Harry Styles em SP: quais lugares o cantor visitou antes de shows no MorumBIS

Harry Styles está em São Paulo para quatro apresentações da turnê Together, Together no MorumBIS, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho.

O cantor britânico, além de se preparar para os shows, também está aproveitando para conhecer a cidade antes de subir ao palco.

Conhecido por seus passeios na Europa, Harry Styles chamou a atenção dos fãs por ter sido flagrado em diversos lugares ao redor da cidade em seus dois primeiros dias em São Paulo.

Mesmo com um esquema de segurança reforçado, o artista atendeu alguns admiradores que tiveram a sorte de encontrá-lo na rua.

Pão de Queijo Haddock Lobo

Styles começou sua visita a São Paulo da forma mais brasileira possível. O cantor visitou a cafeteria Pão de Queijo Haddock Lobo, nos Jardins, para um café da manhã tradicional, com direito a vários mini pão de queijos.

Sendo considerado um dos espaços mais tradicionais do bairro, o local funciona desde 1968 e já foi eleito como o melhor da cidade diversas vezes. Também é possível comprar a versão congelada da sua famosa massa de pão de queijo para fazer em casa.

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Um passeio no Parque Ibirapuera

Não é um segredo para ninguém que Harry Styles adquiriu um gosto pela corrida, assim como milhares de jovens ao redor do mundo. Durante uma pausa na carreira, o cantor participou de diversas maratonas ao redor do mundo e foi flagrado algumas vezes correndo com seu personal trainer por Londres.

Assim como na sua visita ao Brasil em 2022, Harry não perdeu a oportunidade de correr no Parque do Ibirapuera. O britânico foi flagrado por alguns fãs enquanto treinava e, após atender todos os presentes, foi visto mais uma vez aproveitando uma água de coco.

O HOMEM CHEGOU! Harry em São Paulo hoje. ❤️ pic.twitter.com/sYeOQEWmd7 — Harry Styles Brasil 🪩 (@bestharrysbr) July 14, 2026

Vida noturna na Rua Augusta

A vida noturna de São Paulo é uma das mais animadas do Brasil e o Styles não quis ficar de fora! Em suas duas primeiras noites na capital paulistana, o artista já foi flagrado duas vezes passeando pela Rua Augusta, popular entre o público jovem e LGBTQIA+.

Na noite da última quarta-feira, 15, o Harry esteve presente na sessão das 18h50 do filme "O Convite" no Espaço Petrobrás Augusta. O longa-metragem foi dirigido por Olivia Wilde.

MASP e 9 de Julho

Seguindo sua rotina de treinos, Styles foi flagrado mais uma vez correndo na rua. Desta vez, os fãs do cantor o encontraram na Avenida 9 de Julho, próximo ao Museu de Arte de São Paulo (MASP) na Avenida Paulista.

Compras

Durante seus passeios pela capital paulistana, Harry Styles também tem aproveitado para fazer compras. Na última terça-feira, 14, ele passeou na Casa Santa Luzia, um supermercado localizado na região dos Jardins, para buscar alguns itens essenciais para sua estadia no Brasil.

Harry Styles foi visto em um supermercado em São Paulo fazendo compras. 🇧🇷 pic.twitter.com/GEubgRTVDw — POPTime (@poptime) July 14, 2026

O bairro da Liberdade também entrou na rota turística do britânico. Após a corrida na Avenida 9 de Julho, Styles foi visto no bairro da Liberdade, centro tradicional de cultura asiática em São Paulo.

Após uma pequena passada em um mercado, o cantor bateu perna no bairro por algum tempo antes de voltar para seu hotel na região dos Jardins, logo antes da semifinal entre Inglaterra e Argentina, que definiu a seleção sul-americana na final da Copa do Mundo.

Harry Styles: cantor foi visto com sua equipe na Liberdade - Foto: Reprodução/Redes Sociais (Reprodução/Redes Sociais)

Por enquanto, o cantor não foi mais avistado, mas os fãs de Harry Styles seguem atentos para sua próxima aparição nas ruas paulistanas.