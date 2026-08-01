Após lançar pré-candidatura, Witzel recua e anuncia apoio a Garotinho no Rio

O ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (Democratas) desistiu de disputar o Palácio Guanabara nas eleições de 2026 e anunciou apoio à pré-candidatura do também ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos). A decisão foi confirmada por Witzel à TV Globo neste sábado, 1.

Segundo Witzel, a aliança busca consolidar uma candidatura de centro-direita ao governo fluminense. A avaliação do ex-governador é que a união aumenta as chances de Garotinho chegar ao segundo turno da disputa, em um cenário que também deve contar com o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas (PL).

A decisão marca uma mudança na estratégia política de Witzel. Em 8 de julho, o ex-governador havia oficializado sua pré-candidatura ao governo do estado em um evento promovido pelo Democratas, sinalizando seu retorno à disputa eleitoral após recuperar os direitos políticos, cassados em decorrência do impeachment que sofreu em 2021.

Na ocasião, Witzel adotou um discurso de retomada de sua agenda de governo e defendeu a volta de políticas implementadas durante sua gestão, além de convocar eleitores a "retomar o Rio". Menos de um mês depois, o ex-governador recuou da candidatura.