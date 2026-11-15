Canetinha emagrecedora e 12 milhões de panetones vão ajudar Cacau Show a faturar R$ 1,8 bi no Natal

Uma fábrica capaz de produzir 150.000 panetones por dia tem pouco espaço para improvisos.

As linhas automatizadas precisam transformar massas, gotas de chocolate e recheios em milhares de produtos. Depois, tudo precisa chegar às lojas antes de uma data que não admite atrasos: o Natal.

Na Cacau Show, essa operação ganhou uma dimensão bilionária.

A empresa fundada por Alê Costa prepara 12 milhões de panetones para a temporada de 2026, volume 20% maior que o do ano passado.

O esforço faz parte de uma meta de faturar 1,8 bilhão de reais apenas no Natal, crescimento esperado de 25% nas vendas.

Para alcançar o resultado, a companhia preparou cerca de 38 milhões de produtos natalinos, ampliou o portfólio e conta com uma rede de 4.715 lojas espalhadas pelo Brasil.

"Não tem crise pra quem tem criatividade", diz Alê Costa.

A frase resume a aposta do empresário em um momento em que o cacau ainda custa mais do que antes da disparada de preços, parte dos consumidores enfrenta dificuldades para equilibrar o orçamento e as canetinhas emagrecedoras mudam a relação de parte da população com a alimentação.

Alexandre Costa, fundador e presidente da Cacau Show: “Me considero um artista que é homem de negócio” (Leandro Fonseca/Exame)

Para continuar crescendo, a Cacau Show também quer vender mais do que chocolate.

A companhia aposta em personagens licenciados, produtos para casa, serviços nas lojas e opções sem adição de açúcares. A estratégia é encontrar mais oportunidades de consumo em uma rede que já se aproxima das 5.000 unidades.

A fábrica de 150.000 panetones por dia

O panetone virou uma das principais apostas da Cacau Show para o Natal.

Dos cerca de 38 milhões de produtos preparados para a temporada, 12 milhões são panetones, quase um terço do volume total.

Para dar conta dessa produção, a companhia investiu em uma fábrica dedicada ao produto. Segundo Alê Costa, a operação consegue produzir 150.000 panetones por dia, com linhas automatizadas.

Hoje, segundo o fundador, a empresa é praticamente autossuficiente na fabricação de seus panetones.

O tamanho dessa operação ajuda a explicar o peso que o produto ganhou dentro do negócio. A Cacau Show não depende apenas das caixas tradicionais de bombons e das trufas para aproveitar o período de maior procura por presentes.

A linha natalina de 2026 tem 55 produtos, dos quais 21 são lançamentos. O portfólio cresceu 17% em relação ao ano anterior e inclui 20 opções de panetones.

Entre as novidades estão versões de frutas vermelhas com trufa de chocolate 55% cacau e doce de leite com banana.

Também há versões de pistache, chocolate branco caramelizado e um panetone de 1,4 quilo, recheado e coberto com chocolate da linha laCreme.

Esse último custa 199,99 reais para integrantes do programa de fidelidade. Na outra ponta, o panetone tradicional com frutas, de 450 gramas, sai por 39,99 reais nas mesmas condições.

A variedade de preços tem uma função comercial.

Com diferentes tamanhos, recheios e embalagens, a Cacau Show tenta alcançar tanto o consumidor que compra um presente mais barato quanto aquele disposto a gastar mais em um produto para dividir com a família.

É também uma forma de ampliar as possibilidades de venda em uma temporada concentrada em poucas semanas.

Como as 'canetinhas' entram na história

O avanço das canetinhas emagrecedoras trouxe uma questão para empresas que vendem chocolates, doces e sobremesas: o que acontece quando parte dos consumidores passa a prestar mais atenção à quantidade de açúcar e às calorias que consome?

Na Cacau Show, Alê Costa afirma que esse movimento ainda não provocou uma queda nas vendas.

"A gente honestamente não sentiu nenhuma redução de demanda por conta disso", diz.

Na avaliação do empresário, os consumidores podem se tornar mais seletivos na hora de escolher o que comer, mas continuam dispostos a consumir produtos que consideram especiais.

Costa argumenta que, mesmo quando há uma preocupação maior com a alimentação, o consumidor pode reservar parte de suas calorias para alimentos de que gosta.

Ainda assim, a companhia também procura atender a quem deseja reduzir o consumo de açúcar ou enfrenta restrições alimentares.

Para este Natal, uma das novidades é o Panettone laCreme Mezzo Zero Adição de Açúcares, de 650 gramas.

A coleção também inclui produtos da linha Bless, como uma caixa de bombons sortidos sem adição de açúcares e sem lactose e um minienfeite natalino com chocolates que seguem as mesmas características.

A aposta nesses produtos mostra como a Cacau Show busca atender diferentes hábitos de consumo sem abandonar as versões tradicionais.

O empresário afirma que a estratégia é oferecer alternativas para diferentes públicos, incluindo aqueles que procuram chocolates sem açúcar, sem lactose ou sem glúten.

O desafio é equilibrar essas demandas dentro de uma marca que também depende do consumo de chocolates por prazer, especialmente em datas comemorativas.

Por enquanto, Costa não vê as canetinhas emagrecedoras como uma ameaça às vendas.

Mas a presença de produtos sem adição de açúcares no portfólio natalino mostra que a empresa também quer disputar espaço entre os consumidores que buscam essas alternativas.

Como está o desafio do preço do cacau

A aposta bilionária acontece depois de um período de fortes oscilações no preço do cacau, principal matéria-prima da empresa.

Na entrevista, Alê Costa afirma que a cotação da commodity, produto agrícola negociado no mercado, chegou a quadruplicar em relação ao patamar anterior à alta. Depois recuou, mas ainda permanece, segundo ele, no dobro daquele nível.

Isso pressionou os custos da indústria de chocolates e obrigou a Cacau Show a buscar formas de preservar sua rentabilidade.

Segundo Costa, a companhia repassou parte do aumento dos custos, mas também trabalhou para ganhar produtividade nas fábricas e recuperar suas margens.

"Não mexemos em receita", diz Costa.

O empresário afirma que, quando houve ajustes nas formulações, a intenção foi aumentar a presença de ingredientes como leite e cacau e reduzir o açúcar, sem comprometer o produto.

Outra frente foi ampliar a variedade de itens vendidos.

Além das linhas tradicionais de chocolates, a empresa trabalha com biscoitos, sorvetes e outros produtos que utilizam diferentes matérias-primas.

Mas existe um limite para a estratégia. Mesmo com ganhos de eficiência, a companhia precisa convencer o consumidor a continuar comprando seus produtos em um momento de orçamento apertado.

Costa reconhece a pressão do endividamento sobre as famílias, mas aposta no apelo dos produtos ligados a presentes e celebrações.

Para o empresário, oferecer produtos de diferentes faixas de preço é uma forma de manter a marca acessível mesmo em períodos de menor poder de compra.

Por que a Cacau Show está apostando em Mickey, Harry Potter e Ursinhos Carinhosos

Uma das principais mudanças na estratégia da Cacau Show para este Natal está nas embalagens. E nos personagens que aparecem nelas.

A companhia triplicou a oferta de produtos licenciados, aqueles que utilizam marcas e personagens de outras empresas mediante acordos comerciais.

A coleção de 2026 inclui Mickey e Minnie, da Disney, Harry Potter, da Warner, e Ursinhos Carinhosos.

Há minipanetones em latas colecionáveis, calendários do Advento, caixas de bombons com pelúcias e produtos que podem continuar sendo usados depois que o chocolate acaba.

A aposta vai além de aproveitar a popularidade desses personagens.

"O consumidor quer consumir produtos que tenham história, que tenham personagem", diz Costa.

Existe também outro movimento em andamento: a empresa quer ganhar dinheiro com seus próprios personagens.

Além de pagar para utilizar marcas de terceiros, a Cacau Show já licencia criações próprias para outras companhias.

Costa afirma que esses contratos geram receitas na casa dos milhões de reais. Entre as empresas mencionadas por ele está a Piracanjuba.

"Nós estamos nos transformando numa empresa de conteúdo, numa empresa de entretenimento", afirma.

A estratégia abre uma nova frente de receita para a fabricante de chocolates. Mas também aumenta o desafio de criar personagens capazes de conquistar espaço entre marcas conhecidas do público.

De trufas a copos térmicos

A expansão do portfólio não termina nos chocolates e panetones.

Pela primeira vez, a Cacau Show preparou uma linha de produtos para o dia a dia desenvolvida especialmente para o Natal. São copos térmicos, canecas, velas aromáticas, itens de papelaria, chaveiros e acessórios.

Um dos lançamentos é um copo térmico com design inspirado em calda de chocolate, vendido por 84,99 reais aos integrantes do programa de fidelidade. Há também uma vela aromática de baunilha em recipiente de cerâmica no formato de rena, por 59,99 reais.

Esses produtos colocam a empresa em outras categorias de presentes, nas quais o consumidor pode comprar um objeto sem levar chocolate.

A estratégia também se conecta a uma mudança na operação das lojas.

Segundo Costa, os serviços oferecidos em unidades maiores, como as cafeterias, já chegaram a representar 25% da receita desses estabelecimentos.

Como crescer 25% com quase 5.000 lojas no Brasil?

A Cacau Show chega ao Natal de 2026 com 4.715 lojas, uma estrutura que exige uma operação de distribuição capaz de abastecer milhares de pontos de venda em um intervalo curto.

Com tamanha presença no varejo, a empresa também precisa encontrar outras formas de crescer sem depender exclusivamente da abertura de novas unidades.

Costa aponta as vendas digitais e o atendimento a empresas como oportunidades para ampliar o alcance da marca.

"A gente tem muita oportunidade de estar perto dos consumidores", diz.

As vendas corporativas podem ganhar importância no Natal, quando companhias compram produtos para presentear funcionários, clientes e parceiros comerciais.

Já os canais digitais permitem atender consumidores que não necessariamente passam por uma loja física, embora também tragam desafios de entrega e distribuição.

Para a Cacau Show, o crescimento de 25% esperado nas vendas natalinas depende da combinação de todas essas frentes: mais panetones, novos produtos, personagens conhecidos e uma rede de lojas capaz de transformar o aumento da oferta em compras.