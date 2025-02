Duo 'morreu', mas o Duolingo continua: aprenda como usar o app de idiomas

O icônico mascote do Duolingo está morto. A empresa anunciou na terça-feira, 11, que sua coruja verde havia falecido e que o incidente estava sendo "investigado".

A ação de marketing rapidamente gerou repercussão nas redes sociais, com memes, teorias e comentários. A empresa aproveitou a situação para promover sua versão premium, o Duolingo Max, pedindo que os fãs comentassem o número do cartão de crédito "para serem automaticamente inscritos em memória de Duo".

Em nota, o Duolingo esclareceu que não estava realmente solicitando os dados bancários dos usuários — "a menos que queiram ajudar a pagar o funeral extremamente caro do Duo", ironizou a empresa.

A brincadeira nas redes sociais, como era esperado, surtiu efeito. Muitos usuários que haviam deixado de usar o aplicativo ou nunca haviam experimentado demonstraram interesse novamente pelo aprendizado de idiomas de forma lúdica ofertado pelo serviço.

Abaixo, confira um passo a passo para entender como funciona o ensino de línguas no Duolingo e como aproveitar recursos de inteligência artificial (IA) para acelerar sua evolução na fala e escrita em outra língua.

Como funciona a tecnologia do Duolingo

Apesar da "morte" do mascote, o aplicativo segue como uma das principais plataformas de aprendizado de idiomas, com mais de 500 milhões de usuários. Seu funcionamento combina inteligência artificial e gamificação para estruturar as lições e manter os usuários engajados.

O ensino segue o Método Duolingo, baseado em cinco princípios:

Prática desde o início , com exercícios interativos

, com exercícios interativos Uso de inteligência artificial para personalizar o aprendizado

para personalizar o aprendizado Foco em habilidades essenciais , como leitura, escrita, audição e fala

, como leitura, escrita, audição e fala Gamificação , com pontuação e desafios para incentivar a prática

, com pontuação e desafios para incentivar a prática Aprendizado por padrões, reforçando gramática e vocabulário conforme o usuário avança

Inteligência artificial no aprendizado de idiomas

O Duolingo utiliza Birdbrain, um sistema de inteligência artificial que ajusta a dificuldade das lições de acordo com o desempenho do usuário. O sistema analisa milhões de exercícios diários e adapta os conteúdos para tornar o aprendizado progressivo.

Além disso, a plataforma usa modelos de linguagem avançados, como o GPT-4, para oferecer recursos adicionais, como:

"Explique Minha Resposta" , que detalha os erros cometidos pelo usuário

, que detalha os erros cometidos pelo usuário "Bate-Papo" , que simula diálogos em diferentes situações

, que simula diálogos em diferentes situações Reconhecimento de fala, permitindo que os usuários pratiquem a pronúncia

Essas tecnologias estruturam o ensino dentro do aplicativo, possibilitando que os usuários avancem de acordo com seu ritmo e necessidades.

Como usar o Duolingo para aprender um novo idioma

Para começar a usar o Duolingo, basta baixar o aplicativo na App Store ou Google Play Store, ou acessar o site duolingo.com. O usuário deve então:

Escolher o idioma que deseja aprender

Responder ao questionário inicial sobre motivações e metas

Definir uma meta diária de estudo, entre 5 e 20 minutos por dia

Indicar o nível de conhecimento no idioma escolhido

Como funcionam as lições

O Duolingo organiza o conteúdo em unidades voltadas para objetivos de comunicação. Cada unidade contém:

Lições que abordam vocabulário, gramática e pronúncia

Exercícios que praticam fala, escrita, leitura e compreensão auditiva

Prática personalizada com base nas dificuldades identificadas pelo sistema

O aprendizado é estruturado para garantir progressão, com revisões periódicas para reforçar conteúdos já estudados.

Além disso, o Duolingo oferece um sistema de recompensas, onde os usuários acumulam pontos, conquistam medalhas e desbloqueiam desafios conforme avançam.

O futuro do Duo

Embora o anúncio tenha sugerido que Duo não voltará, é improvável que o mascote desapareça definitivamente. O personagem se tornou um símbolo do aplicativo e acumula milhões de seguidores no TikTok e outras redes sociais.

No comunicado oficial, a empresa deixou a possibilidade de novos desdobramentos:

"Nosso ícone de aplicativo reflete essa perda. Há uma investigação em andamento sobre a qual não podemos comentar neste momento. Não conhecemos nenhuma coruja tão dedicada quanto Duo que simplesmente morre sem uma história. Fique de olho em nossas redes enquanto descobrimos a verdade por trás."