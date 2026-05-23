‘Algemas digitais’: diretor de 'Batman' explica por que vive sem celular e e-mail

Na contramão da era da hiperconectividade, o diretor Christopher Nolan afirmou que nunca usou e-mail e não tem celular. Conhecido por filmes como "Oppenheimer" e "Interestelar", além de parte da franquia "Batman", o cineasta admitiu preferir manter uma rotina distante do excesso de estímulos digitais.

A declaração foi feita durante entrevista ao programa 60 Minutes e repercutiu nas redes sociais após Nolan comentar que se sente “sortudo” por não viver preso às chamadas “algemas digitais”.

Vida offline

Durante a conversa, Christopher Nolan contou que jamais utilizou e-mail. Segundo o diretor britânico, informações consideradas importantes costumam ser impressas por sua equipe quando alguém acredita que ele precisa ver determinado conteúdo. O criador de "Oppenheimer" explicou que nunca teve interesse nesse tipo de comunicação virtual.

Ele também confirmou que não usa smartphone no cotidiano, embora admita que manter esse estilo de vida tenha ficado mais complicado nos últimos anos. Para Nolan, a popularização dos QR Codes após a pandemia aumentou as dificuldades para quem tenta permanecer desconectado.

Ainda assim, o cineasta revelou que costuma carregar apenas um celular flip durante viagens.

Ao falar sobre sua rotina longe das telas, Nolan afirmou que não encara essa escolha como uma crítica direta à tecnologia, mas como uma forma de preservar hábitos anteriores à era dos smartphones. “Acho que é mais uma questão de eu não ter deixado o resto do mundo me engolir. Só continuo vivendo da forma como todos nós vivíamos antes”, disse.

Rotina desconectada repercute em Hollywood

Essa não é a primeira vez que a ausência de celular de Christopher Nolan vira assunto em Hollywood. Em 2024, o ator Cillian Murphy revelou que recebeu o convite para estrelar "Oppenheimer" por meio de uma ligação feita pela produtora Emma Thomas, esposa do diretor.

Segundo Murphy, Nolan entrou na conversa logo depois da chamada, reforçando a fama de viver praticamente distante do universo digital.