A Casa do Dragão: Quem é Daeron Targaryen e quando o personagem entra na série?

Os fãs da saga "Game of Thrones" (HBO) estão eufóricos com a chegada da segunda temporada do spin off "House of the Dragon" ("A Casa do Dragão") neste mês. Neste domingo, 23, foi ao ar, o segundo episódio da série, que resolveu uma das maiores dúvidas do público desde o lançamento: o que aconteceu com Daeron Targaryen?

O personagem era aguardado desde a primeira temporada, levando muitos fãs da franquia a especular que ele tivesse sido cortado da produção.

Por outro lado, em uma cena que mostra a conversa de Otto Hightower (Rhys Ifans) com sua filha Alicent (Olivia Cooke), após ser dispensado da posição de Mão do Rei, ele confirmou que Daeron Targaryen realmente existe no universo da série e que há chances de o personagem aparecer em breve.

Quem é Daeron Targaryen em “A Casa do Dragão”?

Daeron Targaryen é o quarto filho de Alicent e Viserys (Paddy Considine). No livro "Fogo & Sangue" de George R. R. Martin, ele é descrito como o mais sensato entre os filhos do rei com sua segunda esposa. Aos seis anos, Daeron já tinha seu próprio dragão, Tessarion, conhecida como a Rainha Azul.

Quando tinha 12 anos, Daeron foi enviado a Vilavelha para se tornar escudeiro do lorde Hightower, tio de sua mãe. Ele permaneceu afastado da corte até os quinze anos, quando seu pai faleceu e a guerra civil entre os Pretos e os Verdes começou.

Quando Daeron Targaryen vai entrar na série?

A primeira vez que o príncipe Daeron Targaryen aparece no campo de batalha é montado em seu dragão, Tessarion, durante um confronto na Campina, às margens do Vinhomel. Ele conquista sua primeira vitória nesse conflito, ganhando o apelido de "Audaz". No sul, Daeron continua acumulando vitórias ao lado de Tessarion, assegurando a Campina para os Verdes.

À medida que a Dança dos Dragões avança, Daeron se torna a principal ameaça para Rhaenyra.

Onde assistir à Casa do Dragão?

Os episódios de "House of the Dragon" ("A Casa do Dragão") estão disponíveis para os assinantes do canal fechado HBO e da plataforma de streaming Max.

Todos os capítulos da primeira temporada estão disponíveis no streaming. Os episódios da segunda temporada são exibidos aos domingos, a partir das 22h.

Quem faz parte do elenco de House of the Dragon?

O elenco da série também é composto por Matt Daemon, Emma D'arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, entre outros.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.