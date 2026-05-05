Novo trailer de ‘A Odisseia’ mostra batalha com ciclope; veja vídeo

O novo trailer de "A Odisseia", filme dirigido por Christopher Nolan, foi divulgado na noite de segunda-feira, 5, e trouxe novas cenas da aguardada adaptação do épico de Homero.

As novas imagens mostram momentos centrais da jornada de Odisseu, vivido por Matt Damon, após a Guerra de Troia.

O material mostra o protagonista em confronto com o ciclope Polifemo, além da disputa pelo trono de Ítaca liderada por Antínoo, personagem de Robert Pattinson.

O trailer foi exibido pela primeira vez durante o programa The Late Show with Stephen Colbert, nos Estados Unidos. Veja o vídeo abaixo.

Elenco de ‘A Odisseia’

Além de Damon, o longa reúne um elenco estrelado. Anne Hathaway interpreta Penélope, esposa de Odisseu, enquanto Tom Holland vive Telêmaco, filho do protagonista.

O elenco inclui ainda Zendaya como a deusa Atena e Charlize Theron no papel de Circe.

Também participam nomes como Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Elliot Page e Jovan Adepo.

Após sucesso de ‘Openheimer’

Dirigido por Christopher Nolan, o filme é o 13º da carreira do cineasta e o primeiro após "Oppenheimer". O longa anterior arrecadou US$ 958,8 milhões e recebeu 13 indicações ao Oscar, vencendo sete estatuetas, incluindo melhor filme e melhor direção.

“A Odisseia” foi escrita pelo próprio Nolan, que também assina a produção ao lado de Emma Thomas. A distribuição é da Universal Pictures.

A produção foi filmada em diferentes países, como Marrocos, Grécia, Itália, Islândia e Escócia.

Quando 'A Odisseia’ estreia nos cinemas

“A Odisseia” estreia em 16 de julho de 2026.

Como parte da estratégia de divulgação, ingressos para sessões em 70mm foram colocados à venda com um ano de antecedência, em julho de 2025.

Veja o novo trailer de 'A Odisseia'