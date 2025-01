Entenda o que é DeepSeek, a inteligência artificial chinesa que preocupa o Vale do Silício

O sucesso da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek está balançando o mundo da tecnologia com um modelo de IA que se equipara em vários parâmetros com o GPT-4o da OpenAI, mas com um custo muito mais baixo.

A empresa lançou recentemente o modelo DeepSeek-R1, de código aberto, com performance comparável ao OpenAI-o1, com apenas de 3% a 5% do valor utilizado no modelo proprietário da OpenAI.

O sucesso inicial da startup abre discussões sobre se o Vale do Silício irá manter sua liderança no desenvolvimento de inteligência artificial. Além disso, questiona a necessidade de uma capacidade computacional massiva para construir IA de ponta.

O investidor Marc Andreessen, cofundador da Andreessen Horowitz, afirmou em sua conta no X (antigo Twitter) que o modelo de linguagem DeepSeek R1 é “uma das mais incríveis e impressionantes inovações” que já presenciou. Ele também destacou: “E é em código aberto, um profundo presente para o mundo”.

Onde baixar produtos da DeepSeek?

O aplicativo da DeepSeek pode ser baixado na Play Store para Android e na Apple Store para iOS. O aplicativo foi lançado em 10 de janeiro nas lojas. Entre os iPhones dos Estados Unidos, os downloads do assistente de IA da DeepSeek chegaram a ultrapassar os do ChatGPT.

Quanto custa a assinatura?

Não é preciso assinatura para utilizar o chatbot da startup, mas é preciso criar uma conta antes de começar a usar.

Quando surgiu a DeepSeek?

A startup foi fundada em 2023 por Liang Wenfeng, gestor de um fundo hedge que usa IA para identificar padrões em preços de ações. Com sanções aplicadas pelos Estados Unidos à China, a DeepSeek utilizou chips H800 mais baratos e menos poderosos do que os H100 da Nvidia, que haviam sido barrados.

Qual a diferença da DeepSeek para as concorrentes?

De acordo com informações da DeepSeek, o modelo de linguagem DeepSeek V3 supera concorrentes, como Meta, Google e OpenAI, em todos os parâmetros de matemática.

Em termos de código, o DeepSeek V3 também traz resultados melhores do que os rivais na maioria dos concorrentes, enquanto os parâmetros relacionados a inglês estão mais bem distribuídos.

Contraponto

Apesar do avanço tecnológico a baixo custo trazido pela startup, seu chatbot tem dificuldade em responder questões controversas para a China, por exemplo sobre o Massacre na Praça Celestial ou o a infração dos direitos humanos do governo chinês no caso da população de uigures.

Além disso, usuários estão enfrentando dificuldades em se cadastrar na DeepSeek nesta segunda, 27, por conta de “ataques maliciosos em grande escala”.

O valor do treinamento do modelo DeepSeek-V3 de US$ 5,58 milhões foi questionado por analistas da Bernstein, que acreditam que os valores reais podem ser significativamente maiores.