IA impulsiona Dell, que se torna uma das maiores vencedoras da corrida por infraestrutura

Editor
Publicado em 30 de maio de 2026 às 10h04.
Última atualização em 30 de maio de 2026 às 10h35.
A Dell Technologies vive um dos melhores momentos de sua história recente, impulsionada pela demanda crescente por infraestrutura para inteligência artificial.
As vendas de servidores voltados para IA cresceram 757% no último trimestre, enquanto a receita total da empresa avançou quase 88%.
O resultado reforça a posição da Dell como uma das principais fornecedoras de equipamentos para empresas que treinam e operam modelos de inteligência artificial generativa.
A companhia também informou que as vendas de servidores de IA haviam crescido 342% em relatório anterior, impulsionadas pela demanda de empresas conhecidas como neoclouds, provedores especializados em infraestrutura para IA.A IA vai avançar até onde a infraestrutura permitir
As ações da Dell acumulavam alta de cerca de 179% em 12 meses antes mesmo do salto registrado após a divulgação dos resultados mais recentes.
A transformação da empresa é significativa. Hoje, apenas 3,6% da receita da Dell vem diretamente do mercado consumidor, como notebooks, computadores pessoais e monitores.
A maior parte do crescimento está concentrada em data centers, servidores e infraestrutura voltada para aplicações de inteligência artificial.
O movimento acompanha uma tendência global, na qual fabricantes de hardware passaram a ocupar posição estratégica na cadeia da IA, beneficiando-se da necessidade crescente de processamento e armazenamento de dados.
O fundador Michael Dell também foi um dos principais beneficiados pela valorização da empresa.
Segundo dados citados pela Bloomberg, seu patrimônio líquido se aproxima de US$ 200 bilhões, impulsionado principalmente pela valorização das ações nos últimos dois anos.
Assim como Nvidia, Supermicro e outras empresas ligadas à infraestrutura tecnológica, a Dell se tornou uma das principais apostas do mercado na expansão da inteligência artificial, transformando um fabricante tradicional de computadores em um dos vencedores da nova corrida tecnológica.