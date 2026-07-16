Brasileirão volta após a Copa do Mundo com recorde de jogadores que disputaram o Mundial

O Campeonato Brasileiro está de volta. Depois de 46 dias de paralisação por causa da Copa do Mundo de 2026, a Série A será retomada nesta quinta-feira, 16, antes mesmo da decisão do Mundial, marcada para domingo, 19, entre Argentina e Espanha.

Como a seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final, a CBF optou por reiniciar a competição nacional antes do encerramento da Copa. Com isso, os torcedores voltam a acompanhar seus clubes, enquanto parte dos jogadores que disputaram o torneio de seleções já inicia o retorno ao futebol brasileiro.

Brasileirão bate recorde de jogadores em uma Copa

A edição de 2026 entrou para a história também pelo número de atletas que deixaram a Série A para defender suas seleções.

Ao todo, 33 jogadores de clubes do Campeonato Brasileiro participaram da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, o maior número já registrado desde o início da competição.

Segundo a Folha de S.Paulo, o recorde anterior pertencia ao Mundial de 1974, na Alemanha Ocidental, quando 27 atletas que atuavam no Brasileirão foram convocados para representar seus países.

No total, jogadores de 13 dos 20 clubes da Série A estiveram na Copa, defendendo sete seleções diferentes.

Rodada de retorno começa nesta quinta-feira

A retomada do Brasileirão será aberta com dois confrontos da 19ª rodada, ambos às 19h30, de Brasília.

O Botafogo recebe o Santos no estádio Nilton Santos, enquanto Vitória e Vasco se enfrentam no Barradão, em Salvador.

Para o duelo no Rio de Janeiro, o Santos ainda não poderá contar com Neymar. O atacante tem reapresentação prevista apenas para sexta-feira, 17, e deve voltar aos gramados somente na próxima semana, pela Copa Sul-Americana.

No lado botafoguense, o volante Danilo Santos também é dúvida. O jogador desperta interesse de outros clubes e pode ficar fora da partida.

Palmeiras e Flamengo lideram lista de convocados

Os dois principais candidatos ao título do Brasileirão também foram os clubes que mais cederam jogadores à Copa do Mundo.

O Flamengo teve nove convocados, enquanto o Palmeiras contou com sete atletas representando suas seleções durante o torneio.

As duas equipes, porém, voltam a atuar apenas na próxima semana.

O Palmeiras enfrenta o Coritiba na quarta-feira, 22, no Couto Pereira. A expectativa é que Abel Ferreira tenha praticamente todos os jogadores de volta, incluindo Emiliano Martínez e Joaquín Piquerez, do Uruguai; Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa, do Paraguai; além de Jhon Arias, que disputou o Mundial pela Colômbia.

A única ausência deve ser Flaco López. Reserva da Argentina, o atacante permanece com a seleção por causa da disputa da final contra a Espanha.

Flamengo aguarda retorno dos selecionáveis

Também na quarta-feira, 22, o Flamengo visita a Chapecoense, na Arena Condá.

A tendência é que Leonardo Jardim já tenha à disposição Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, que defenderam a seleção brasileira durante a Copa. Lucas Paquetá segue em recuperação de lesão.

Além dos brasileiros, o elenco rubro-negro ainda contou com Guillermo Varela, Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, convocados pelo Uruguai; Jorge Carrascal, pela Colômbia; e Gonzalo Plata, que representou o Equador no Mundial.

Com o retorno da Série A, o futebol brasileiro volta ao centro das atenções em uma reta decisiva da temporada, agora impulsionado pela presença de dezenas de jogadores que acabaram de disputar o principal torneio de seleções do planeta.