A inteligência artificial está abrindo uma nova frente de negócios para o mercado de seguros e previdência no Brasil. De olho nesse potencial, a Icatu Seguros e a empresa de tecnologia Zoox decidiram unir forças para criar a Nura, uma nova companhia que nasce com uma meta ambiciosa: alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2030.

A aposta vai além da venda tradicional de seguros. A proposta é combinar dados, inteligência artificial e conhecimento especializado para ajudar os brasileiros a tomar decisões sobre proteção financeira, acumulação de patrimônio e planejamento sucessório.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Thiago Morgado, diretor de Desenvolvimento Corporativo da Icatu Seguros, conta que a ideia de criar a empresa surgiu de maneira informal, durante um café com Rafael de Albuquerque, CEO da Zoox.

Os dois executivos já se conheciam havia bastante tempo, assim como as empresas. A proximidade abriu caminho para discutir como a experiência da Icatu no mercado de seguros e previdência poderia se conectar à capacidade tecnológica da Zoox.

A nova companhia chega em um momento em que a inteligência artificial deixa de ser apenas uma ferramenta de eficiência operacional e passa a ocupar um espaço cada vez maior na criação de produtos, serviços e modelos de negócios.

Uma nova aposta no mercado de seguros

Batizada de Nura, a empresa pretende atuar na interseção entre tecnologia, proteção financeira e planejamento de longo prazo.

A proposta é reunir informações que cada cliente escolha compartilhar, como objetivos pessoais, composição familiar, patrimônio e planos para o futuro, para oferecer uma visão mais integrada das decisões financeiras.

O modelo busca conectar necessidades que tradicionalmente são tratadas de forma separada, como contratação de seguros, previdência, formação de patrimônio e sucessão familiar.

Para a Icatu, a parceria representa uma oportunidade de explorar novas formas de relacionamento com os consumidores. Para a Zoox, significa aplicar sua experiência em dados e inteligência artificial a um setor que depende de confiança, personalização e planejamento de longo prazo.

A meta de R$ 1 bilhão até 2030

O objetivo de alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2030 coloca a Nura diante do desafio de transformar uma proposta tecnológica em um negócio de escala.

A ambição também chama atenção para uma mudança no setor financeiro: o uso de inteligência artificial não apenas para automatizar processos, mas para desenvolver novas soluções capazes de acompanhar diferentes etapas da vida dos consumidores.

A aposta da Icatu e da Zoox será testada justamente nessa capacidade de transformar informações e tecnologia em serviços pelos quais os clientes estejam dispostos a pagar.

Mais do que lançar uma nova plataforma, as duas empresas querem construir um negócio em um mercado no qual proteção financeira, previdência e sucessão patrimonial tendem a ganhar importância diante do envelhecimento da população brasileira.