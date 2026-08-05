Veja as marcas mais lembradas pelo ChatGPT na busca pelo presente do Dia dos Pais

Um estudo da consultoria Ranqia identificou quais marcas aparecem com mais frequência nas recomendações do ChatGPT para presentes de Dia dos Pais. A pesquisa analisou 43.085 respostas geradas pelo modelo em 64 perguntas diferentes, abrangendo 32 categorias de produtos e serviços, entre os dias 31 de julho e 1º de agosto de 2026.

Segundo o relatório, a visibilidade das marcas varia conforme a intenção da pergunta. Quando o usuário busca sugestões de produtos, fabricantes tendem a liderar as respostas. Já nas consultas sobre onde comprar, ganham espaço varejistas, marketplaces e redes especializadas.

No panorama geral do estudo, Magazine Luiza (11,05%) e Amazon (10,60%) foram as empresas mais presentes nas respostas analisadas, seguidas por Samsung (9,51%), Mercado Livre (7,43%) e Apple (6,54%).

Entre os argumentos mais utilizados pelo ChatGPT para justificar recomendações estão preço e custo-benefício, citados em 92,37% do corpus, seguidos por qualidade e confiabilidade (76,87%), design e acabamento (57,89%), reputação da marca (49,91%) e durabilidade (45,24%).

Líderes por categoria

Nas categorias de eletrônicos, Lenovo e Dell empataram na liderança entre notebooks, com 70,06% de visibilidade cada. Entre smartphones, a Samsung apareceu na primeira posição, com 68,3%, à frente de Motorola e Xiaomi. Já no segmento de caixas de som Bluetooth, JBL (71,64%) e Sony (71,02%) dominaram as recomendações.

No setor automotivo, Toyota (68,57%), Honda (68,29%) e Hyundai (67,71%) lideraram entre as marcas de carros mais recomendadas. Para motocicletas, Honda e Yamaha dividiram a liderança, ambas com 68,24% de visibilidade.

Entre os itens de moda e acessórios, Ray-Ban (68,81%) liderou as recomendações de óculos escuros, enquanto Aramis apareceu no topo tanto de roupas casuais (66,57%) quanto de roupas sociais (67,86%). Em sapatos sociais, a Democrata registrou o maior índice de visibilidade, com 76,24%.

No segmento de perfumaria, O Boticário (69,29%) e Natura (69%) praticamente empataram na liderança. Já para chocolates, as marcas mais mencionadas foram Kopenhagen (64,17%), Lindt (57,67%), Cacau Show (52,17%) e Brasil Cacau (51,67%).

Outros destaques incluem Stanley entre copos e garrafas térmicas (64,67%), Tramontina em kits para churrasco (69,43%), Vonder em kits de ferramentas (63,33%), Samsonite em malas de viagem (64,33%) e Havaianas em chinelos e sandálias (68,86%).

Onde comprar

Quando a pergunta foi direcionada aos canais de compra, Magazine Luiza se destacou em diversas categorias de eletrônicos, liderando recomendações para produtos como air fryers, cafeteiras, tablets, televisores, smartphones e smartwatches. KaBuM! liderou especificamente na categoria de notebooks, com 56,57% de visibilidade.

Em artigos esportivos, a Centauro foi o principal canal recomendado para compra de tênis, enquanto a Netflix liderou entre os serviços de streaming. Para whiskies, a rede especializada The Bar apareceu na primeira posição.

Metodologia

O estudo foi realizado em português, a partir do Brasil, utilizando o ChatGPT 5.5 Instant em sessões sem histórico prévio. Entre as fontes mais citadas pelo modelo durante as recomendações aparecem os sites br.my-best.com, Reddit, Canaltech, RTINGS e Buscapé.

VEJA AQUI O ESTUDO COMPLETO DA RANQUIA