Tradicional revista de jogos, 'Game Informer' está de volta

A tradicional revista Game Informer está de volta, assim como toda a sua equipe editorial. Na terça-feira, o editor-chefe Matt Miller anunciou que a Gunzilla Games adquiriu os direitos da revista de jogos, ajudando a colocar o site e seus arquivos de volta na rede. As informações são do The Verge.

A GameStop, que era dona da Game Informer, fechou a revista em agosto passado e demitiu toda a sua equipe após mais de 30 anos de circulação. A equipe retornou ao trabalho na semana passada e publicou novas análises de títulos lançados durante a ausência da revista, junto com uma lista tardia dos melhores jogos de 2024.

A nova dona da Game Informer

Seus novos proprietários, a Gunzilla Games, é uma desenvolvedora de jogos sediada na Europa que atualmente está trabalhando em um título battle royale chamado Off the Grid. Miller diz que a revista continuará operando como um meio editorial independente sob uma nova entidade chamada Game Informer, Inc. "Nossa intenção é continuar a focar em destacar os jogos mais legais, celebrar a história e o legado da indústria de jogos e destacar os criadores e jogadores que estão traçando seu futuro", diz Miller.

Além de trazer de volta seu site, a Game Informer planeja ressuscitar sua revista impressa também, com "novos benefícios de associação e assinatura". Embora a Game Informer ainda não esteja oferecendo uma assinatura, é possível se inscrever para uma conta no site da publicação para receber atualizações, bem como obter acesso ao arquivo da revista. A Game Informer continuará atualizando seu site com notícias, análises, prévias e cobertura de eventos.