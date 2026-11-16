Após comprar 220 caminhões de uma vez, dois irmãos gaúchos fazem nova aposta em elétricos

Um caminhão elétrico pode carregar toneladas de mercadorias. Mas, nas estradas brasileiras, ainda precisa vencer um obstáculo: ter bateria suficiente para chegar ao destino.

Para as transportadoras, cada quilômetro de autonomia pode significar uma nova rota. Ou uma viagem que continua dependendo de outros combustíveis.

Os irmãos gaúchos Vinícius e Vanessa Reiter Pilz querem avançar nessa conta.

Donos da Reiter Log, transportadora gaúcha que começou com um único caminhão e hoje faz parte de um grupo que fatura cerca de 2,5 bilhões de reais, eles chamaram a atenção do setor em agosto, quando a EXAME revelou a compra de 220 caminhões a gás de uma só vez.

Agora, a família decidiu dar mais um passo.

A Reiter acaba de anunciar a aquisição do primeiro caminhão eActros 600, da Mercedes-Benz, comercializado no Brasil.

O modelo tem autonomia anunciada de até 600 quilômetros, mais que o dobro dos 250 quilômetros do elétrico que a empresa colocou em operação em agosto. A diferença pode abrir caminho para levar os veículos elétricos a viagens mais longas.

"Este é um movimento de mercado alinhado com a nossa estratégia de sustentabilidade, principalmente pela grande autonomia que o veículo viabiliza", diz Vinícius Reiter Pilz, diretor-presidente da Reiter Log.

A próxima etapa será colocar a promessa à prova.

A companhia pretende testar o caminhão em rotas entre Barueri, em São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná, além do trajeto até o Rio de Janeiro.

O resultado poderá ajudar a definir o espaço dos elétricos em uma frota que ainda aposta no gás e no biometano para percorrer longas distâncias.

Como é o novo caminhão elétrico da Mercedes-Benz

O eActros 600 é o primeiro caminhão elétrico da Mercedes-Benz apresentado comercialmente no mercado brasileiro, segundo a fabricante.

O modelo foi desenvolvido para o transporte pesado e pode alcançar autonomia de 500 a 600 quilômetros sem necessidade de recarga, de acordo com as condições de operação.

Para a Reiter, esse é justamente o principal atrativo da aquisição.

Em agosto, a companhia colocou em operação o Scania 30G 4x2, primeiro cavalo mecânico elétrico comercializado pela montadora sueca no Brasil. O veículo tem autonomia de até 250 quilômetros e foi direcionado principalmente a operações de menor distância, entre centros logísticos e em rotas com pontos de recarga conhecidos.

Com o novo Mercedes-Benz, a empresa quer descobrir se consegue ampliar esse alcance.

O eActros 600 pode contar com três conjuntos de baterias, com capacidade total de até 621 kWh. O modelo utiliza baterias de fosfato de ferro-lítio, conhecidas como LFP, tecnologia desenvolvida para suportar ciclos de recarga e oferecer maior vida útil.

Outro ponto importante é o tempo de carregamento.

Segundo a Mercedes-Benz, o caminhão pode recuperar de 10% a 80% da carga das baterias em aproximadamente 70 minutos, desde que conectado a uma estação de recarga rápida com potência de 400 kW e nas condições especificadas pela fabricante.

Na prática, isso significa que a autonomia anunciada é apenas uma parte da equação. Para colocar o veículo em viagens mais longas, a Reiter também precisará avaliar onde, quando e por quanto tempo conseguirá recarregá-lo.

"A expectativa é adquirir experiência prática com essa nova tecnologia e contribuir para o desenvolvimento do mercado brasileiro, sempre em sintonia com as demandas dos nossos clientes por soluções logísticas mais sustentáveis e eficientes", diz Pilz.

Por que os irmãos gaúchos estão comprando tantos caminhões

A nova aquisição chega poucos meses depois de um dos maiores movimentos da história da Reiter Log.

Em agosto, a EXAME contou que a companhia havia fechado a compra de 220 caminhões a gás da Scania de uma única vez. Segundo as empresas, foi o maior pedido desse tipo já realizado pela fabricante no Brasil.

O lote tinha entrega prevista até dezembro de 2026.

A aquisição fazia parte de uma estratégia iniciada em 2021, quando a Reiter comprou 124 caminhões a gás da Scania e começou a ampliar o uso desse combustível nas operações.

A diferença é que, naquela época, a transportadora ainda precisava convencer os clientes a utilizar veículos com tecnologias alternativas ao diesel.

Em entrevista à EXAME para em agosto, Vinícius explicou como essa relação mudou.

"No passado a gente comprou os caminhões no escuro, comprou os caminhões para oferecer aos clientes. Agora a gente já compra sob a demanda dos clientes", diz Pilz.

A mudança ajuda a entender o ritmo de investimentos da companhia.

Empresas como Natura, L'Oréal, Grupo Boticário, Suzano, Mondelez, Copersucar e Femsa já utilizam operações com combustíveis alternativos realizadas pela Reiter.

O avanço, porém, traz um desafio: escolher a tecnologia que melhor atende cada rota sem comprometer os custos do transporte.

Caminhões a gás e biometano, combustível produzido a partir de resíduos orgânicos, vêm sendo usados principalmente em trajetos mais longos. Já os elétricos enfrentam restrições relacionadas à autonomia e à disponibilidade de carregadores.

É nesse ponto que o eActros 600 entra na estratégia.

Qual é a história dos irmãos donos da Reiter Log

A trajetória da Reiter começou longe dos caminhões elétricos.

Em 2008, Vinícius Pilz tinha 22 anos quando fundou a transportadora em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, com um único caminhão.

A irmã, Vanessa Reiter Pilz, também entrou cedo no negócio e assumiu a área comercial aos 22 anos.

A operação começou concentrada no transporte frigorificado, utilizado principalmente para levar alimentos que precisam de temperatura controlada.

O problema era a dependência de um único setor.

"Se tivesse uma crise sanitária, como uma gripe aviária, a gente quebrava", diz Vanessa.

A resposta foi diversificar.

A transportadorapassou a atender também indústrias de bens de consumo e ampliou a carteira de clientes. Ao mesmo tempo, adotou limites para evitar que uma única empresa representasse uma fatia muito grande do faturamento.

O crescimento permitiu ampliar a frota, investir em infraestrutura própria e entrar em novas atividades.

Em 2024, a Reiter Log registrou receita de 721 milhões de reais. Já em agosto de 2026, Vinícius informou à EXAME que o grupo controlado pela família, que também atua no agronegócio, faturava cerca de 2,5 bilhões de reais.

O braço agropecuário também passou a fazer parte da estratégia de combustíveis.

A família pretende utilizar resíduos gerados pela criação de gado para produzir biometano. A ideia é transformar esterco em biogás, purificar o combustível e usar parte dele nos caminhões.

O processo também gera biofertilizante, que pode ser aproveitado nas lavouras.

O desafio de tirar o diesel das estradas

A aposta em veículos elétricos é apenas uma das frentes de uma meta mais ampla.

A Reiter pretende chegar a 2035 com 100% da frota movida por fontes alternativas ao diesel, combinando caminhões elétricos, a gás, a biometano e outras tecnologias.

Mas a experiência da empresa mostra que a troca de combustível exige investimentos que vão além da compra dos veículos.

Para conseguir operar caminhões a gás em viagens interestaduais, por exemplo, a companhia precisou desenvolver uma rede própria de abastecimento. A Reiter tem nove pontos internos de abastecimento, chamados de pit stops, distribuídos em unidades da transportadora.

A estrutura permitia realizar viagens entre o Rio Grande do Sul e estados como Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro sem depender exclusivamente dos postos públicos.

Com os elétricos, o desafio é diferente.

Além do alcance das baterias, a empresa precisa considerar a disponibilidade de carregadores de alta potência, o tempo em que o caminhão permanece parado e o impacto dessas paradas na programação das entregas.

Há ainda uma questão econômica: o investimento no veículo e na infraestrutura precisa fazer sentido diante dos custos de operação dos caminhões a diesel, gás ou biometano.

O novo Mercedes-Benz será um teste dessa conta.

Depois de comprar centenas de caminhões a gás e colocar o primeiro elétrico da Scania em operação, os irmãos gaúchos agora querem descobrir até onde conseguem levar a eletrificação da frota.