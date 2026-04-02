Logan Roy serial killer? Brian Cox se junta ao elenco de 'Dexter: Ressurreição'

O mundo de "Dexter" tem diversas personagens marcantes, como o protagonista homônimo à saga, interpretado por Michael C. Hall, e o detetive James Doakes de Erik King, responsável por memes virais no último ano. Desde a estreia do programa original há quase 20 anos, a franquia icônica de crime já está em sua terceira série spin-off.

"Dexter: Ressurreição" estreou em 2025 e conta com um elenco já estrelado, com Uma Thurman, Peter Dinklage, Krysten Ritter e Neil Patrick Harris. Na próxima temporada, que chega à Paramount+ em outubro deste ano, Brian Cox será a nova adição a essa lista.

Brian Cox em 'Dexter: Ressurreição'

O ator, conhecido pelo papel de Logan Roy em "Succession" da HBO, interpretará o serial killer fictício Dom Framt, também conhecido como o "Estripador de Nova York".

O matador foi apresentado originalmente na primeira temporada da série, mas manteve um ar de mistério por não ter aparecido em cena.

Esta não será a primeira vez que Cox interpreta um assassino em série. Ele já interpretou o icônico personagem Hannibal Lecter no filme “Manhunter”, de 1986.

Quem é o 'Estripador de Nova York'?

Framt é descrito pelas personagens da série como “um assassino em série que aterrorizou a cidade anos atrás. Apesar de não estar mais em atividade, ele encontrou uma nova maneira de perpetuar sua infâmia, continuando a provocar os sobreviventes de sua antiga onda de assassinatos”.

Dexter e, posteriormente, a Detetive Claudette Wallace (Kadia Saraf) descobriram um arquivo sobre ele no cofre de Leon Prater (Peter Dinklage) na primeira temporada, preparando o terreno para o que será um papel importante na segunda temporada.

'Dexter: Ressurreição'

A série, que continua a história de Dexter Morgan, o famoso serial killer, traz Michael C. Hall de volta ao papel principal e mantém a narrativa iniciada em "Dexter: New Blood" (2021-2022).

O spin-off foi desenvolvido por Clyde Phillips, diretor da série original, que também atua como showrunner e produtor executivo da nova série juntamente com Hall.

A primeira temporada de "Dexter: Ressurreição" tem 10 episódios. Na série, Dexter enfrenta novos desafios em Nova York, lidando com sua complicada dinâmica com o filho Harrison (Jack Alcott), além de reencontros com personagens clássicos, como o capitão Angel Batista (David Zayas) e o retorno de James Remar no papel de Harry Morgan, pai e mentor de Dexter.

Expansão do universo Dexter

A franquia Dexter cresceu com várias produções que exploram diferentes fases da vida de Dexter Morgan e personagens relacionados. Veja abaixo um resumo das principais produções da saga:

'Dexter' (2006-2013): A série original, que apresentou o anti-herói Dexter Morgan, um perito forense que esconde um segredo sombrio. Com oito temporadas, Dexter conquistou uma base fiel de fãs e consolidou o personagem na cultura pop.

'Dexter: New Blood' (2021-2022): Continuação direta da série original, ambientada em uma pequena cidade de Nova York, onde Dexter tenta controlar seus impulsos e lida com a chegada de seu filho Harrison, colocando à prova seus valores e o “Código de Harry”.

'Dexter: Pecado Original' (2024): Spin-off e prequela que explora a adolescência de Dexter e o início de sua jornada como serial killer. A série detalha a formação do "Código de Harry" e a relação com seu pai adotivo, Harry Morgan, expandindo o universo da franquia para antes dos eventos da série original.

Um legado na cultura pop

A franquia Dexter se consolidou como um dos maiores fenômenos da televisão, transformando o personagem de um simples serial killer a um anti-herói cultuado.

Além de revisitar a trajetória de Dexter, os spin-offs e prequelas permitem aos fãs uma compreensão mais profunda da psique de Dexter e dos vilões que marcaram sua jornada.