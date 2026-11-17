Na estreia da Anthropic na Nasdaq, uma ação da dona do Claude pode custar até US$ 78, cerca de R$ 452. Na B3, o investidor brasileiro poderá entrar no papel com menos de R$ 100, sem comprar dólar nem abrir conta no exterior.

A bolsa brasileira vai lançar o BDR da Anthropic no mesmo dia em que a empresa estreia na Nasdaq, previsto para esta quinta-feira, 19. O recibo será negociado com o código ANTH34 e poderá ser comprado no home broker das corretoras locais.

O preço baixo vem da paridade. Cada ação da Anthropic negociada nos Estados Unidos vai corresponder a oito BDRs na B3. É isso que permite que o recibo custe menos de R$ 100, mesmo com a ação americana estimada entre US$ 70 (R$ 405) e US$ 78 (R$ 452).

BDR é a sigla de Brazilian Depositary Receipt, um certificado negociado no Brasil que representa valores mobiliários emitidos no exterior. Com ele, o investidor tem acesso a empresas estrangeiras sem fazer remessas internacionais nem operações de câmbio.

Para comprar o ANTH34, é preciso ter conta em uma corretora ou instituição financeira habilitada, buscar o código no home broker ou na plataforma de investimentos e enviar a ordem de compra.

O processo é o mesmo usado para ações brasileiras, ETFs e outros BDRs listados na B3. Toda a operação acontece no Brasil, em reais.

A segunda estreia simultânea da bolsa

A B3 já tinha feito o mesmo em junho, quando listou o BDR da SpaceX no dia do IPO da empresa nos Estados Unidos. A Anthropic é a segunda companhia a chegar à bolsa brasileira no mesmo dia da estreia no mercado americano.

"O BDR da Anthropic reforça a expansão das alternativas de investimento internacional disponíveis na B3. Esta é a segunda vez que a bolsa brasileira disponibiliza um BDR simultaneamente à estreia de uma companhia no mercado americano, replicando o movimento realizado no IPO da SpaceX, em junho", afirmou Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3.

A lista de BDRs da bolsa inclui empresas de tecnologia, entretenimento, consumo, alimentos e bebidas, como Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Netflix, Disney, Coca-Cola e McDonald's.

Empresa Ticker do BDR Setor Negócios SpaceX SPCX34 Tecnologia, inovação e exploração espacial Foguetes, satélites e infraestrutura espacial Apple AAPL34 Tecnologia Dispositivos, serviços digitais e ecossistema de consumo Microsoft MSFT34 Tecnologia Software, nuvem, inteligência artificial e soluções corporativas Amazon AMZO34 Tecnologia e consumo E-commerce, computação em nuvem e serviços digitais Alphabet GOGL34 Tecnologia Google, YouTube, publicidade digital, nuvem e IA Meta M1TA34 Tecnologia Facebook, Instagram, WhatsApp e realidade virtual Nvidia NVDC34 Tecnologia Chips, inteligência artificial, data centers e computação gráfica Tesla TSLA34 Tecnologia e veículos elétricos Carros elétricos, baterias e soluções de energia Netflix NFLX34 Entretenimento Streaming e produção de conteúdo Disney DISB34 Entretenimento Mídia, parques, streaming e marcas globais Coca-Cola COCA34 Consumo Bebidas e marcas globais McDonald's MCDC34 Consumo Alimentação e franquias globais Fonte: B3

O que está em jogo na estreia

Nos Estados Unidos, a Anthropic prevê definir o preço da oferta pública inicial de ações (IPO) na quarta-feira, 18, e começar a negociar os papéis no dia seguinte, sob o código ANT. As datas seguem o horário de Nova York e dependem de aval regulatório.

O prospecto prevê a oferta de 825 milhões de ações. No topo da faixa indicativa, a operação movimentaria US$ 64,35 bilhões, antes de taxas e sem contar o lote adicional.

A faixa de preço implica uma avaliação de US$ 916 bilhões a US$ 1,02 trilhão, depois de semanas em que investidores reduziram as expectativas para o valor da empresa.

Em uma operação separada, Google, Nvidia, Microsoft e outras quatro empresas se comprometeram a aportar US$ 26 bilhões na Anthropic, ao mesmo preço por ação definido no IPO.

A companhia chega à bolsa com receita de cerca de US$ 17 bilhões no terceiro trimestre, mais de 12 vezes a de um ano antes. No mesmo período, teve prejuízo líquido de US$ 23,3 bilhões, dos quais US$ 21,9 bilhões vieram de uma reavaliação contábil de instrumentos financeiros.

Os riscos para quem investe pelo BDR

O recibo acompanha a variação da ação no exterior e também a oscilação do câmbio, refletida no preço em reais. Ele também fica exposto à volatilidade dos mercados internacionais.

Segundo a B3, esses movimentos podem ser mais fortes no caso de empresas de tecnologia e crescimento, como a Anthropic.

Junto com o lançamento, a bolsa vai reforçar o conteúdo de educação financeira sobre o produto. A B3 Educação tem um curso gratuito sobre BDRs, que explica como funcionam, quais tipos existem e o que o investidor deve observar antes de comprar.