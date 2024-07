Perdido em 'House of the Dragon'? Saiba quais são dragões da série e a quem eles pertencem

A segunda temporada de "House of the Dragon" (A Casa do Dragão) já caminha para seu quarto episódio e, a cada nova cena, aparecem novos dragões. O último capítulo apresentou por exemplo Seasmoke, ainda sem cavaleiro voando pelos arredores de Pedra do Dragão. Além dele, também teve destaque a montaria de Daemon Targaryen (Matt Smith), Caraxes, e o fiel companheiro de Baela Targaryen (Bethany Antonia), Moondancer.

No meio dessa confusão entre nomes parecidos e repetidos, casas menores brigadas, tramas políticas e uma árvore genealógica no mínimo desafiadora, muita gente fica perdido sobre quem é quem na série. E ter ciência de todos os componentes dos dois lados da história — os Verdes e os Pretos — vai ser importante para entender os próximos capítulos.

Às vésperas da guerra recheada de "fogo e sangue", a EXAME POP separou um guia definitivo dos 11 dragões de "House of the Dragon" e seus respetivos montadores, considerando os já mostrados pela série. Veja abaixo:

Conheça os dragões de 'House of the Dragon'

Dragões dos Pretos - Rhaenyra Targaryen

Syrax

O dragão Syrax, da princesa Rhaenyra (HBO/ Max/Divulgação)

O dragão de escamas amarelas é um dos primeiros a aparecer na série. É a montaria da rainha Rhaenyra Targaryen e recebeu esse nome em homenagem a uma deusa valiriana — de Valíria, terra de onde vieram os antepassados dos Targaryen. Apesar de não ser um dos maiores dragões da série, não é tido como um dos menores, listado na quinta posição de estatura entre os 16 animais presentes no seriado.

Montador(a): Rhaenyra Targaryen

Caraxes

O dragão Caraxes, do príncipe Daemon (HBO/ Max/Divulgação)

Caraxes é o segundo maior dragão vivo na época em que se passa "House of the Dragões", além de ser também um dos mais velhos. Com escamas vermelhas e marcado por ter um longo pescoço, ele foi clamado por Daemon Targaryen, mas antes pertenceu ao tio dele, Aemon. Até agora, ele é o dragão que mais teve cenas na série.

Montador(a): Daemon Targaryen

Meleys

Meleys, dragão fêmea da Rainha que Nunca Foi, Thaenys Targaryen (HBO/ Max/Divulgação)

Bastante conhecida na série, Meleys é um dos dragões mais velhos de "House of the Dragon" e a quarta maior viva na época em que se passa a história. Com escamas vermelhas e reconhecida pelos espinhos ao redor da face, é uma importante aliada para os Pretos. Ela foi reivindicada por Rhaenys e possui uma conexão única com a Rainha que Nunca Foi.

Montador(a): Rhaenys Targaryen

Vermax

O dragão Vermax, do príncipe Jacaerys Velaryon (HBO/ Max/Divulgação)

Jovem, mas forte, o dragão foi dado ao príncipe Jacaerys, filho mais velho da rainha Rhaenyra. Com escamas verdes, na série, ele apareceu ainda bastante pequeno, somente na primeira temporada. Nos próximos capítulos terá um papel importante.

Montador(a): Jacaerys Velaryon

Arrax

Arrax e o príncipe Lucerys Velaryon (HBO/ Max/Divulgação)

Jovem e rápido, o dragão foi dado de presente à Lucerys Velaryon e foi o primeiro a morrer na Dança dos Dragões, devorado por Vhagar, o dragão de Aemond Targaryen. Arrax era um dragão branco-acinzentado.

Montador(a): Lucerys Velaryon

Moondancer

Moondancer e a princesa Baela Targaryen (HBO/ Max/Divulgação)

O dragão de Baela Targaryen é uma fêmea fez sua estreia no terceiro episódio da segunda temporada de "House of the Dragon". É descrita como magra e bastante rápida, com escamas brancas, grande o suficiente apenas para carregar sua montadora nas costas.

Montador(a): Baela Targaryen

Seasmoke

Seasmoke, sem montador (HBO/ Max/Divulgação)

Também visto no terceiro episódio da segunda temporada, Seasmoke era a montaria do primeiro marido de Rhaenyra Targaryen, Sor Laenor Velaryon, que o abandonou quando forjou a própria morte. É mostrado sem montador nas primeiras cenas do seriado e será um importante aliado nos próximos episódios da série. Tem escamas acinzentadas, que ficam vermelhas nas pontas.

Montador(a): Sor Laenor Velaryon (morto)

Vermithor

Vermithor, dragão selvagem do Poço dos Dragões (HBO/ Max/Divulgação)

Entre os dragões considerados selvagens — ou seja, sem montadores — está Vermithor, um dos maiores existentes em Pedra do Dragão. Ele aparece na primeira temporada, quando Daemon Targaryen visita o fosso dos dragões. É descrito com escamas marrons e já foi montado pelo Rei Jaehaerys I Targaryen, avô de Viserys I Targaryen, pai de Rhaenyra e Aegon II.

Montador(a): não há até o momento.

Dragões dos Verdes - Aegon II Targaryen

Sunfyre

Sunfyre, o dragão do Rei Aegon II Targaryen (HBO/ Max/Divulgação)

Do lado dos Verdes, um dos dragões mais famosos é a montaria do Rei Aegon II Targaryen, Sunfyre. Ele é descrito como um dos mais bonitos da Dança dos Dragões, com escamas douradas e asas rosadas, sendo o sexto maior da época retratada. Até o momento, só apareceu em frames dos trailers da série, além de ser citado por seu montador durante as discussões do Conselho dos Verdes.

Montador(a): Aegon II Targaryen

Vhagar

Vhagar, a maior entre os dragões da série (HBO/ Max/Divulgação)

A mais velha e também a maior entre todos os dragões retratados em "House of the Dragon", Vhagar é o segundo dragão que mais coleciona cenas na série. Em uma de suas primeiras aparições, é mostrada incendiando Laena Velaryon, segunda esposa de Daemon Targaryen, a pedido dela própria. Depois, é reivindicada por Aemond Targaryen na infância e o acompanha até o fim. É Vhagar quem mata Arrax e Lucerys no fim do último episódio da primeira temporada da série.

Com escamas verdes e asas furadas, a velha Vhaegar é a mais lenta entre todos os demais dragões da Dança, sobretudo por ter a maior envergadura. Antes de Laena, já foi montada pelo Príncipe Baleon Targaryen, o Corajoso, e pela Rainha Visenya Targaryen, sua primeira montadora, durante a conquista de Westeros, ao lado de Aegon, o Conquistador.

Montador(a): Aemond Targaryen

Dreamfyre

Dreamfyre, da rainha Helaena Targaryen (HBO/ Max/Divulgação)

Ainda sem muito destaque na série, Dreamfyre é o terceiro maior dragão da Dança. Descrito com escamas azuis e prateadas, foi montado de início por Rhaena Targaryen, a neta de Aegon, o Conquistador. Quando Haelena Targaryen, esposa de Aegon II Targaryen, nasceu, ela o reinvindicou para si.

Montador(a): Helaena Targaryen

Dragões que podem aparecer nas próximas temporadas

Além dos dragões que já apareceram ou foram citados na série, há outros que devem figurar nos próximos episódios ou temporadas — e serão importantes componentes em meio à guerra.