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Calça da Zara viraliza após série de quedas e ganha apelido de 'calça da morte'

Modelo de pernas largas e barra longa acumula milhões de visualizações no TikTok após consumidores relatarem tropeços, ferimentos e até fraturas

Calça da morte: a peça, vendida como uma das apostas da temporada, virou alvo de vídeos que mostram acidentes provocados pelo excesso de tecido (Imagem gerada por IA/EXAME)

Calça da morte: a peça, vendida como uma das apostas da temporada, virou alvo de vídeos que mostram acidentes provocados pelo excesso de tecido (Imagem gerada por IA/EXAME)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de julho de 2026 às 13h23.

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Uma das peças mais populares da Zara neste verão europeu conquistou espaço nas redes sociais por um motivo inesperado. A calça, que custa US$ 45,90 (R$ 234,70, na cotação atual), de modelagem ampla, cintura alta e tecido fluido, passou a ser chamada de "Zara death pants", ou "calça da morte", em tradução livre, depois que consumidores começaram a publicar vídeos mostrando tropeços, quedas e ferimentos enquanto a utilizavam. 

Calça da marca Zara é alvo de polêmica por causar quedas e ferimentos

Calça da marca Zara é alvo de polêmica por causar quedas e ferimentos (Divulgação / Zara.com)

Vídeos acumulam milhões de visualizações

Os relatos seguem um padrão semelhante. Usuários afirmam que o excesso de tecido acaba envolvendo os pés durante a caminhada, provocando desequilíbrios. Há vídeos de pessoas caindo em calçadas, estacionamentos, escadas e até tendo a barra presa em escadas rolantes.

@kategeraghty45

You think falling in the Zara trousers are bad how about an escalator eating them up and news channels across the world sharing it @Áine Geraghty 🤣 #viralvideo #accident #zara #fail #meme

♬ original sound - Tyra

Entre os casos mais compartilhados está o da canadense Ellin Costa, de 50 anos, que contou à CBC News ter quebrado o pulso e sofrido cortes no rosto após uma queda. "Essas calças quase me mataram há algumas semanas. Quebrei o pulso e abri um corte no rosto. Preciso colocar cola no corte na têmpora. Metade do meu rosto ainda está machucado e vou ficar com gesso por seis semanas", revelou.

Outra criadora de conteúdo mostrou, em seu perfil no TikTok, como os tombos com a calça da Zara acontecem. O principal fator está na combinação entre pernas muito largas, tecido leve e comprimento que alcança ou ultrapassa os pés. Durante o movimento, a barra pode enrolar na outra perna ou prender no calçado, aumentando as chances de tropeços.

@kristinamichelleeee

boots on the ground journalism for the deadly wide leg Zara pants #zarapants #deadlyzarapants #zara #zarapantsdangerous

♬ original sound - KristinaMichelleeee

A peça faz parte da tendência conhecida como puddle pants, caracterizada por barras longas que tocam ou arrastam levemente no chão. O visual domina coleções de diversas marcas, mas a repercussão envolvendo o modelo da Zara colocou o estilo sob novo escrutínio.

@jessicapearce_

please because these Zara trousers are hazardous ! zara hazard zaratrousers zaratriphazard

♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald

Internautas compartilham soluções improvisadas

Enquanto os vídeos continuam viralizando, usuários passaram a trocar dicas para reduzir o risco de acidentes. Entre as sugestões aparecem fazer a barra, prender o tecido com elásticos próximos aos tornozelos ou usar sapatos de salto para manter a calça afastada do chão.

Mesmo assim, muitos consumidores afirmam que o problema está na própria combinação entre largura e tecido, e que ajustar apenas o comprimento nem sempre elimina o risco.

@abbiestoneknight

No more trips to A&E ladies. I’m short.. but why are they SO long?? #zaratrousers #zara #clothinghack #ootd #hack

♬ original sound - Abbie knight

Zara ainda não comentou o caso

Até o momento, a Zara não divulgou um posicionamento oficial sobre a repercussão envolvendo o modelo. O assunto segue ganhando força nas redes sociais, onde milhares de vídeos utilizam hashtags relacionadas às chamadas "calças da morte" e acumulam milhões de visualizações.

@camilariberaroca

piénsenla MIL veces antes de comprárselos @ZARA debería tener una advertencia en la etiqueta de estos pantalones💀⚠️ #deadly #zarapants #falling #zaratrousers #fyp

♬ original sound - jojo.aitools

Acompanhe tudo sobre:ZaraMemesTikTok

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