Dona do Claude: Na estreia da Anthropic na Nasdaq, uma ação pode custar até US$ 78, cerca de R$ 452. (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Mercados
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12h36.
Na estreia da Anthropic na Nasdaq, uma ação da dona do Claude pode custar até US$ 78, cerca de R$ 452. Na B3, o investidor brasileiro poderá entrar no papel com menos de R$ 100, sem comprar dólar nem abrir conta no exterior.
A bolsa brasileira vai lançar o BDR da Anthropic no mesmo dia em que a empresa estreia na Nasdaq, previsto para esta quinta-feira, 19. O recibo será negociado com o código ANTH34 e poderá ser comprado no home broker das corretoras locais.
O preço baixo vem da paridade. Cada ação da Anthropic negociada nos Estados Unidos vai corresponder a oito BDRs na B3. É isso que permite que o recibo custe menos de R$ 100, mesmo com a ação americana estimada entre US$ 70 (R$ 405) e US$ 78 (R$ 452).
BDR é a sigla de Brazilian Depositary Receipt, um certificado negociado no Brasil que representa valores mobiliários emitidos no exterior. Com ele, o investidor tem acesso a empresas estrangeiras sem fazer remessas internacionais nem operações de câmbio.
Para comprar o ANTH34, é preciso ter conta em uma corretora ou instituição financeira habilitada, buscar o código no home broker ou na plataforma de investimentos e enviar a ordem de compra.
O processo é o mesmo usado para ações brasileiras, ETFs e outros BDRs listados na B3. Toda a operação acontece no Brasil, em reais.
A B3 já tinha feito o mesmo em junho, quando listou o BDR da SpaceX no dia do IPO da empresa nos Estados Unidos. A Anthropic é a segunda companhia a chegar à bolsa brasileira no mesmo dia da estreia no mercado americano.
"O BDR da Anthropic reforça a expansão das alternativas de investimento internacional disponíveis na B3. Esta é a segunda vez que a bolsa brasileira disponibiliza um BDR simultaneamente à estreia de uma companhia no mercado americano, replicando o movimento realizado no IPO da SpaceX, em junho", afirmou Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3.
A lista de BDRs da bolsa inclui empresas de tecnologia, entretenimento, consumo, alimentos e bebidas, como Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Netflix, Disney, Coca-Cola e McDonald's.
|Empresa
|Ticker do BDR
|Setor
|Negócios
|SpaceX
|SPCX34
|Tecnologia, inovação e exploração espacial
|Foguetes, satélites e infraestrutura espacial
|Apple
|AAPL34
|Tecnologia
|Dispositivos, serviços digitais e ecossistema de consumo
|Microsoft
|MSFT34
|Tecnologia
|Software, nuvem, inteligência artificial e soluções corporativas
|Amazon
|AMZO34
|Tecnologia e consumo
|E-commerce, computação em nuvem e serviços digitais
|Alphabet
|GOGL34
|Tecnologia
|Google, YouTube, publicidade digital, nuvem e IA
|Meta
|M1TA34
|Tecnologia
|Facebook, Instagram, WhatsApp e realidade virtual
|Nvidia
|NVDC34
|Tecnologia
|Chips, inteligência artificial, data centers e computação gráfica
|Tesla
|TSLA34
|Tecnologia e veículos elétricos
|Carros elétricos, baterias e soluções de energia
|Netflix
|NFLX34
|Entretenimento
|Streaming e produção de conteúdo
|Disney
|DISB34
|Entretenimento
|Mídia, parques, streaming e marcas globais
|Coca-Cola
|COCA34
|Consumo
|Bebidas e marcas globais
|McDonald's
|MCDC34
|Consumo
|Alimentação e franquias globais
Fonte: B3
Nos Estados Unidos, a Anthropic prevê definir o preço da oferta pública inicial de ações (IPO) na quarta-feira, 18, e começar a negociar os papéis no dia seguinte, sob o código ANT. As datas seguem o horário de Nova York e dependem de aval regulatório.
O prospecto prevê a oferta de 825 milhões de ações. No topo da faixa indicativa, a operação movimentaria US$ 64,35 bilhões, antes de taxas e sem contar o lote adicional.
A faixa de preço implica uma avaliação de US$ 916 bilhões a US$ 1,02 trilhão, depois de semanas em que investidores reduziram as expectativas para o valor da empresa.
Em uma operação separada, Google, Nvidia, Microsoft e outras quatro empresas se comprometeram a aportar US$ 26 bilhões na Anthropic, ao mesmo preço por ação definido no IPO.
A companhia chega à bolsa com receita de cerca de US$ 17 bilhões no terceiro trimestre, mais de 12 vezes a de um ano antes. No mesmo período, teve prejuízo líquido de US$ 23,3 bilhões, dos quais US$ 21,9 bilhões vieram de uma reavaliação contábil de instrumentos financeiros.
O recibo acompanha a variação da ação no exterior e também a oscilação do câmbio, refletida no preço em reais. Ele também fica exposto à volatilidade dos mercados internacionais.
Segundo a B3, esses movimentos podem ser mais fortes no caso de empresas de tecnologia e crescimento, como a Anthropic.
Junto com o lançamento, a bolsa vai reforçar o conteúdo de educação financeira sobre o produto. A B3 Educação tem um curso gratuito sobre BDRs, que explica como funcionam, quais tipos existem e o que o investidor deve observar antes de comprar.