OpenAI firma contrato de US$ 11,9 bi com CoreWeave antes de IPO da startup

A startup CoreWeave, que conta com apoio da Nvidia, assinou um contrato de cinco anos com a Open AI no valor de US$ 11,9 bilhões para fornecer computação em nuvem. O acordo ocorre antes da estreia da startup no mercado de ações, reporta a Reuters.

Com isso, a OpenAI receberá participação na CoreWeave, que emitirá ações no valor de US$ 350 milhões por meio de uma colocação privada no momento da oferta pública inicial (IPO). O negócio recém-fechado com a OpenAI pode trazer mudanças no momento e no tamanho da entrada da CoreWeave no mercado de ações.

Conforme reportado pela Reuters, a startup deve entrar na bolsa nas próximas semanas. A expectativa é de uma avaliação que chegue a US$ 35 milhões. Fundada em 2017, a CoreWeave fornece acesso a data centers e chips de alta potência para cargas de trabalho de IA, a maioria com suporte da Nvidia.

A startup atende gigantes da indústria, como Meta, IBM e Microsoft, e compete com provedores de Nuvem, como Microsoft Azure (da Microsoft) e AWS (da Amazon).

Em janeiro deste ano, a Microsoft deixou de ser a provedora exclusiva de data centers da OpenAI em meio a alteração de contrato entre as duas companhias. A OpenAI culpava a Microsoft pela falta de capacidade computacional e pelo atraso no lançamento de produtos, o que se tornou uma fonte de tensão entre as duas empresas. Mas a Azure manteve a exclusividade na API da OpenAI.