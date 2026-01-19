'Game of Thrones': personagem da nova série é parente de Daenerys?

O TEXTO ABAIXO CONTÉM SPOILERS DA SÉRIE 'O CAVALEIRO DOS SETE REINOS'

A nova série do universo de Game of Thrones, intitulada "O Cavaleiro dos Sete Reinos", já desperta curiosidade dos fãs ao apresentar personagens ligados diretamente à história da Casa Targaryen.

Um dos destaques da produção é o jovem príncipe Aegon Targaryen, conhecido como Egg. Ele pertence à linhagem real de Westeros e tem relação direta com a família que, décadas depois, dará origem a Daenerys Targaryen.

A série se passa cerca de 90 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Nesse período, Egg ainda é apenas um garoto que acompanha o cavaleiro Ser Duncan, vivendo longe das intrigas do Trono de Ferro.

Apesar da distância temporal, o parentesco existe. Aegon é ancestral de Daenerys, fazendo parte da mesma árvore genealógica que culmina na Mãe dos Dragões, o que reforça a conexão entre as produções do universo criado por George R. R. Martin.

Com isso, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" amplia a trama da saga e aprofunda a história dos Targaryen, mostrando como os destinos da família foram moldados muito antes da ascensão de Daenerys em Westeros.

Quando estreia 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A HBO confirmou que "O Cavaleiro dos Sete Reinos" estreia no domingo, 18 de janeiro de 2026, nos Estados Unidos, na plataforma de streaming HBO Max. A primeira temporada terá seis episódios, lançados semanalmente aos domingos.

No Brasil, porém, a estreia acontece na madrugada de segunda-feira, por causa do fuso horário. O primeiro episódio estará disponível a partir da 1h da manhã (horário de Brasília) do dia 19 de janeiro, também na HBO Max.

Ao contrário das séries anteriores da franquia, que focaram em grandes conflitos políticos e batalhas épicas, este spin-off promete uma história mais íntima e centrada em personagens antes do ressurgimento dos eventos que levaram ao Trono de Ferro.

George R.R. Martin participa como um dos produtores executivos, junto com outros nomes da franquia, garantindo que a adaptação mantenha a essência do material original.

A obra literária que inspirou a série reúne contos que exploram a vida em Westeros em uma época de transição, com foco em jornadas pessoais, torneios e relações entre nobres e plebeus.

Quem está no elenco de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

Peter Claffey como Dunk – um cavaleiro de origem humilde em busca de glória e propósito;

Dexter Sol Ansell como Egg / Príncipe Aegon Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen e escudeiro de Dunk;

Finn Bennett como Príncipe Aerion Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen e irmão mais velho de Egg;

Bertie Carvel como Príncipe Baelor Targaryen, herdeiro do Trono de Ferro e Mão do Rei Daeron II;

Tanzyn Crawford como Tanselle, uma marionetista dornesa.

'O Cavaleiro dos Sete Reinos' vai ter 2ª temporada?

Antes mesmo da estreia da primeira temporada, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" já foi renovado para uma segunda temporada, com previsão de lançamento em 2027.

Quantos episódios tem a nova série de 'Game of Thrones'?

Seguindo a tradição das grandes séries da emissora, o spin-off de "Game of Thrones" será lançado em um domingo e terá um episódio por semana: