House of the Dragon estreia em agosto; saiba detalhes e curiosidades do spin-off de Game of Thrones

Os fãs de Game of Thrones já podem se preparar para intrigas políticas, dragões e guerras: o tão aguardado spin-off House of the Dragon ("A Casa do Dragão") chega ao HBO Max no dia 21 de agosto.

Com base nos livros Fogo & Sangue e O Mundo de Gelo & Fogo, ambos de autoria de George R. R. Martin, a série conta a trama da família Targaryen 300 anos antes dos eventos de Game of Thrones. "É sombrio, é poderoso, é visceral... bem do jeito que eu gosto as minhas fantasias épicas", escreveu o autor em seu blog oficial. Martin é cocriador da série.

Ao todo, a primeira temporada contará com dez episódios, centrados nos eventos que levaram ao fim da dinastia Targaryen em Westeros, citado como a Dança dos Dragões. Assim como a antecessora Game of Thrones, o novo spinoff será lançado semanalmente, todos os domingos.

No início desta semana, a HBO Brasil divulgou o segundo trailer oficial estendido e legendado para português.

Entenda a história de House of the Dragon

A trama é totalmente focada na sucessão do Trono de Ferro entre os filhos de Viserys I Targaryen, logo após sua morte: Rhaenyra Targaryen e Príncipe Aegon II Targaryen. Uma guerra civil é formada entre a família para ascender ao trono, e todas as intrigas políticas que cercam a sucessão dos herdeiros estão em foco.

Dessa forma, os fãs podem e devem esperar discussões agressivas, batalhas e personagens fortes e desenvolvidas, bem como cenas recheadas de dragões — afinal, a série tem o enfoque no fim da dinastia dos Targeryen e no que levou os dragões à "extinção".

Um dos assuntos polêmicos discutidos pela série diz respeito à sucessão feminina do trono de ferro, posto que Rhaenyra Targaryen é a primogênita do rei Viserys I, de "puro sangue valiriano". Ela é casada, no entanto, com Daemon Targaryen, irmão do rei e seu tio, um outro potencial herdeiro do trono. No fim, Rhaenyra compete com Aegon II Targaryen pelo trono, este, por sua vez, também filho do rei — no segundo casamento, com Alicent Hightower.

Vale destacar que a trama já apresenta um grande desafio para explicar a própria linha do tempo e as árvore genealógica da casa Targaryen, que tende a ser mais confusa, uma vez que os parentes se casam entre si e têm filhos.

Menos de 20 dias para a estreia: o que a série promete?

De acordo com o co-showrunner Miguel Sapochnik, nove dragões serão lançados na primeira temporada, todos com personalidades bem estabelecidas. "Cada novo dragão tem sua própria personalidade. Isso é o que está acontecendo agora em nossa última parte da animação — estamos aplicando traços de caráter pessoal a cada um dos dragões", explicou à Empire Magazine. "Um deles tem uma perna ruim. Outro é muito mais parecido com uma águia, porque ele é meio neurótico. E outra é como uma vovó rabugenta."

Ele comenta, ainda, detalhes exclusivos dos designs dos dragões. "Eu tenho um livro que tem centenas de designs [conceituais]", disse ele. "A primeira coisa que você quer é não fazer Drogon. Então eu criei toda uma teoria sobre como havia três tipos diferentes de dragões, com base em seus crânios diferentes. Nós criamos todos os tipos de coisas. Mas no final, acabamos de volta a Drogon. Há algo sobre Drogon. É como a Millennium Falcon. Ele atingiu alguma coisa".

Outro ponto interessante é que os produtores optaram por trazer um trono de ferro com design diferente do apresentado em Game of Thrones, mais voltado para a descrição dos livros de George R. R. Martin.

O elenco conta com os atores Paddy Considine (Viserys I Targaryen), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen) e Olivia Cooke (Alicent Hightower) entre os personagens principais.

