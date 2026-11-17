No centro de Maringá, cidade do norte do Paraná, a cerca de 430 quilômetros de Curitiba, um antigo frigorífico está dando lugar a um empreendimento que parece uma pequena cidade. Onde antes havia currais de gado e galpões de abate, estão sendo construídos prédios residenciais, escritórios, restaurantes e lojas. O projeto prevê 14 edifícios e tem potencial de vendas de R$ 2,5 bilhões. É dinheiro suficiente para colocar o empreendimento entre os maiores negócios imobiliários da região. Mas o que torna essa história curiosa é a trajetória do empresário por trás das obras. Há cerca de 15 anos, ele estava praticamente sem dinheiro depois de quebrar com uma importadora de farinha de trigo. Sem experiência na construção civil, decidiu usar os R$ 65 mil que sobraram para levantar duas casas populares.

O empresário é Raphael Ferreira, fundador da PRC Empreendimentos, construtora que começou em Paiçandu, município vizinho a Maringá, a cerca de 15 quilômetros de distância. O plano inicial era simples: construir duas casas, vendê-las e usar o dinheiro para fazer outras. De duas, passou para quatro. Depois, para doze. Quando o dinheiro acabou novamente, encontrou um parceiro que tinha terrenos disponíveis e conseguiu continuar. A operação cresceu, passou a construir prédios e começou a desenvolver projetos que misturam moradia, comércio e serviços. Hoje, a PRC tem uma carteira estimada entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões em terrenos e futuros lançamentos. A mudança de escala ajuda a explicar por que Ferreira, que começou comprando cimento e areia pessoalmente, agora precisa viajar a São Paulo para negociar financiamentos com gestores de fundos de investimento.

Essa trajetória levou a PRC ao EXAME Negócios em Expansão 2026, ranking realizado em parceria com o BTG Pactual. A construtora ficou em 50º lugar entre as empresas com faturamento de R$ 30 milhões a R$ 150 milhões. A receita operacional líquida passou de R$ 26,45 milhões em 2024 para R$ 44,54 milhões em 2025, um crescimento de 68,4%. O avanço veio com a entrega de moradias e a abertura de novos canteiros no Paraná e em Santa Catarina. Mas o número mais surpreendente está na distância entre o tamanho atual da empresa e o valor que Ferreira tinha quando decidiu mudar de profissão. Antes de entrar na construção civil, ele havia trabalhado como veterinário, organizado leilões de gado e tentado ganhar dinheiro com farinha de trigo. Foi justamente o fracasso desse último negócio que acabou abrindo caminho para a PRC. "Eu peguei R$ 65 mil da venda de uns equipamentos, de umas coisas da empresa antiga, e falei: vou fazer duas casas", diz Ferreira. "Comprei o terreno em Paiçandu e fui fazer. De duas foi para quatro, de quatro para doze. Eu mesmo comprava o cimento, a areia e ficava no canteiro acompanhando os pedreiros."

A disposição para começar pequeno se tornou uma característica do empresário, mas a maneira de enxergar o negócio mudou com o tempo. Ferreira percebeu que poderia ganhar dinheiro não apenas vendendo apartamentos, mas também criando estruturas que valorizassem os bairros ao redor. É essa lógica que explica por que a PRC passou a construir centros comerciais, participar de projetos de aeroportos e até ajudar municípios a desenvolver espaços para eventos. A construtora deixou de olhar apenas para o terreno onde ergueria um prédio e começou a prestar atenção no que faltava à cidade.

O próximo desafio é continuar crescendo sem abandonar a habitação popular, atividade que permitiu a Ferreira recomeçar depois da falência. Atualmente, essas moradias representam cerca de 10% do faturamento da PRC, mas o empresário quer elevar a participação para algo entre 30% e 35% nos próximos anos. Para isso, a companhia comprou um terreno de 90 mil metros quadrados em Maringá. A decisão acontece enquanto a empresa desenvolve o Cidade Aruna, empreendimento de R$ 2,5 bilhões, e amplia investimentos em projetos comerciais e de infraestrutura. Conciliar essas duas frentes exigirá dinheiro e capacidade de execução. Construir apartamentos para famílias de menor renda é um negócio muito diferente de desenvolver um complexo com restaurantes, escritórios e lojas. Ferreira conhece os dois mercados, mas precisará mostrar que consegue crescer em ambos ao mesmo tempo.

Como uma mudança no imposto quebrou a empresa de Raphael Ferreira

Antes de construir casas, Ferreira passava boa parte dos dias dentro de uma caminhonete. Formado em Medicina Veterinária pela Unipar, em Umuarama, município a cerca de 110 quilômetros de Maringá, ele trabalhava organizando leilões de gado pelo Brasil. Gostava do negócio, mas a rotina de viagens começou a incomodar quando decidiu casar e formar uma família. "Eu fazia leilão de gado no Brasil todo, viajava o tempo inteiro", diz Ferreira. "Mas aí programei que queria casar e ter família. Falei: tenho que mudar um pouco a roda, não quero ficar rodando estrada a vida inteira." A saída encontrada foi abrir, em 2006, uma importadora de farinha de trigo em Maringá. Ao lado do sócio Jurando, comprava o produto no exterior, preparava misturas para panificação e vendia para padarias. A operação chegou a ter 30 vendedores espalhados pelas estradas. O negócio crescia, mas tinha uma fragilidade: para cada R$ 1 vendido, sobravam apenas quatro ou cinco centavos de margem.

Em junho de 2009, uma mudança na cobrança do ICMS pelo governo do Paraná colocou a empresa em dificuldades. O benefício tributário utilizado pela importadora foi retirado, enquanto os moinhos instalados no estado continuaram com uma alíquota reduzida. Como a margem já era pequena, a operação não resistiu. Ferreira estava recém-casado e precisou lidar com fornecedores, contratos e o encerramento da empresa. "Eu estava recém-casado, a empresa em ascensão e cheia de contratos", diz. "Sentei com meu sócio e perguntei: e agora, o que nós vamos fazer?" Jurando decidiu ir para Brasília, onde criou a Panebrás, fabricante de pães congelados que hoje emprega quase 900 pessoas e da qual Ferreira continua sócio. Raphael permaneceu em Maringá para pagar as contas que haviam ficado para trás. Foi nesse cenário que vendeu os equipamentos da importadora e decidiu apostar os R$ 65 mil restantes na construção de duas casas populares em Paiçandu.

O dinheiro das primeiras vendas permitiu levantar outras casas, mas acabou quando Ferreira chegou à décima segunda unidade. Ele tinha trabalhadores, porém faltavam terrenos para continuar construindo. O problema encontrou uma solução quando conheceu André Buzzo, empresário que possuía 150 lotes disponíveis. Um tinha mão de obra e disposição para construir. O outro tinha a terra. Em 2011, os dois ergueram 150 casas populares, vendidas a R$ 48 mil cada uma. A parceria mostrou que havia espaço para crescer no mercado de moradias destinadas a famílias de menor renda, mas também revelou interesses diferentes entre os sócios. Buzzo preferia desenvolver loteamentos, enquanto Ferreira queria continuar construindo. Em 2012, seguiram caminhos separados, e Raphael fundou a PRC Empreendimentos. A empresa nasceu para levantar casas e edifícios, mas uma experiência em uma pequena cidade turística faria o empresário repensar o que uma construtora poderia entregar.

A cidade de pescadores que mudou a maneira de construir

A mudança começou em Porto Rico, município de cerca de 2.000 habitantes às margens do Rio Paraná, a aproximadamente 180 quilômetros de Maringá. A cidade vivia principalmente da pesca quando Ferreira e seus parceiros compraram uma área perto do rio para desenvolver o Porto Rico Resort Residence, um condomínio voltado ao turismo. O problema apareceu antes mesmo de os apartamentos receberem moradores. A cidade não tinha estrutura para atender o público que começaria a frequentar a região. Faltavam trabalhadores treinados para restaurantes e pousadas, havia preocupação com a segurança e parte dos moradores via com desconfiança a chegada de visitantes. A construtora percebeu que vender os imóveis seria apenas uma parte do desafio. Sem serviços e infraestrutura, o condomínio teria dificuldade para funcionar. Foi então que Ferreira passou a se envolver em questões que normalmente ficariam fora das responsabilidades de uma empresa de construção.

A PRC procurou o Sebrae para ajudar a preparar moradores para trabalhar no turismo, participou das articulações para reforçar o policiamento e buscou apoio da Marinha para fiscalizar as embarcações no rio. Também abriu um loteamento com infraestrutura para receber quem trabalharia nos condomínios e nas pousadas. "Aquele lugar não tinha estrutura de turismo, tinha só pescaria", diz Ferreira. "Nós tivemos que levar o Sebrae para ensinar os moradores locais a trabalhar como garçom, corremos atrás de posto de polícia para a rua e ajudamos a trazer a Marinha para fiscalizar os barcos no rio. Ali eu vi de verdade o que uma obra pode fazer por uma cidade." A experiência deixou uma lição que passou a orientar novos projetos: um empreendimento imobiliário pode valer mais quando ajuda a resolver problemas do lugar onde está instalado. Isso levou a PRC a mudar até detalhes que pareciam pequenos, como o tamanho das calçadas e o espaço reservado para a convivência entre moradores.

Em Maringá, por exemplo, Ferreira percebeu que alguns projetos residenciais ocupavam praticamente todo o terreno com construções, muros e grades, deixando pouco espaço para quem circulava a pé. A PRC começou a desenhar calçadas mais largas e colocar bancos na frente dos edifícios. Também decidiu manter sacadas com churrasqueira nos apartamentos populares, mesmo com o custo adicional. "Maringá tem o costume do churrasco de domingo com a família reunida", diz Ferreira. "Não adianta cortar a sacada só para a conta da obra ficar mais barata. O morador precisa daquele espaço para viver bem, comer a carne dele e se sentir dono da casa." A mesma preocupação apareceu no Nest, prédio de 25 andares entregue em 2026 perto do centro da cidade. Com apartamentos de 119 metros quadrados, o edifício recebeu plantas espalhadas pela fachada. A construtora afirma que foi o primeiro projeto com essa característica em Maringá. A ideia era levar para um imóvel de classe média um recurso que costuma aparecer em empreendimentos mais caros.

Como um frigorífico virou um projeto de R$ 2,5 bilhões

O maior exemplo dessa estratégia é o Cidade Aruna, construído no terreno do antigo Frigorífico Central, em Maringá. Durante anos, os 51 mil metros quadrados permaneceram praticamente parados porque as regras de ocupação permitiam construir apenas cerca de 20 casas no local. A situação mudou quando a prefeitura alterou o zoneamento para permitir moradias e estabelecimentos comerciais na mesma área. Em troca, exigiu calçadas de 10 metros de largura, lojas voltadas para a rua e praças públicas. Ferreira negociou a compra do terreno com sete famílias herdeiras do frigorífico e começou a planejar um complexo com 14 edifícios e 290 mil metros quadrados de área construída. O potencial de vendas chega a R$ 2,5 bilhões, valor que corresponde ao conjunto de imóveis projetados, e não ao faturamento já realizado pela construtora. O desafio era fazer um empreendimento desse tamanho funcionar como parte da cidade, em vez de criar um conjunto de torres isoladas por muros.

O projeto reúne edifícios residenciais, espaços comerciais e escritórios. Uma das torres, chamada Domus, deverá receber 800 funcionários da financeira Crefaz. Outra, a Almai, foi desenhada para abrigar consultórios médicos e clínicas odontológicas. Há ainda um prédio com parte da estrutura feita de madeira engenheirada, produzida a partir de floresta plantada, material que entra no lugar de partes de concreto e aço para reduzir as emissões de carbono. No centro do complexo, a PRC planejou um shopping aberto com 20 mil metros quadrados de lojas. Mas Ferreira não queria esperar a conclusão dos edifícios para começar a atrair pessoas. A solução foi aproveitar uma estrutura que já existia no terreno: a antiga caixa-d'água do frigorífico. A construtora reformou o espaço, instalou um restaurante e abriu também uma padaria e uma galeria. Segundo a empresa, o local recebe atualmente entre 12 mil e 14 mil visitantes por mês, que podem tomar café e passear antes mesmo de os apartamentos ficarem prontos.

O movimento tem uma explicação comercial. Em vez de levar possíveis compradores a um estande de vendas, a PRC quer fazer com que eles frequentem o lugar e se acostumem com a ideia de morar ou trabalhar ali. "O plantão de vendas tradicional, com mesa de vidro e corretor de terno na porta, afasta o morador comum", diz Ferreira. "Quando reformamos a caixa d'água e colocamos o restaurante e a padaria funcionando, trouxemos o morador da cidade para passear ali dentro sem ele precisar comprar nada." A estratégia transforma a área de convivência em uma espécie de apresentação permanente do empreendimento. Quem vai apenas tomar um café acaba conhecendo os prédios que estão sendo construídos ao redor. Mas criar ruas, restaurantes e espaços comerciais antes de vender todos os imóveis custa dinheiro. E foi justamente essa decisão que levou a empresa a enfrentar outro problema: os bancos tradicionais não estavam acostumados a financiar projetos com tantas atividades misturadas.

Por que Raphael Ferreira começou a procurar dinheiro na Faria Lima

Quando uma construtora ergue um prédio residencial, normalmente consegue apresentar o projeto a um banco e buscar financiamento para a obra. O problema é que o Cidade Aruna reúne moradias, escritórios, lojas e espaços de convivência no mesmo terreno. Para os bancos, essa mistura torna a análise do crédito mais complicada. Ferreira precisou procurar outras fontes de dinheiro e começou a viajar para São Paulo, onde passou a se reunir com gestores de fundos de investimento na Faria Lima, região que concentra parte do mercado financeiro brasileiro. "Se a gente vai construir um prédio simples de moradia, as agências dos grandes bancos comerciais emprestam o dinheiro da obra sem dificuldade", diz Ferreira. "Mas a partir do momento em que o projeto mistura shopping aberto, hospital, restaurante e rua de passagem, o banco tradicional não tem linha de crédito para financiar." A solução foi apresentar os projetos a investidores e estruturar operações apoiadas nos valores que a empresa espera receber com as vendas futuras.

O acesso a novas formas de financiamento ajudou a PRC a desenvolver projetos que vão além dos edifícios. Em Cascavel, município do oeste do Paraná a cerca de 270 quilômetros de Maringá, a construtora doou uma área de 40 mil metros quadrados para a prefeitura construir um centro de eventos. A empresa manteve terrenos próximos, onde pretende desenvolver hotéis e moradias para atender o público de feiras e congressos. A lógica é que o movimento gerado pelos eventos valorize os imóveis ao redor. Em Santa Catarina, na região entre Itajaí e Brusque, a aproximadamente 100 quilômetros de Florianópolis, a PRC comprou uma pista de terra e asfaltou o trecho para criar um aeroporto com hangares para aviões particulares e helicópteros. Nesse caso, a oportunidade identificada foi a falta de espaço para guardar aeronaves usadas por empresários da região de Itajaí e Balneário Camboriú.

São dois negócios diferentes, mas que seguem a mesma ideia de Porto Rico: encontrar algo que falta à cidade e desenvolver imóveis que possam se beneficiar dessa estrutura. "Não adianta usar a mesma régua em todo lugar", diz Ferreira. "Itajaí e Balneário Camboriú têm empresários com helicópteros e aviões, mas as pistas dos aeroportos comuns de lá vivem cheias e sem vaga para guardar as aeronaves. A gente entrou para resolver esse gargalo de hangar e pista com segurança. Em Cascavel, a cidade não tinha onde fazer grandes feiras de negócios, então entramos doando a terra para o centro de eventos. Cada município pede uma âncora diferente." A estratégia também traz riscos. Um empreendimento passa a depender não apenas da venda dos imóveis, mas também da capacidade de atrair empresas, visitantes e prestadores de serviços. Isso exige mais planejamento e aumenta a quantidade de negócios que a construtora precisa acompanhar.

O próximo investimento da PRC pode nem ser um prédio

Depois de ampliar sua atuação para centros comerciais e projetos de infraestrutura, Ferreira decidiu entrar em outro mercado: o de empresas de tecnologia. Em agosto de 2026, a PRC reservou R$ 10 milhões de recursos próprios para criar um fundo de investimento comandado pelo executivo Jean Vogel. O objetivo é comprar participações em negócios que possam desenvolver soluções usadas nos empreendimentos da construtora. Entre as possibilidades estão sistemas de controle de acesso, baterias para armazenamento de energia e aplicativos para moradores. O primeiro investimento foi na Ecosystems Builders, empresa de escritórios compartilhados. A ideia é usar os próprios prédios como locais para testar serviços e equipamentos antes de ampliá-los para outros empreendimentos. É uma mudança de escala para quem começou comprando cimento e areia para construir duas casas, mas também acrescenta uma nova atividade a uma companhia que já administra projetos em diferentes cidades.

Apesar dessas apostas, Ferreira não pretende abandonar a habitação popular. A empresa comprou um terreno de 90 mil metros quadrados em Maringá para voltar a ampliar a construção de moradias destinadas a famílias de menor renda. Hoje, esse mercado representa cerca de 10% do faturamento da PRC, mas o empresário quer elevar a participação para algo entre 30% e 35%. "Eu quero que a moradia popular volte a representar entre 30% e 35% de todo o nosso faturamento nos próximos anos", diz Ferreira. "O Minha Casa, Minha Vida foi o que nos colocou de pé lá atrás, quando a farinha quebrou. Hoje a nossa carteira soma entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões em lançamentos e terrenos para obras, mas a gente continua acreditando na força de entregar a chave na mão da família trabalhadora." O plano exigirá conciliar projetos que dependem de grandes investidores com moradias em que cada aumento de custo pesa no preço final. Há 15 anos, o problema de Ferreira era encontrar dinheiro para construir a próxima casa. Agora, é administrar bilhões em projetos sem perder o negócio que o ajudou a recomeçar.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2026, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2025.

São 491 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura do evento de lançamento da edição 2026.