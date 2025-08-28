DeepSeek, Duolingo e Anthropic: fundadores entram para clube dos bilionários

A inteligência artificial (IA) está transformando o mundo — e enriquecendo aqueles que apostaram tudo na tecnologia. A recém-lançada lista de bilionários da Forbes viu 46 bilionários do setor de tecnologia entrar de um ano para o outro.

O grupo de novatos adicionou US$ 600 bilhões para o clube dos mais ricos do mundo e, juntos, acumulam uma fortuna de US$ 3 trilhões, segundo a lista da americana Forbes.

O CEO do Google, Sundar Pichai, e o fundador da chinesa DeepSeek, Liang Wenfeng, estão entre eles. Também estão na lista os fundadores do aplicativo de ensino de idiomas, Duolingo. Um deles, Luis Von Ahm, foi criticado após dizer que a empresa adotaria um modelo de gestão "AI-first" no início do ano.

Os novos bilionários da IA

Nome: Liang Wenfeng

Empresa: DeepSeek

Fortuna de: US$ 1 bilhão

O bilionário chinês jogou uma bomba no setor de IA com o modelo de raciocínio R1. A chegada da DeepSeek levou a uma das primeiras quedas nas ações das gigantes do setor, como Nvidia, Alphabet, Microsoft e Tesla, acumulando uma perda superior a US$ 500 bilhões em valor de mercado naquele período.

Nome: Sundar Pichai

Empresa: Alphabet

Fortuna de: US$ 1,1 bilhão

Natural da Índia, Sundar Pichai está à frente de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. CEO da Alphabet (controladora do Google), se tornou bilionário após a valorização das ações da empresa, impulsionada pela IA, especialmente com o lançamento do modelo Gemini 2.0.

Nomes: Luis von Ahn e Severin Hacker

Empresa: Duolingo

Fortuna de: US$ 1,1 bilhão cada

Luis von Ahn e Severin Hacker, cofundadores do Duolingo, construíram a fortuna com o sucesso do aplicativo de aprendizado de idiomas, que agora integra inteligência artificial para personalizar a experiência dos usuários.

Nomes: Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish e Christopher Olah

Empresa: Anthropic

Fortuna de: US$ 1,2 bilhão cada

Os sete fundadores da Anthropic ganharam bilhões com a criação do Claude, um competidor direto do ChatGPT. A startup americana de IA arrecadou US$ 3,5 bilhões em 2024, sendo avaliada em US$ 61,5 bilhões.

Nome: Yao Runhao

Empresa: Paper Games

Fortuna de: US$ 1,3 bilhão

Yao Runhao, fundador da Paper Games, se tornou bilionário graças ao jogo de IA Love and Deepspace, que rapidamente conquistou milhões de jogadores em um ano no ar. São 6 milhões de usuários mensais, e a empresa está avaliada em US$ 850 milhões.

Nome: Phil Shawe

Empresa: TransPerfect

Fortuna de: US$ 1,8 bilhão

Phil Shawe é o cofundador da TransPerfect, empresa de serviços de tradução que integra IA nas operações. Com clientes como Microsoft e o Departamento de Justiça dos EUA, a fortuna reflete o sucesso da empresa no fornecimento de ferramentas automatizadas de tradução.

Nome: Joe Lonsdale

Empresas: Palantir e Anduril

Fortuna de: US$ 2 bilhões

Cofundador da Palantir e da Anduril, o americano ganhou bilhões com suas participações nas empresas. Hoje, a Palantir, que desenvolve plataformas de software para análise de dados e IA, é uma das empresas mais valiosas dos EUA. Já a Anduril vende produtos como sistemas aéreos não tripulados e sistemas de vigilância autônomos para governos. Um dos clientes é o Departamento de Defesa dos EUA.

Nome: Alexandr Wang

Empresa: Scale AI

Fortuna de: US$ 2 bilhões

Aos 28 anos, o fundador da Scale AI é um dos mais jovens bilionários da lista. A empresa de rotulação de dados para IA atende gigantes como OpenAI e Google, já levantou US$ 1 bilhão em investimentos e rapidamente atingiu uma avaliação de mercado em US$ 14 bilhões.

Nomes: Não divulgados

Empresa: CoreWeave

Fortuna de US$ 1,5 bilhão a US$ 3,1 bilhões

Os cofundadores da CoreWeave, especializados em fornecer poder de computação para IA, viram a empresa alcançar uma avaliação de US$ 23 bilhões após se tornar pública.