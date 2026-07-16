Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Elle' volta ao Prime Video: o que esperar da 2ª temporada

A pré-sequência de 'Legalmente Loira' já tem novos episódios garantidos e começa uma nova fase na trajetória de Elle Woods

'Elle':Com produção encerrada e novos personagens confirmados, a continuação da série vai explorar os acontecimentos logo após o final da primeira temporada. (Divulgação/Prime Video)

'Elle':Com produção encerrada e novos personagens confirmados, a continuação da série vai explorar os acontecimentos logo após o final da primeira temporada. (Divulgação/Prime Video)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de julho de 2026 às 09h41.

Tudo sobreSéries
Saiba mais

O universo de "Legalmente Loira" ainda tem muitas histórias para contar. Após conquistar o público ao mostrar a adolescência de Elle Woods, a série "Elle" já tem uma segunda temporada confirmada pelo Prime Video. A produção avança na trajetória da personagem antes dos acontecimentos dos filmes estrelados por Reese Witherspoon e prepara novos desafios para a jovem protagonista.

A história continua exatamente de onde parou

Quem esperava uma mudança de fase na vida de Elle pode se preparar para acompanhar cada consequência do desfecho da primeira temporada. De acordo com informações da Capricho, a showrunner Laura Kittrell confirmou que os novos episódios começam imediatamente após os acontecimentos finais, mantendo a narrativa contínua e aprofundando os conflitos vividos pela personagem durante o ensino médio.

A proposta segue mostrando como essas experiências ajudam a formar a personalidade confiante, determinada e otimista que marcou a protagonista de "Legalmente Loira". 

Elenco ganha reforço de peso

A principal novidade da segunda temporada é a chegada de Maitreyi Ramakrishnan, conhecida por interpretar Devi na série "Eu Nunca…". Ela dará vida a Sam, editora-chefe do jornal da escola.

A personagem é descrita como alguém competitiva e muito diferente de Elle Woods, criando uma nova dinâmica dentro da escola e abrindo espaço para disputas que devem movimentar os próximos episódios. Enquanto isso, Lexi Minetree retorna ao papel principal ao lado do restante do elenco fixo.

Produção já foi concluída

As gravações da nova temporada aconteceram em Vancouver, no Canadá, e já foram encerradas. A série agora está em fase de pós-produção, etapa dedicada à edição dos episódios, trilha sonora e efeitos finais. Até o momento, o Prime Video ainda não divulgou uma data oficial para a estreia.

O sucesso que garantiu novos episódios

A confiança do Prime Video em "Elle" apareceu antes mesmo da estreia da série. A plataforma renovou a produção antecipadamente, demonstrando expectativa em torno do retorno de Elle Woods às telas. Poucos dias após o lançamento, no dia 1º de julho, a série também entrou para o top 10 títulos mais assistidos do serviço em diversos mercados.

Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video

Mais de Pop

Quando estreia o próximo episódio de 'A Casa do Dragão'? O que esperar da reta final da temporada

Gollum está de volta: Andy Serkis surge em teaser do novo filme de 'O Senhor dos Anéis'

'Batman 2' revela data de estreia e primeira prévia oficial com Robert Pattinson

Casinhas coloridas que lembram 'casita' de Bad Bunny ocupam o vão do Masp

Mais na Exame

Pop

Quando estreia o próximo episódio de 'A Casa do Dragão'? O que esperar da reta final da temporada

Future of Money

EUA congelam US$ 131 milhões em criptomoedas ligadas ao Irã

Mercados

SpaceX: ação cai 40% desde o pico e negocia abaixo do preço do IPO

Inteligência Artificial

Nvidia amplia ecossistema de IA física no Japão