Futebol no Brasil: interesse é maior entre pessoas com ensino superior

O interesse pelo futebol aumenta conforme o nível de escolaridade dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha.

O levantamento mostra que 75% das pessoas com ensino superior afirmam ter muito ou algum interesse pelo esporte, o maior percentual entre os grupos analisados.

Entre quem concluiu o ensino médio, o índice é de 67%. Já entre os brasileiros com ensino fundamental, apenas 49% disseram acompanhar o futebol.

A diferença entre os extremos chega a 26 pontos percentuais, indicando que o interesse pela modalidade cresce à medida que aumenta o nível de escolaridade.

Ensino superior concentra maior interesse

Entre os entrevistados com ensino superior, 29% disseram ter muito interesse pelo futebol e outros 46% afirmaram ter algum interesse, totalizando 75%.

No grupo com ensino médio, 32% declararam muito interesse e 35% algum interesse, chegando a 67%.

Já entre quem possui apenas o ensino fundamental, 22% afirmaram ter muito interesse e 27% algum interesse, enquanto a maioria declarou pouco ou nenhum envolvimento com o esporte.

Pesquisa mostra cenário nacional

Considerando toda a população brasileira, 64% afirmam ter muito ou algum interesse por futebol, enquanto 36% dizem não acompanhar o esporte.

Na comparação com o levantamento anterior, realizado em 2023, o percentual de interessados caiu de 72% para 64%, enquanto o desinteresse aumentou de 28% para 36%.

Apesar da queda no interesse geral, os brasileiros com ensino superior seguem sendo o grupo que mais acompanha o futebol no país.

O levantamento foi realizado pelo Datafolha nos dias 22 e 23 de julho. Foram entrevistadas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.