Rhaenyra x Alicent: entenda de que lado estão os personagens de 'A Casa do Dragão'

Na segunda temporada de “A Casa do Dragão”, a disputa pelo Trono de Ferro está cada vez mais violenta e as relações entre os personagens estão mais intensas.

Diante de tantos eventos, a briga entre as rainha Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower não apenas cria mais divisão em Westeros, como também impulsiona atritos dentro de suas famílias e conselhos.

Entre os fãs do spin-off de "Game of Thrones", existem dúvidas sobre quem realmente está do lado de Alicent e quem apoia Rhaenyra. Mesmo com cada uma tendo seu próprio conselho, as rainhas enfrentam divergências com aqueles que estão ao seu lado.

Uma das premissas desta temporada é a "necessidade de escolher um lado nesta guerra de sucessão". Os personagens são forçados a apoiar Rhaenyra ou Aegon II, ambos filhos do rei Viserys I.

Embora Viserys tenha nomeado sua filha mais velha como herdeira, tudo muda após sua morte. Aegon assume o trono com a justificativa de ser o primeiro filho homem do rei, sob o pretexto de que Viserys mudou de ideia em seu leito de morte – uma versão defendida por Alicent.

Essa disputa deu início à guerra civil entre os Targaryen e os Hightower. Com tantos personagens e alianças, é fácil se perder em quem apoia quem na batalha.

Confira abaixo a lista dos personagens que apoiam Rhaenyra ou Alicent

Cada rainha encabeça um conselho e seus membros participam dos momentos de grandes decisões, especialmente em casos de guerra e relações diplomáticas entre os reinos.

Conselho Preto

Liderado por Rhaenyra Targaryen, o conselho é composto por todos os que apoiam sua reivindicação ao trono, após a morte do pai Viserys I. As cores da casa Targaryen são vermelho e preto, sendo que Rhaenyra geralmente veste o último.

Rainha Rhaenyra Targaryen

Daemon Targaryen

Rhaena Targaryen

Baela Targaryen

Jacaerys Velaryon

Rhaenys Targaryen

Corlys Velaryon

Bartimos Celtigar

Meistre Gerardys

Mysaria

Conselho Verde

O Conselho Verde defende a ascensão de Aegon II Targaryen ao trono de ferro, em nome da casa de Alicent Hightower, sua mãe, cuja cor é o verde.

Alicent Hightower

Otto Hightower

Rei Aegon II Targaryen

Helaena Targaryen

Aemond Targaryen

Gwayne Hightower

Criston Cole

Larys Strong

Borros Baratheon

Tyland Lannister e Jason Lannister

Jasper Wylde

Grande Meistre Orwyle

Onde assistir à 2º temporada de 'A Casa do Dragão'?

Os episódios de "A Casa do Dragão" estão disponíveis para os assinantes do canal fechado HBO e da plataforma de streaming Max.

Todos os capítulos da primeira temporada estão disponíveis no streaming. Os episódios da segunda temporada são exibidos aos domingos, a partir das 22h.

Quem faz parte do elenco de 'Casa do Dragão'?

O elenco da série também é composto por Matt Daemon, Emma D'arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, entre outros.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.