar as consequências da Batalha da Goela e da tomada de Porto Real por Rhaenyra Targaryen. A partir de agora, o foco recai sobre as disputas políticas, a reorganização dos exércitos e os próximos movimentos de cada lado na guerra.
Entre os principais acontecimentos esperados estão o avanço de Ormund Hightower, que conquista Tumbleton e prepara uma ofensiva contra os Pretos, além da recuperação de Aemond, ferido em Harrenhal, enquanto as tropas comandadas por Criston Cole aguardam o momento de entrar novamente em combate.
Ao mesmo tempo, Rhaenyra enfrenta o desafio de consolidar seu governo em Porto Real. A rainha precisará administrar alianças frágeis, lidar com possíveis perdas de apoio e responder às movimentações dos Verdes, que seguem organizando a resistência.
Todas as temporadas de "Game of Thrones", "A Casa do Dragão" e "O Cavaleiro dos Sete Reinos" estão disponíveis na HBO Max.