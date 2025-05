Zuckerberg se junta a antigo rival para parceria bilionária

Mark Zuckerberg e Palmer Luckey, antigos rivais do Vale do Silício, fecharam uma parceria bilionária para desenvolver tecnologias de realidade virtual e aumentada para o Exército dos Estados Unidos.

A relação entre Zuckerberg, CEO da Meta, e Luckey, fundador da startup de defesa Anduril, remonta há dez anos, quando Luckey foi demitido da equipe do Facebook — hoje Meta — após uma polêmica envolvendo doações políticas.

Em 2016, Luckey fez uma doação pessoal para uma organização política que apoiava o então candidato Donald Trump, o que gerou desconforto entre funcionários do Facebook e a liderança da empresa. A repercussão levou à saída abrupta do americano e evidenciou as pressões políticas que as empresas de tecnologia enfrentavam na época.

De inimigos a sócios

Hoje, Zuckerberg e Luckey trabalham juntos para o desenvolvimento do projeto “EagleEye”, que prevê a criação de capacetes e headsets com sensores térmicos para soldados, além de funções para controle de drones no campo de batalha.

A parceria alia a experiência da Meta em realidade virtual e inteligência artificial, incluindo a linha de modelos Llama AI, com a tecnologia de sistemas autônomos de defesa da Anduril.

Fundada em 2017, a startup vem crescendo rapidamente: recentemente captou US$ 1,5 bilhão e foi avaliada em US$ 14 bilhões, impulsionada por contratos com o Departamento de Defesa dos EUA para construir jatos não tripulados e sistemas autônomos militares.

A parceria já está em andamento há quase um ano, segundo Luckey, que afirmou ter feito as pazes com Zuckerberg e destacou que os executivos que orquestraram sua saída da Meta não estão mais na empresa.