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IA impulsiona Dell, que se torna uma das maiores vencedoras da corrida por infraestrutura

Receita com servidores para inteligência artificial dispara e ações acumulam valorização de quase 180% em um an

André Lopes
André Lopes

Editor

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10h04.

Última atualização em 30 de maio de 2026 às 10h35.

A Dell Technologies vive um dos melhores momentos de sua história recente, impulsionada pela demanda crescente por infraestrutura para inteligência artificial.

As vendas de servidores voltados para IA cresceram 757% no último trimestre, enquanto a receita total da empresa avançou quase 88%.

O resultado reforça a posição da Dell como uma das principais fornecedoras de equipamentos para empresas que treinam e operam modelos de inteligência artificial generativa.

A companhia também informou que as vendas de servidores de IA haviam crescido 342% em relatório anterior, impulsionadas pela demanda de empresas conhecidas como neoclouds, provedores especializados em infraestrutura para IA.

A IA vai avançar até onde a infraestrutura permitir

As ações da Dell acumulavam alta de cerca de 179% em 12 meses antes mesmo do salto registrado após a divulgação dos resultados mais recentes.

A transformação da empresa é significativa. Hoje, apenas 3,6% da receita da Dell vem diretamente do mercado consumidor, como notebooks, computadores pessoais e monitores.

A maior parte do crescimento está concentrada em data centers, servidores e infraestrutura voltada para aplicações de inteligência artificial.

O movimento acompanha uma tendência global, na qual fabricantes de hardware passaram a ocupar posição estratégica na cadeia da IA, beneficiando-se da necessidade crescente de processamento e armazenamento de dados.

Michael Dell vê fortuna crescer com nova onda tecnológica

O fundador Michael Dell também foi um dos principais beneficiados pela valorização da empresa.

Segundo dados citados pela Bloomberg, seu patrimônio líquido se aproxima de US$ 200 bilhões, impulsionado principalmente pela valorização das ações nos últimos dois anos.

Assim como Nvidia, Supermicro e outras empresas ligadas à infraestrutura tecnológica, a Dell se tornou uma das principais apostas do mercado na expansão da inteligência artificial, transformando um fabricante tradicional de computadores em um dos vencedores da nova corrida tecnológica.

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