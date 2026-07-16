Por que o Google foi obrigado a disponibilizar a IA a seus concorrentes

A inteligência artificial se tornou um dos principais campos de disputa entre as grandes empresas de tecnologia. Nesse cenário, uma decisão da União Europeia pode alterar a forma como milhões de pessoas utilizam celulares Android nos próximos anos.

A Comissão Europeia determinou que o Google permita que assistentes de IA concorrentes tenham acesso às mesmas funções do Android utilizadas pelo Gemini, além de compartilhar parte dos dados do Google Search com rivais qualificados. A medida faz parte da Lei dos Mercados Digitais (DMA), criada para reduzir o poder das chamadas plataformas dominantes.

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O que motivou a decisão

Segundo a Comissão Europeia, o Google ocupa uma posição dominante em áreas como buscas na internet, sistema operacional móvel e inteligência artificial.

Na prática, o Gemini possui integração profunda com o Android, conseguindo realizar tarefas como abrir aplicativos, fazer reservas, responder comandos de voz e controlar funções do aparelho. Concorrentes, como ChatGPT ou Perplexity, não têm o mesmo nível de acesso. A nova regra busca eliminar essa diferença.

O que muda no Android

A decisão prevê que empresas concorrentes possam acessar 11 funcionalidades do Android hoje disponíveis para os serviços do Google.

Isso significa que, futuramente, um usuário poderá escolher outro assistente de inteligência artificial como padrão e utilizá-lo para tarefas semelhantes às realizadas pelo Gemini, como enviar mensagens, fazer pesquisas por voz ou organizar compromissos. As mudanças deverão ser implementadas até 2027.

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Por que a Europa tomou essa medida

A legislação europeia busca aumentar a concorrência digital e reduzir barreiras para empresas menores.

Na avaliação dos reguladores, quando uma empresa controla tanto a plataforma quanto seus próprios serviços, concorrentes podem ter dificuldade para competir em igualdade de condições. A expectativa é que a abertura estimule inovação e ofereça mais opções aos consumidores.

O Google, por outro lado, afirma que a exigência pode criar desafios relacionados à privacidade e à segurança, já que mais empresas terão acesso a recursos sensíveis do sistema. A Comissão Europeia afirma que haverá critérios técnicos e salvaguardas antes da liberação desse acesso.

O que o usuário pode esperar

Para quem utiliza Android, as mudanças tendem a ampliar a possibilidade de escolha. Em vez de depender apenas das soluções do Google, será possível utilizar diferentes assistentes de inteligência artificial com integração semelhante ao sistema operacional.

A decisão também pode influenciar outros mercados e servir de referência para futuras regulações envolvendo grandes empresas de tecnologia.

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