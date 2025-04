Scale AI quer o dobro de receita para 2025 e avalição de US$ 25 bilhões

A startup Scale AI, que fornece infraestrutura para modelos de inteligência artificial, espera sua receita mais do que dobre em 2025 em comparação com a de 2024. Além disso, a empresa está em negociações para lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) que pode fazer com que a avaliação da companhia chegue a US$ 25 bilhões, reporta a Bloomberg.

No ano passado, a empresa gerou US$ 870 milhões em receita e, neste ano, a expectativa é de que a receita alcance US$ 2 bilhões, diz a Bloomberg citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Já a OPA permitirá que novos investidores adquiriram as ações de antigos funcionários e investidores da empresa. A venda dos títulos poderia alavancar a avaliação da Scale AI em 80% a mais do que a rodada de financiamento do ano passado.

Investidores recorrentes, como Founders Fund, Greenoaks Capital e Coatue Management, planejam participar da oferta pública. Em maio do ano passado, a Scale AI anunciou a captação de US$ 1 bilhão de investimento em rodada de financiamento da Série F liderada pelo investidor Accel. A rodada resultou em uma avaliação de US$ 13,8 bilhões para a Scale AI.

Empresas de IA generativa, como a Scale AI, têm se beneficiado do interesse de investidores na tecnologia. Nesta semana, a OpenAI levantou US$ 40 bilhões em uma rodada que representou um recorde do maior investimento já registrado para uma empresa de tecnologia privada.