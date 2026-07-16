'Elle' volta ao Prime Video: o que esperar da 2ª temporada

O universo de "Legalmente Loira" ainda tem muitas histórias para contar. Após conquistar o público ao mostrar a adolescência de Elle Woods, a série "Elle" já tem uma segunda temporada confirmada pelo Prime Video. A produção avança na trajetória da personagem antes dos acontecimentos dos filmes estrelados por Reese Witherspoon e prepara novos desafios para a jovem protagonista.

A história continua exatamente de onde parou

Quem esperava uma mudança de fase na vida de Elle pode se preparar para acompanhar cada consequência do desfecho da primeira temporada. De acordo com informações da Capricho, a showrunner Laura Kittrell confirmou que os novos episódios começam imediatamente após os acontecimentos finais, mantendo a narrativa contínua e aprofundando os conflitos vividos pela personagem durante o ensino médio.

A proposta segue mostrando como essas experiências ajudam a formar a personalidade confiante, determinada e otimista que marcou a protagonista de "Legalmente Loira".

Elenco ganha reforço de peso

A principal novidade da segunda temporada é a chegada de Maitreyi Ramakrishnan, conhecida por interpretar Devi na série "Eu Nunca…". Ela dará vida a Sam, editora-chefe do jornal da escola.

A personagem é descrita como alguém competitiva e muito diferente de Elle Woods, criando uma nova dinâmica dentro da escola e abrindo espaço para disputas que devem movimentar os próximos episódios. Enquanto isso, Lexi Minetree retorna ao papel principal ao lado do restante do elenco fixo.

Produção já foi concluída

As gravações da nova temporada aconteceram em Vancouver, no Canadá, e já foram encerradas. A série agora está em fase de pós-produção, etapa dedicada à edição dos episódios, trilha sonora e efeitos finais. Até o momento, o Prime Video ainda não divulgou uma data oficial para a estreia.

O sucesso que garantiu novos episódios

A confiança do Prime Video em "Elle" apareceu antes mesmo da estreia da série. A plataforma renovou a produção antecipadamente, demonstrando expectativa em torno do retorno de Elle Woods às telas. Poucos dias após o lançamento, no dia 1º de julho, a série também entrou para o top 10 títulos mais assistidos do serviço em diversos mercados.