Uma caipirinha com pedaços de fruta, pronta para beber direto de uma lata transparente, é uma das apostas da marca Begin para disputar espaço no mercado de bebidas. A empresa começou em 2018, com R$ 100, segundo seu fundador, João Fogarolli. Agora, projeta faturar R$ 10 milhões em 2026 e recebe investimento para ampliar a distribuição.

O novo sócio é a 4Equity, de Felipe Hatab, ex-diretor de marketing da Ambev e ex-CMO da Stone, e Renato Mendes, ex-executivo da Netshoes. O valor do investimento e a participação adquirida não foram informados.

A parceria pretende resolver um problema que a fábrica, sozinha, não entrega: fazer o produto chegar aos pontos de venda e convencer o consumidor a comprá-lo novamente.

“O que faz a diferença dentro do mercado de bebida é construção de ocasião de consumo e conseguir ativar dentro dos pontos de venda corretos para estar disponível”, diz Hatab.

A Begin entra nessa disputa com uma operação que ainda depende mais dos ingredientes para preparar coquetéis do que das bebidas prontas. Espumas e xaropes respondem por aproximadamente 95% do faturamento. Os drinks representam cerca de 5%, mas são a principal aposta para a próxima etapa do negócio.

Como R$ 100 virou uma fábrica de bebidas

Natural de Aparecida, no interior paulista, Fogarolli mudou-se para São Paulo em 2007 para estudar engenharia mecânica na Escola Politécnica da USP. Fez intercâmbio na Coreia do Sul e trabalhou em uma multinacional em Barueri, passando por qualidade, projetos, vendas e produção.

Em 2018, deixou o emprego e participou da fundação da hamburgueria Sliders, da qual já não é sócio. Como o restaurante não daria retorno imediato e ele tinha as despesas de um apartamento recém-comprado, procurou outra fonte de renda.

“Abri a Begin como um bico. Um dos projetos que eu tinha num pipeline pessoal, que tirei do papel. A empresa nasceu com R$ 100”, afirma.

Fundada com Julia Bohatch Batista, em Guaratinguetá, a Begin começou vendendo sachês de especiarias para gin-tônica. Depois, vieram as espumas usadas na finalização de coquetéis, como o moscow mule, e os xaropes.

Fogarolli relata uma sequência de saltos no faturamento: de R$ 75 mil para R$ 450 mil, depois R$ 3 milhões e mais de R$ 8 milhões. O crescimento abriu espaço para investir em novos produtos, mas também aumentou a necessidade de organizar as prioridades comerciais.

Foi nesse momento que ele procurou Hatab, depois de acompanhar seus conteúdos sobre o setor de bebidas.

O investidor entrou na Ambev em 2012 e chegou à diretoria de marketing aos 27 anos. Saiu em 2021 para assumir o marketing da Stone, onde trabalhou até 2022. Depois, passou a se dedicar aos próprios negócios.

Na 4Equity, criada com Mendes, começou pelo modelo de mídia em troca de participação societária. Segundo Hatab, a empresa realizou 27 investimentos nesse formato, em negócios como Shopper, Daki e Buser. Mais tarde, incorporou um modelo que combina assessoria operacional e estratégica com participação nas empresas.

A aproximação com a Begin começou como aconselhamento e evoluiu para sociedade. O desenvolvimento da lata de caipirinha já teve participação da 4Equity.

“Eu escolhi a Begin por você”, diz Hatab, sobre a conversa com Fogarolli. “É um empreendedor que está realmente dedicado, não está fazendo por vaidade.”

Além da experiência em bebidas, os investidores pretendem colocar à disposição da fabricante estruturas de comunicação, marketing e aquisição de clientes de seu grupo de empresas.

Como disputar espaço com as grandes marcas

A Begin aposta nos drinks prontos, conhecidos pela sigla RTD, de ready-to-drink. São bebidas vendidas já misturadas, que dispensam a compra separada dos ingredientes e o preparo de cada receita.

O mercado cresce, mas a concorrência acompanha essa expansão. Segundo a consultoria IWSR, o volume de RTDs vendido no Brasil avançou 12% em 2024. No estudo divulgado em 2025, a previsão era de crescimento médio anual de 7% entre 2024 e 2029.

As grandes fabricantes já disputam esse consumidor. A Ambev, dona de Beats, registrou crescimento de 20% no segmento de drinks prontos no primeiro trimestre de 2026, na comparação anual.

Também há empresas independentes que ganharam escala. A mineira Xeque Mate, conhecida pela mistura de mate, rum, guaraná e limão, estimava produzir 9 milhões de litros em 2025, 26% acima de 2024. Entre os caminhos adotados estavam a ampliação industrial, a terceirização do envase e parcerias de distribuição, inclusive com a Ambev.

A proposta da Begin é explorar receitas reconhecidas pelo consumidor de bares, como caipirinha, negroni, moscow mule e piña colada, em formatos para beber diretamente ou servir com gelo.

A marca tem entre 15 e 20 opções de drinks prontos, em embalagens que incluem garrafas de vidro de 500 mililitros e latas de 350 mililitros. Na linha de caipirinhas, a embalagem transparente permite ver o conteúdo, e a tampa tem abertura total.

Para chegar a esses produtos, Fogarolli diz ter dedicado três anos ao desenvolvimento da linha e dois anos a testes com consumidores em Curitiba, onde mora.

Uma decisão foi produzir as próprias bases alcoólicas. Comprar destilados de outras marcas para misturar e revender dificultaria a oferta de um produto com preço competitivo, segundo o empreendedor.

“Eu poderia simplesmente pegar esses destilados, empacotar e vender em garrafa, como um destilado qualquer”, afirma Fogarolli. “A ideia é transformar isso em coquetel, em que tenho uma margem, um valor agregado muito maior.”

A produção fica em Lorena, no Vale do Paraíba, em uma fábrica de aproximadamente 1.200 metros quadrados. A capacidade informada é de até 150 mil litros por mês, considerando a configuração atual das embalagens.

A empresa tem entre 16 e 18 funcionários, dos quais cinco trabalham na produção. Equipamentos importados da China foram adaptados para lotes menores, permitindo alternar receitas e embalagens.

Para Hatab, essa estrutura foi determinante na decisão de investir: a Begin já desenvolve as formulações e controla a produção, o que permite testar produtos e ajustar receitas.

“Ele consegue, tendo a indústria, ter uma facilidade muito mais rápida de lançamento de novas marcas, de testes de coisas pequenas, de mudar alguma coisa de que o consumidor não gostou”, diz.

Fogarolli informa que a nova linha de drinks tem margem de contribuição entre 70% e 80%. O indicador representa o que sobra da receita depois dos custos e despesas variáveis, antes de cobrir os gastos fixos da operação.

Onde a Begin pretende encontrar seus próximos consumidores

A prioridade da parceria está na expansão comercial, no reposicionamento da marca e na geração de demanda. Segundo Fogarolli, a capacidade disponível permite crescer sem uma ampliação imediata da fábrica.

“Eu tinha fábrica, tinha produto, tinha um potencial. Como eu extraio o valor desse potencial?”, afirma.

Curitiba será um dos primeiros mercados prioritários para combinar degustações, campanhas locais, influenciadores e presença em bares e eventos. A intenção é testar as iniciativas antes de reproduzi-las em outras regiões.

O plano inclui retomar a expansão das espumas nas redes varejistas e ampliar a presença dos drinks prontos. No comércio eletrônico, a Begin voltou a administrar diretamente vendas em marketplaces que estavam nas mãos de distribuidores.

Fogarolli projeta alcançar R$ 1 milhão por mês no e-commerce a partir de novembro, por meio de plataformas como Mercado Livre, Amazon e Shopee. A meta é que a operação online passe a cobrir todos os custos fixos da empresa.

Outra frente são os mercados de condomínio. A Begin iniciou uma parceria com a market4u e vê nesse canal uma forma de aproximar os coquetéis das ocasiões de consumo em casa. A empresa também pretende ampliar a atuação em plataformas de entrega e no varejo regional e nacional.

É nessa etapa que Hatab espera aplicar a experiência acumulada na indústria de bebidas: identificar os canais adequados, negociar a entrada e apoiar o giro dos produtos.

“A distribuição é relacional. É saber distribuir no lugar correto, nas relações corretas”, afirma.

A entrada em mais lojas, porém, dependerá da capacidade de gerar vendas e recompra. Segundo o investidor, colocar o produto na prateleira resolve apenas uma parte do trabalho.

“Mesmo que você compre, se o produto não for bom e não tiver recompra, definitivamente ele não vai deixar você fazer isso numa segunda vez”, diz Hatab.

A expansão também exigirá escolhas no portfólio. A Begin trabalha com perto de 50 itens, considerando produtos e apresentações, e está avaliando quais devem receber mais atenção.

Apesar do espaço disponível na fábrica, a parceria não estabelece dobrar o faturamento a cada ano como um objetivo isolado. A prioridade, segundo Hatab, é combinar crescimento com controle da operação.

“O momento atual favorece um crescimento de forma gradual, com atenção ao controle operacional e comercial. É uma reconstrução após uma expansão que aconteceu de forma rápida”, afirma.