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Uma carta, 3 conselhos: as lições de Luiza Trajano para o filho sobre o primeiro emprego

A empresária escreveu uma carta para o filho Fred Trajano quando ele começou no primeiro emprego. 'A melhor fortuna que uma mãe pode ter é ver o filho trabalhando com propósito'

Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza: “A melhor fortuna que uma mãe pode ter é ver os filhos bem encaminhados, trabalhando com um propósito”, diz Trajano (Leandro Fonseca /Exame)

Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza: “A melhor fortuna que uma mãe pode ter é ver os filhos bem encaminhados, trabalhando com um propósito”, diz Trajano (Leandro Fonseca /Exame)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07h58.

Última atualização em 10 de maio de 2026 às 08h35.

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Ao longo de décadas à frente do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano construiu uma trajetória marcada por decisões ousadas, foco em gente e uma visão de longo prazo. Mas uma das lições mais pessoais veio de um momento íntimo: quando o filho começou no primeiro emprego – o qual não era na Magazine Luiza, a empresa da família.

“Eu mandei uma carta quando meu filho teve o primeiro emprego”, conta Trajano em entrevista exclusiva ao podcast “De frente com CEO”, da EXAME.

Mais do que um gesto materno, o conteúdo virou uma síntese da filosofia de liderança da empresária, e traz três aprendizados diretos para qualquer profissional.

1 - Acredite em você e no seu potencial de evolução

O primeiro conselho da carta veio como uma palavra que estimula a autoconfiança.

“Acredite em você mesmo”, disse Trajano ao relembrar a carta.

A fala vem acompanhada de uma visão importante sobre desenvolvimento: ninguém está “pronto”, e isso não deve ser uma barreira. Ao longo da entrevista, ela critica, inclusive, a insegurança comum entre profissionais, especialmente mulheres, que sentem que precisam estar 100% preparadas antes de assumir novos desafios, inclusive para liderança.

“Eu sempre me senti preparada para liderar a companhia”, diz Trajano. “Por isso encorajo muitas mulheres que muitas vezes desconfiam de que são capazes de liderar uma equipe ou companhia”.

A mensagem central é de que confiança não é ponto de chegada, mas o ponto de partida.

2 - Descubra sua missão e dê sentido ao trabalho

Outro trecho da carta reforça a importância de propósito:

“Você tem uma missão. Descubra ela”, afirma.

Para Trajano, carreira não deve ser apenas execução de tarefas, mas um caminho conectado a significado. Essa visão aparece também na forma como ela conduz negócios e iniciativas sociais, como o Grupo Mulheres do Brasil.

Na prática, isso se traduz em uma pergunta-chave: por que você faz o que faz?

“A melhor fortuna que uma mãe pode ter é ver os filhos bem encaminhados, trabalhando com um propósito”, diz Trajano.

3 - Seja curioso e proativo: a “capacidade de fuçar”

O terceiro aprendizado é menos convencional e talvez o mais característico da executiva.

“Desenvolver a capacidade de fuçar, de querer aprender tudo, de não perder oportunidade, é muito importante”, diz a empresária.

Aqui, Trajano fala de uma postura ativa diante da carreira. Não esperar oportunidades, mas buscá-las. Não se limitar ao escopo do cargo, mas explorar, testar e aprender continuamente.

Ela mesma aplica esse princípio: mesmo após décadas de carreira, segue estudando temas como inteligência artificial e tecnologia, reforçando que aprendizado contínuo é diferencial competitivo.

Liderança sem máscara e com humanidade

Além da carta, a entrevista revela um traço central da liderança de Trajano: autenticidade.

“Eu não visto uma capa”, afirma Trajano.

Para ela, liderar não é sobre perfeição, mas sobre transparência, capacidade de assumir erros e proximidade com as pessoas. Essa visão também aparece na forma como lida com falhas:

“Eu erro rápido, redireciono rápido e procuro não repetir o erro”.

O que fica para a carreira

A carta escrita ao filho sintetiza uma visão prática, e rara, sobre crescimento profissional:

  • confiança para começar,
  • propósito para sustentar,
  • curiosidade para evoluir.

Em um mercado cada vez mais dinâmico, a combinação pode parecer simples. Mas, como mostra a trajetória de Luiza Trajano, é justamente o básico bem executado que constrói carreiras duradouras.

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