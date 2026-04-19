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Charlize Theron critica fala de Timothée Chalamet sobre balé e ópera

Atriz classifica comentário como irresponsável e defende apoio às artes tradicionais

Timothée Chalamet: declaração sobre balé e ópera gera reação de Charlize Theron. (Chelsea Guglielmino/FilmMagic/Getty Images)

Timothée Chalamet: declaração sobre balé e ópera gera reação de Charlize Theron. (Chelsea Guglielmino/FilmMagic/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de abril de 2026 às 14h53.

O ator Timothée Chalamet voltou ao centro de uma controvérsia após uma declaração feita em fevereiro sobre balé e ópera continuar repercutindo.

Na ocasião, durante conversa com Matthew McConaughey em um especial da Variety com a CNN, ele afirmou que não gostaria de trabalhar em áreas nas quais seria necessário “manter algo vivo mesmo que ninguém mais se importe”, o que gerou críticas de integrantes dessas comunidades artísticas.

Agora, dois meses depois, a fala foi comentada pela atriz Charlize Theron em entrevista ao The New York Times.

Theron classificou a declaração como “muito irresponsável” ao se referir a formas de arte que, segundo ela, precisam de apoio contínuo.

“Foi um comentário muito irresponsável sobre uma forma de arte, duas formas de arte, que precisamos apoiar constantemente porque, sim, elas passam dificuldades”, afirmou.

A atriz também fez um contraponto envolvendo o avanço da inteligência artificial na indústria do entretenimento.

“Em 10 anos, a IA vai ser capaz de fazer o trabalho do Timothée, mas não será capaz de substituir uma pessoa que está dançando ao vivo em um palco”, disse.

Acompanhe tudo sobre:Atores e atrizesInteligência artificial

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