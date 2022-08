House of the Dragon: linha de sucessão dos Targaryen e detalhes que você talvez tenha perdido

No último domingo, 21, House of the Dragon estreou nos canais oficiais da HBO Max com grandes expectativas. Boa parte delas, ao que parece, foi atendida: usuários das redes sociais reagiram bem ao episódio e uma série de detalhes foi lançada ao longo do primeiro capítulo do spin-off de Game of Thrones. Ao todo, de acordo com dados do Samba TV, que apura a audiência em streamings, a série apresentou 2,6 milhões de espectadores somente nos Estados Unidos.

Com uma das estreias mais aguardadas do ano, House of the Dragon trouxe uma série de easter eggs e detalhes importantes sobre sua antecessora, Game of Thrones. O spin-off se passa cerca de 200 anos dos eventos em Westeros com Daenerys Targaryen e Jon Snow, e logo no primeiro episódio já traz uma riqueza de informações para explicar a criação de certas culturas e entidades.

Para entender melhor a série e pegar detalhes que podem ter passado despercebidos, separamos a linha de sucessão dos Targaryen e alguns dos easter eggs do primeiro episódio de House of the Dragon. Confira:

Quem são os herdeiros do trono de ferro?

Para quem aterrissou de paraquedas em House of the Dragon sem ler os livros, talvez seja um pouco difícil de compreender como funciona a linha de sucessão ao trono. A árvore genealógica da família Targaryen, exposta por George R. R. Martin, pode ser um pouco mais complexa do que o esperado, mas é importante entender que algumas modificações serão feitas em comparação com a série e os livros.

Em House of the Dragon, os eventos importantes são focados no núcleo familiar do rei Viserys. Por ora, o rei teria dois herdeiros do trono: o irmão Daemon Targaryen e a filha Rhaenyra Targaryen, nomeada oficialmente como herdeira do trono no primeiro episódio do spin-off.

Ao longo da série, entretanto, aparecerão outros herdeiros. Veja abaixo a árvore genealógica atualizada pelo autor dos livros e roteirista do seriado:

O sonho de Aegon Targaryen

Um easter egg extremamente relacionado a Game of Thrones — e pode inclusive mudar parte de sua história — foi a revelação do sonho de Aegon Targaryen, o Conquistador, que veio a Westeros e fundou o trono de ferro. Em um segredo passado de herdeiro a herdeiro, o rei Viserys conta à filha que o Conquistador havia sonhado sobre o fim do mundo dos homens, que viria em decorrência a um "terrível inverno" do Norte e faria com que todos os reinos de Westeros precisassem se posicionar.

No sonho, para que o mundo sobrevivesse, uma rainha ou rei Targaryen teria de ocupar o trono de ferro. O nome do sonho, reconhecido por Aegon, foi A Canção de Gelo e Fogo, o mesmo título da saga de livros de George R.R. Martin, e teria de ser passado como um segredo apenas aos herdeiros do trono.

Será que os Targaryen já sabiam desde sempre dos caminhantes brancos? Eis a dúvida que House of the Dragon deve responder em breve.

O crânio de Balerion

Na mesma cena, Viserys e Rhaenyra conversam à frente do crânio do maior dragão já registrado no Mundo de Gelo e Fogo: Balerion, montaria de Aegon, o Conquistador. Ele também já havia aparecido em Game of Thrones, nas últimas temporadas.

Antepassados e brasões das casas que aparecem em Game of Thrones

Ainda que algumas das casas exploradas em House of the Dragon não tenham aparecido na série original, boa parte das já reconhecidas grandes casas marcaram presença no spin-off. Em vários momentos é possível reconhecer o brasão das casas Baratheon, Lannister e Stark, além de personagens que são antepassados das famílias — Boremund Baratheon e Rickon Stark.

Alto Valiriano e comandos dos dragões

O mesmo idioma explorado por Daenerys Targaryen em Game of Thrones também pode ser ouvido dos integrantes da família em House of the Dragon. Rhaenyra e Daemon são os que mais costumam conversar em Alto Valiriano e usam alguns comandos nesse idioma com os dragões.

Nos minutos finais do primeiro episódio do spin-off, é possível ver a princesa Rhaenyra dar o famoso comando para que seu dragão, Syrax cuspa fogo: "Dracarys", o mesmo utilizado por Daenerys.

A adaga de Catspaw

Se você achou a adaga que o rei Viserys tem embainhada familiar, saiba que isso não é mera coincidência. A arma, feita de aço valiriano, é a mesma usada para matar Bran Stark, na primeira temporada de Game of Thrones. Por consequência, também é a mesma que Arya Stark usa para destruir o Rei da Noite, na última temporada do seriado.

Os mantos dourados

Outro easter egg interessante mostra a criação dos mantos dourados por Daemon Targaryen e explica como sua brutalidade tomou forma ao longo dos anos. Em Game of Thrones, Jaime Lannister também faz parte da Patrulha da Cidade de Porto Real, e, portanto, faz uso do manto dourado.

Homenagem ao Senhor dos Anéis

De forma intencional ou não, o primeiro episódio de House of the Dragon se inicia da mesma maneira que o primeiro filme da trilogia de filmes, baseada nos livros de J. R. R. Tolkien — por quem George R. R. Martin também é bastante fã. O Senhor dos Anéis: A sociedade do anel tem uma explicação sobre o contexto histórico do filme na voz de Cate Blanchett, assim como o episódio do spin-off de Game of Thrones começa com uma narração de Emma D'Arcy (que interpreta Rhaenyra Targaryen).

E aí, você já sabia de todos esses detalhes? O segundo episódio de House of the Dragon vai ao ar pelos canais oficiais da HBO e pelo streaming HBO Max às 22h do próximo domingo, 28.

LEIA TAMBÉM:

House of the Dragon: tudo o que você precisa saber sobre o novo spin-off de Game of Thrones

House of the Dragon estreia em agosto; saiba detalhes e curiosidades do spin-off de Game of Thrones