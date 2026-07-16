Doomjobbing: sete sinais de que a busca por emprego saiu do controle

Abrir um portal de vagas, enviar dezenas de currículos e encerrar o dia com a sensação de produtividade e, depois, esperar respostas que raramente chegam. Esse ciclo ganhou o nome de doomjobbing, o hábito de se candidatar compulsivamente, com pouco direcionamento ou personalização.

A prática parece ampliar as chances de contratação, mas pode produzir o efeito contrário.

O comportamento surge em um mercado marcado pela insegurança. Um levantamento da Employ com mais de 1.500 candidatos mostrou que 66% relatam esgotamento durante a busca por trabalho.

Ao mesmo tempo, 70% esperam conseguir uma vaga depois de apenas dez candidaturas, uma expectativa que aumenta a frustração quando o retorno não aparece.

Confira, a seguir, os sete sinais de doomjobbing. As informações foram retiradas da Forbes.

1. A quantidade passou a importar mais que a qualidade

O primeiro sinal está na prioridade dada ao número de envios. O candidato passa mais tempo preenchendo formulários e menos tempo pesquisando a empresa, interpretando a descrição da vaga e ajustando o currículo.

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Com isso, experiências relevantes podem ser apresentadas de forma genérica e perder força diante de recrutadores e sistemas automatizados. A sensação de movimento permanece, mas as candidaturas ficam menos competitivas.

2. Você se candidata a vagas incompatíveis

Quando a ansiedade assume o controle, o alinhamento com a oportunidade deixa de ser um critério. O profissional começa a concorrer a cargos para os quais está subqualificado, superqualificado ou que pouco têm a ver com seus objetivos.

A candidatura indiscriminada também aumenta o risco de aceitar uma posição inadequada.

3. O esgotamento começa a afetar a busca

Enviar currículos repetidamente sem receber resposta cobra um preço emocional. Com o tempo, a motivação cai, as pesquisas sobre as empresas ficam mais superficiais e a preparação para entrevistas perde qualidade.

O problema não está apenas no cansaço. A frustração pode alterar a forma como o candidato se apresenta justamente quando surge uma oportunidade relevante. Administrar esse desgaste exige reconhecer limites, interromper o piloto automático e reorganizar a estratégia.

4. Seu currículo não conversa com a vaga

Grandes empresas costumam usar sistemas de rastreamento de candidatos, conhecidos como ATS, para organizar e filtrar currículos. Documentos genéricos têm menos chances de apresentar as competências, palavras-chave e experiências relacionadas a cada posição.

A busca por velocidade favorece esse problema. Segundo a Employ, 71% dos candidatos esperam concluir uma inscrição em menos de 30 minutos, enquanto 35% abandonariam processos considerados demorados.

O botão de candidatura rápida reduz o esforço de envio, mas também facilita uma sequência de inscrições que pouco explica por que aquele profissional faz sentido para aquela vaga.

5. O networking desapareceu da rotina

Cada hora dedicada a candidaturas em massa deixa de ser investida em conversas, contatos e aproximações com o mercado. O resultado é uma busca concentrada exclusivamente em plataformas.

Networking não depende apenas de abordar desconhecidos. Ele inclui informar pessoas próximas sobre seus objetivos, conversar com profissionais da área, participar de eventos e manter relações construídas em universidades ou experiências anteriores.

Essas interações podem oferecer informações sobre vagas, empresas e processos que não aparecem nos anúncios.

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6. Atividade é confundida com progresso

Enviar dez currículos em um dia pode parecer mais produtivo do que pesquisar três empresas e adaptar duas candidaturas. Mas o número de inscrições não é a melhor medida de avanço.

Conversas iniciadas, respostas recebidas, entrevistas agendadas e relações construídas oferecem sinais mais concretos. Quando o candidato acompanha apenas a quantidade de envios, pode repetir uma estratégia pouco eficaz por semanas.

O doomjobbing cria, assim, uma sensação imediata de controle sobre um processo marcado por incertezas. O alívio é breve: depois dele, chegam o silêncio e a necessidade de enviar ainda mais currículos.

7. Cada rejeição passa a pesar mais

Quanto maior o volume de candidaturas, maior também pode ser a quantidade de recusas e respostas ausentes. Quase um terço dos candidatos ouvidos pela Employ afirmou já ter sido ignorado por uma empresa, e quase metade desse grupo passou pela situação mais de três vezes.

Sem informações sobre os critérios da decisão, o candidato pode interpretar o silêncio como uma avaliação pessoal de sua capacidade. O impacto acumulado aparece na autoconfiança, no cuidado com novas candidaturas e na postura durante entrevistas.

Esse efeito ocorre em um momento de pessimismo entre trabalhadores. Dados do Gallup mostram que apenas 28% dos profissionais americanos consideravam o fim de 2025 um bom período para encontrar um emprego de qualidade, ante quase 70% em meados de 2022. Entre os que buscavam ativamente uma posição, 49% classificaram a experiência como negativa.

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