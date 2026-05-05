Novo trailer de ‘A Odisseia’ mostra batalha com ciclope; veja vídeo

'A Odisseia': Matt Damon interpreta Odisseu e Zendaya representa a deusa Atena (Universal/Divulgação)
Repórter
Publicado em 5 de maio de 2026 às 08h17.
O novo trailer de "A Odisseia", filme dirigido por Christopher Nolan, foi divulgado na noite de segunda-feira, 5, e trouxe novas cenas da aguardada adaptação do épico de Homero.
As novas imagens mostram momentos centrais da jornada de Odisseu, vivido por Matt Damon, após a Guerra de Troia.
O material mostra o protagonista em confronto com o ciclope Polifemo, além da disputa pelo trono de Ítaca liderada por Antínoo, personagem de Robert Pattinson.
O trailer foi exibido pela primeira vez durante o programa The Late Show with Stephen Colbert, nos Estados Unidos. Veja o vídeo abaixo.
Além de Damon, o longa reúne um elenco estrelado. Anne Hathaway interpreta Penélope, esposa de Odisseu, enquanto Tom Holland vive Telêmaco, filho do protagonista.
O elenco inclui ainda Zendaya como a deusa Atena e Charlize Theron no papel de Circe.
Também participam nomes como Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Elliot Page e Jovan Adepo.
Dirigido por Christopher Nolan, o filme é o 13º da carreira do cineasta e o primeiro após "Oppenheimer". O longa anterior arrecadou US$ 958,8 milhões e recebeu 13 indicações ao Oscar, vencendo sete estatuetas, incluindo melhor filme e melhor direção.
“A Odisseia” foi escrita pelo próprio Nolan, que também assina a produção ao lado de Emma Thomas. A distribuição é da Universal Pictures.
A produção foi filmada em diferentes países, como Marrocos, Grécia, Itália, Islândia e Escócia.
“A Odisseia” estreia em 16 de julho de 2026.
Como parte da estratégia de divulgação, ingressos para sessões em 70mm foram colocados à venda com um ano de antecedência, em julho de 2025.