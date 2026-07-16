Calça da Zara viraliza após série de quedas e ganha apelido de 'calça da morte'

Uma das peças mais populares da Zara neste verão europeu conquistou espaço nas redes sociais por um motivo inesperado. A calça, que custa US$ 45,90 (R$ 234,70, na cotação atual), de modelagem ampla, cintura alta e tecido fluido, passou a ser chamada de "Zara death pants", ou "calça da morte", em tradução livre, depois que consumidores começaram a publicar vídeos mostrando tropeços, quedas e ferimentos enquanto a utilizavam.

Calça da marca Zara é alvo de polêmica por causar quedas e ferimentos (Divulgação / Zara.com)

Vídeos acumulam milhões de visualizações

Os relatos seguem um padrão semelhante. Usuários afirmam que o excesso de tecido acaba envolvendo os pés durante a caminhada, provocando desequilíbrios. Há vídeos de pessoas caindo em calçadas, estacionamentos, escadas e até tendo a barra presa em escadas rolantes.

Entre os casos mais compartilhados está o da canadense Ellin Costa, de 50 anos, que contou à CBC News ter quebrado o pulso e sofrido cortes no rosto após uma queda. "Essas calças quase me mataram há algumas semanas. Quebrei o pulso e abri um corte no rosto. Preciso colocar cola no corte na têmpora. Metade do meu rosto ainda está machucado e vou ficar com gesso por seis semanas", revelou.

Outra criadora de conteúdo mostrou, em seu perfil no TikTok, como os tombos com a calça da Zara acontecem. O principal fator está na combinação entre pernas muito largas, tecido leve e comprimento que alcança ou ultrapassa os pés. Durante o movimento, a barra pode enrolar na outra perna ou prender no calçado, aumentando as chances de tropeços.

A peça faz parte da tendência conhecida como puddle pants, caracterizada por barras longas que tocam ou arrastam levemente no chão. O visual domina coleções de diversas marcas, mas a repercussão envolvendo o modelo da Zara colocou o estilo sob novo escrutínio.

Internautas compartilham soluções improvisadas

Enquanto os vídeos continuam viralizando, usuários passaram a trocar dicas para reduzir o risco de acidentes. Entre as sugestões aparecem fazer a barra, prender o tecido com elásticos próximos aos tornozelos ou usar sapatos de salto para manter a calça afastada do chão.

Mesmo assim, muitos consumidores afirmam que o problema está na própria combinação entre largura e tecido, e que ajustar apenas o comprimento nem sempre elimina o risco.

Zara ainda não comentou o caso

Até o momento, a Zara não divulgou um posicionamento oficial sobre a repercussão envolvendo o modelo. O assunto segue ganhando força nas redes sociais, onde milhares de vídeos utilizam hashtags relacionadas às chamadas "calças da morte" e acumulam milhões de visualizações.