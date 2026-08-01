Onde fica o Broad Peak, montanha da avalanche que matou Nirmal Purja

Uma avalanche atingiu na quinta-feira, 30, uma expedição de dez alpinistas que tentava alcançar o cume do Broad Peak, no norte do Paquistão.

Entre as vítimas está o renomado alpinista britânico-nepalês Nirmal Purja, conhecido mundialmente pelo documentário "14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses", morto aos 43 anos junto com outros integrantes do grupo, que reunia nepaleses, paquistaneses, uma omani, uma americana e um alpinista chinês. Equipes de resgate seguiam neste sábado, 1º, com as buscas pelos corpos na região montanhosa.

O Broad Peak, cenário da tragédia, é uma das montanhas mais altas do planeta e fica na cordilheira do Karakoram, no norte do Paquistão, a poucos quilômetros de distância do K2, a segunda maior montanha do mundo.

Localização

A montanha está situada na região de Gilgit-Baltistan, no norte paquistanês, bem próxima à fronteira com a China.

Segundo guias de montanhismo especializados na região, o Broad Peak faz parte do maciço do Gasherbrum e fica a cerca de 8 quilômetros do K2, no coração do Karakoram, trecho da cordilheira que também reúne outros gigantes como o próprio K2, o Gasherbrum I e o Gasherbrum II.

Para chegar até a base da montanha, expedições costumam desembarcar em Islamabad e seguir por terra até Skardu, capital da região de Baltistão, de onde partem em jipes até o vilarejo de Askole, último povoado antes da trilha que leva ao glaciar Baltoro e ao acampamento-base do Broad Peak, próximo ao ponto conhecido como Concórdia.

Altura e características

Com 8.051 metros de altitude, o Broad Peak é o 12º pico mais alto do mundo e um dos 14 "oito-mil" — as montanhas que ultrapassam 8 mil metros de altura, marco simbólico do montanhismo de alta altitude.

O nome em inglês foi dado em 1892 pelo explorador britânico Martin Conway, que comparou a amplitude da cumeça — de mais de 1,5 km de extensão — ao Breithorn, nos Alpes suíços. Localmente, os balti chamam a montanha de Falchan Kangri.

A montanha tem múltiplos cumes, entre eles o principal (8.051 m), o Broad Peak Central (8.011 m) e o Broad Peak Norte (7.490 m), o que contribui para a complexidade das rotas de escalada.

O primeiro cume foi conquistado em 1957 por uma expedição austríaca composta por Fritz Wintersteller, Marcus Schmuck, Kurt Diemberger e Hermann Buhl — feito realizado sem oxigênio suplementar nem apoio de carregadores em altitude.: