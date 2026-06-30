Toyota: Indaiatuba se despede do Corolla após 28 anos de produção

A cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, se despede de quase três décadas de história industrial da Toyota no Brasil. Após 28 anos de operação e mais de 1 milhão de Corollas produzidos, a fábrica dedicada ao modelo encerra suas atividades nesta terça-feira, 30, marcando o fim de uma era e o início de um novo capítulo na expansão da montadora no país.

A produção do Corolla será totalmente transferida para a nova unidade da Toyota em Sorocaba, prevista para ser inaugurada em novembro de 2026, dentro do ciclo de investimentos de R$ 11 bilhões da empresa até 2030.

Desde 1998, Indaiatuba foi a segunda fábrica da Toyota no Brasil e se tornou central para a consolidação do Corolla no mercado brasileiro e em parte da América Latina.

A planta não apenas produziu mais de 1 milhão de veículos, mas também foi palco da inovação: foi lá que a Toyota desenvolveu os primeiros modelos híbridos flex dentro da operação nacional.

Transição planejada e impacto sobre colaboradores

Desde 2024, acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região garantiu alternativas de transferência para Sorocaba ou adesão ao plano de demissão voluntária, sem demissões unilaterais. A planta chegou a reunir cerca de 1,5 mil funcionários, e o último Corolla montado em Indaiatuba foi apresentado em cerimônia de despedida, com desfile automotivo sobre um tapete vermelho, em 20 de junho.

Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil, reforça que a mudança não interrompe a estratégia de longo prazo da empresa: “A inauguração da nova unidade em Sorocaba representa mais um movimento de longo prazo, alinhado à nossa estratégia de crescimento sustentável, competitividade e inovação. É um passo decisivo para fortalecer nossa operação e preparar a empresa para o futuro da mobilidade.”

O novo complexo em Sorocaba terá foco em eficiência produtiva, tecnologias modernas de manufatura, redução de emissões e produção de veículos híbridos. A expectativa é gerar cerca de 2.000 novos empregos com a inauguração, reforçando o desenvolvimento econômico regional e mantendo o compromisso da Toyota com inovação, sustentabilidade e criação de valor social.

A transferência da produção do Corolla Sedan para Sorocaba, iniciada em 2024, chega agora à fase final, integrando o modelo ao complexo industrial e permitindo maior sinergia entre linhas, otimização de recursos e alinhamento às metas globais de sustentabilidade da companhia.