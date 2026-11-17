Em 1870, a Europa ajudava a abastecer uma pequena farmácia na Rua Direita, no centro do Rio de Janeiro.

O português José Antônio Coxito Granado importava medicamentos e adaptava suas fórmulas com ingredientes brasileiros, muitos deles cultivados em um sítio na região serrana fluminense.

Passados 156 anos, o caminho se inverteu. Agora, é a Granado, a farmácia mais antiga do Brasil, que atravessa o Atlântico para conquistar consumidores europeus.

A empresa, que começou vendendo medicamentos e ficou conhecida pelos sabonetes e pelo tradicional polvilho antisséptico, acaba de inaugurar sua maior loja internacional em Madri, na Espanha, e prepara uma nova unidade em Milão, na Itália.

O movimento faz parte de uma estratégia para transformar a centenária fabricante de produtos de higiene e beleza em um negócio cada vez mais voltado à perfumaria.

Depois de faturar 1,834 bilhão de reais em 2025, a empresa tenta ultrapassar pela primeira vez a marca de 2 bilhões de reais em receita anual.

"A gente acabou de assinar, já tá com a chave na mão", diz Sissi Freeman, diretora de marketing e vendas da Granado, em entrevista à EXAME, ao comentar a abertura da loja em Milão.

A expectativa, segundo ela, é conseguir inaugurar o espaço ainda em dezembro, para aproveitar as compras de Natal.

Em 2026, as vendas crescem cerca de 14%, segundo a companhia, mas a desaceleração do consumo trouxe dúvidas sobre o resultado final.

Para 2027, os planos incluem novas lojas, lançamentos de produtos e uma presença maior da perfumaria no negócio. Mas há obstáculos no caminho. Entre eles, a reforma tributária, que já começa a mudar o comportamento dos clientes do atacado e torna mais difícil calcular quanto custarão os produtos nos próximos meses.

A história da farmácia que conquistou Dom Pedro II

Para entender como a Granado chegou até aqui, é preciso voltar ao século XIX.

A história começa em 1870, quando José Antônio Coxito Granado assumiu uma farmácia no centro do Rio de Janeiro, então capital do Império. O negócio vendia medicamentos importados, mas também desenvolvia fórmulas próprias com extratos de plantas, ervas e flores brasileiras.

A clientela cresceu até chegar à família imperial. Em 1880, Dom Pedro II concedeu à Granadoo título de Farmácia Oficial da Família Imperial Brasileira.

O negócio continuou a crescer nas décadas seguintes.

Em 1903, João Bernardo Granado, irmão do fundador, desenvolveu o Polvilho Antisséptico, cuja fórmula teve registro aprovado por Oswaldo Cruz. O produto se tornaria um dos símbolos da companhia.

A transformação mais profunda, porém, aconteceu muitos anos depois.

Em 1994, o empresário inglês Christopher Freeman comprou a Granado da família fundadora. A empresa, que enfrentara dificuldades financeiras nas décadas anteriores, começou um processo de modernização que preservou embalagens antigas, fórmulas tradicionais e parte da identidade visual criada ao longo de gerações.

A estratégia ganhou força em 2004, quando a companhia adquiriu a Phebo, marca de perfumaria fundada em Belém do Pará na década de 1930.

Em vez de abandonar o passado, a Granado passou a usá-lo para diferenciar seus produtos.

Nas lojas, móveis de madeira, embalagens antigas e elementos das antigas farmácias convivem com perfumes, cosméticos e novos lançamentos.

Mais recentemente, em 2024, o grupo comprou a Care Natural Beauty, marca de cosméticos voltada ao conceito de beleza limpa, com formulações que priorizam determinados critérios de ingredientes e sustentabilidade.

Hoje, são três marcas com propostas diferentes. A Granado mantém a ligação com a antiga botica carioca. A Phebo concentra a identidade na perfumaria. E a Care busca consumidores de maquiagem e cuidados com a pele.

Essa divisão ganhou ainda mais força em 2026.

Em abril, os produtos Phebo deixaram de ser vendidos nas lojas Granado, passando a contar com espaços próprios e outros canais de distribuição. O objetivo é permitir que cada marca desenvolva uma identidade independente.

A Care também avançou no varejo físico, com lojas em novos mercados, como Recife. Segundo Sissi, a marca, anteriormente concentrada no comércio digital, já vende mais nos canais físicos do que diretamente pela internet.

Da França à Itália: como a Granado cresce na Europa

A internacionalização da Granado começou em 2013, quando seus produtos chegaram à Le Bon Marché, tradicional loja de departamentos de Paris.

Quatro anos depois, a companhia inaugurou sua primeira loja própria fora do Brasil, também na capital francesa.

Desde então, ampliou a presença internacional, com pontos de venda em cidades como Lisboa, Londres e Nova York.

O capítulo mais recente dessa história aconteceu em setembro de 2026. A empresa inaugurou uma unidade de 151,5 metros quadrados no bairro de Salamanca, em Madri, considerada sua maior loja fora do Brasil.

A próxima aposta é Milão. Segundo Sissi, o contrato da nova unidade já foi assinado, e a companhia pretende colocá-la em funcionamento ainda neste ano.

Mais do que aumentar o número de endereços, a expansão internacional tem uma função estratégica: consolidar a Granado como uma marca brasileira de perfumaria em mercados acostumados a comprar fragrâncias de fabricantes europeus.

Sissi reconhece que a tarefa não é simples.

Na avaliação da executiva, existe uma resistência de parte dos consumidores brasileiros a marcas nacionais em determinadas categorias, como a perfumaria de maior valor agregado.

A presença internacional ajuda a enfrentar esse desafio e ampliar o reconhecimento da marca dentro e fora do país.

Mas abrir uma loja na Europa exige mais do que encontrar um endereço. É necessário conquistar consumidores que, em muitos casos, nunca ouviram falar da Granado.

A executiva explica que a permanência em lojas de departamento e outros pontos de venda internacionais depende de resultados consistentes. Não basta conseguir colocar o produto nas prateleiras: ele precisa vender para justificar a continuidade da operação.

Parte dessa demanda vem de estrangeiros que conhecem a marca durante viagens ao Brasil e continuam comprando depois de voltar para casa. Outra parte vem de brasileiros que moram no exterior e procuram produtos associados ao país.

A estratégia também aproveita características brasileiras nas fragrâncias e nas embalagens, numa tentativa de construir uma identidade própria em um mercado internacional bastante competitivo.

O negócio dos perfumes cresce mais de 45%

A expansão geográfica é apenas uma parte da estratégia da Granado.

A outra está dentro dos frascos.

Durante décadas, a empresa esteve fortemente associada a produtos de uso cotidiano, como sabonetes glicerinados, sabonetes de enxofre, itens infantis e polvilho antisséptico.

Essas categorias continuam relevantes, especialmente nas vendas para supermercados, farmácias e grandes redes varejistas.

Mas é na perfumaria que a companhia encontra uma de suas principais oportunidades de crescimento.

Segundo Sissi, as vendas de perfumes avançam mais de 45% em 2026, tornando a categoria uma das maiores do grupo e a que apresenta a expansão mais acelerada.

Até recentemente, boa parte desses produtos era comercializada nas lojas próprias da Granado. Agora, a companhia está ampliando sua distribuição. A empresa passou a vender fragrâncias nas Lojas Renner e fortaleceu a presença em plataformas como Amazon e Época Cosméticos.

"A gente começou a vender perfumaria mais no atacado", diz Sissi.

A mudança permite alcançar consumidores em cidades onde a empresa ainda não possui unidades próprias.

Ao mesmo tempo, a Granado continua investindo nas lojas físicas.

Segundo a executiva, o grupo conta com cerca de 150 pontos de venda, considerando as diferentes marcas, em uma rede que segue em expansão. As unidades são próprias, e o varejo já representa quase 30% do negócio.

Para Sissi, há espaço para crescer. A executiva observa que a marca possui pouco mais de 20 lojas em São Paulo e cerca de 18 no Rio de Janeiro, mas ainda não está presente em muitas cidades brasileiras.

As lojas também cumprem uma função que vai além da venda imediata.

São espaços onde os clientes podem experimentar fragrâncias, conhecer lançamentos e entender as diferenças entre os produtos da empresa e os concorrentes.

Essa estratégia também ajuda a explicar por que a Granado continua abrindo lojas mesmo com uma operação de atacado consolidada. "Essas lojas de fato servem como uma vitrine da marca", diz Sissi.

A empresa também criou um programa de fidelidade para estimular compras recorrentes. Clientes acumulam pontos que podem ser trocados por produtos e experiências.

Segundo a executiva, a iniciativa ajuda a atrair consumidores para as lojas próprias, mesmo quando redes parceiras oferecem alguns produtos a preços inferiores.

A reforma tributária entrou no caminho dos R$ 2 bilhões

Apesar da expansão, 2026 não tem sido exatamente o ano que a Granado esperava.

A empresa começou o período com a intenção de superar os 2 bilhões de reais em faturamento, depois de registrar crescimento de 13% na receita líquida em 2025.

As vendas tiveram bom desempenho nos primeiros meses, mas, segundo Sissi, começaram a desacelerar por volta de julho.

A executiva cita a Copa do Mundo, o período eleitoral e mudanças tributárias entre os fatores que afetaram os negócios.

Há ainda uma preocupação com a reforma tributária.

Tradicionalmente, dezembro é um período importante para o atacado da Granado. Parte dos clientes antecipa compras antes da mudança anual da tabela de preços.

Neste ano, porém, alguns compradores já informaram que não pretendem repetir esse movimento.

O motivo é a transição tributária. Segundo Sissi, os clientes temem acumular mercadorias adquiridas sob regras antigas de tributação.

"Não querem ter estoque com a tributação antiga", diz.

Essa mudança de comportamento pode afetar justamente o último mês do ano, decisivo para a empresa alcançar a meta de faturamento.

A reforma também dificulta a elaboração do orçamento para 2027.

Sissi afirma que ainda não há clareza suficiente sobre como as alterações de impostos afetarão o preço final dos produtos. Essa incerteza torna mais complexas as decisões sobre custos, margens e lançamentos. O dólar também entra na conta.

Embora a valorização da moeda americana possa encarecer perfumes importados e favorecer fabricantes nacionais, parte dos insumos usados pela Granado tem preços vinculados ao câmbio.

A empresa, segundo a executiva, trabalha com baixo endividamento, o que reduz a pressão financeira em um ambiente de juros elevados. Ainda assim, o crescimento das receitas não elimina a necessidade de controlar os custos.

O que vem pela frente para a Granado

Enquanto define os próximos passos da expansão, a Granado prepara novos lançamentos para sustentar as vendas.

O último trimestre é especialmente importante para o grupo, impulsionado pelas compras de Natal e pelas vendas de presentes.

Em 2026, a companhia ampliou o número de novidades. Entre os exemplos citados por Sissi estão um perfume de edição limitada a 10 mil unidades, novas fragrâncias da Phebo e produtos da Care.

A empresa também aposta na própria capacidade industrial.

Parte importante da produção acontece em Japeri, na Baixada Fluminense, onde a Granado mantém um complexo industrial. Os sabonetes em barra são produzidos em Belém, no Pará.

Segundo Sissi, a estrutura própria permite testar fórmulas, desenvolver produtos e fazer lotes menores sem depender integralmente de fornecedores externos.

Isso é relevante para uma empresa que procura crescer justamente por meio de novas categorias e fragrâncias.

O plano para 2027 é continuar ampliando a presença das três marcas, especialmente no varejo e na perfumaria, mas com mais atenção aos custos e às incertezas econômicas.

A meta de 2 bilhões de reais segue no horizonte, embora Sissi reconheça que seu cumprimento em 2026 dependerá do resultado das vendas de fim de ano.

Para uma empresa que nasceu antes da Proclamação da República, a experiência com mudanças econômicas não é exatamente uma novidade. A diferença é que, desta vez, os desafios brasileiros convivem com uma ambição internacional: fazer uma farmácia fundada no Rio de Janeiro disputar espaço nas vitrines das grandes capitais europeias.