Meta lança recurso para tradução de voz com IA no Facebook e no Instagram

Nova funcionalidade permite que criadores de conteúdo expandam seu público, com suporte inicial para inglês e espanhol, mas com promessa de incluir novos idiomas em breve

Tradução de voz com IA está disponível em todos os mercados nos quais o Meta AI opera (SOPA Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10h17.

A Meta anunciou nesta terça-feira, 19, que está lançando uma nova funcionalidade de tradução de voz com inteligência artificial para todos os usuários do Facebook e Instagram globalmente. A ferramenta permitirá que criadores de conteúdo traduzam suas publicações para outros idiomas, ampliando seu alcance e permitindo que mais pessoas assistam aos seus vídeos.

Primeiro apresentada na conferência de desenvolvedores Meta Connect do ano passado, a funcionalidade foi inicialmente testada com traduções automáticas de vozes de criadores em reels no Facebook e no Instagram.

Essa novidade utiliza IA para manter o som e o tom da voz original do criador, proporcionando uma tradução mais autêntica e natural. Além disso, eles podem optar por usar um recurso de dublagem sincronizada, que alinha a tradução com os movimentos labiais, tornando a experiência mais fluida.

No lançamento, a tradução de voz suporta o par inglês-espanhol, com previsão de mais idiomas serem adicionados ao longo do tempo. A ferramenta está disponível para criadores do Facebook com mil seguidores ou mais e para todas as contas públicas do Instagram globalmente, desde que o Meta AI esteja disponível, como é o caso do Brasil.

Como usar a funcionalidade?

Para usar a funcionalidade, criadores devem clicar em "Translate your voice with Meta AI" (Traduza sua voz com o Meta AI) antes de publicar seu reels, podendo ativar ou desativar a tradução e a dublagem sincronizada a qualquer momento. Eles também poderão visualizar os resultados prévios e, caso desejem rejeitar a versão, a Meta diz que o conteúdo original não será impactado.

Aos espectadores, a tradução será automaticamente indicada no vídeo. Eles poderão desativar a exibição de traduções em determinados idiomas nas configurações.

Além disso, a Meta está oferecendo uma nova métrica no painel de Insights, permitindo que os criadores vejam suas visualizações por idioma. Isso ajuda a entender melhor como o conteúdo está alcançando novos públicos com o recurso de tradução.

Essa funcionalidade foi lançada enquanto a Meta reestrutura novamente sua divisão de IA, focando em quatro áreas principais: pesquisa, superinteligência, produtos e infraestrutura.

