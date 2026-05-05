Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Novo trailer de ‘A Odisseia’ mostra batalha com ciclope; veja vídeo

Novo filme do diretor Christopher Nolan, estrelado por Matt Damon, estreia em julho de 2026

'A Odisseia': Matt Damon interpreta Odisseu e Zendaya representa a deusa Atena (Universal/Divulgação)

'A Odisseia': Matt Damon interpreta Odisseu e Zendaya representa a deusa Atena (Universal/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08h17.

O novo trailer de "A Odisseia", filme dirigido por Christopher Nolan, foi divulgado na noite de segunda-feira, 5, e trouxe novas cenas da aguardada adaptação do épico de Homero.

As novas imagens mostram momentos centrais da jornada de Odisseu, vivido por Matt Damon, após a Guerra de Troia.

O material mostra o protagonista em confronto com o ciclope Polifemo, além da disputa pelo trono de Ítaca liderada por Antínoo, personagem de Robert Pattinson.

O trailer foi exibido pela primeira vez durante o programa The Late Show with Stephen Colbert, nos Estados Unidos. Veja o vídeo abaixo.

Elenco de ‘A Odisseia’

Além de Damon, o longa reúne um elenco estrelado. Anne Hathaway interpreta Penélope, esposa de Odisseu, enquanto Tom Holland vive Telêmaco, filho do protagonista.

O elenco inclui ainda Zendaya como a deusa Atena e Charlize Theron no papel de Circe.

Também participam nomes como Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Elliot Page e Jovan Adepo.

Após sucesso de ‘Openheimer’

Dirigido por Christopher Nolan, o filme é o 13º da carreira do cineasta e o primeiro após "Oppenheimer". O longa anterior arrecadou US$ 958,8 milhões e recebeu 13 indicações ao Oscar, vencendo sete estatuetas, incluindo melhor filme e melhor direção.

“A Odisseia” foi escrita pelo próprio Nolan, que também assina a produção ao lado de Emma Thomas. A distribuição é da Universal Pictures.

A produção foi filmada em diferentes países, como Marrocos, Grécia, Itália, Islândia e Escócia.

Quando 'A Odisseia’ estreia nos cinemas

“A Odisseia” estreia em 16 de julho de 2026.

Como parte da estratégia de divulgação, ingressos para sessões em 70mm foram colocados à venda com um ano de antecedência, em julho de 2025.

Veja o novo trailer de 'A Odisseia'

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:CinemaFilmes

Mais de Pop

Modelo plus size chama caneta emagrecedora de ‘tapa na cara’

Met Gala 2026: os melhores looks da 'noite mais fashion do ano'

Taylor Swift ocupa 70% das maiores estreias de álbuns da década nos EUA

Padrão milionário: os salários dos CEOs de Hollywood

Mais na Exame

Pop

Modelo plus size chama caneta emagrecedora de ‘tapa na cara’

Mercados

Preço do whey sobe quase 90% com avanço dos remédios para emagrecer

Ciência

Uma única injeção pode mudar o tratamento da artrose para sempre

Brasil

Novo Desenrola Brasil começa com uso do FGTS para quitar dívidas