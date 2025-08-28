Hub de inovação de construtora abre seleção para startups

Estão abertas as inscrições para o 8º ciclo do Vetor AG, programa de inovação aberta da Andrade Gutierrez. Desde 2018, a companhia conecta soluções inovadoras aos principais desafios do mercado de infraestrutura por meio dessa iniciativa. Podem participar empreendedores, pesquisadores, startups e empresas com soluções para obras e áreas corporativas. As inscrições estão disponíveis no site até 25 de setembro.

Pioneiro em inovação aberta no setor, o Vetor AG se destaca pela implementação de pilotos reais, tanto nos canteiros de obras quanto nos escritórios da AG. Com o objetivo de criar um ambiente colaborativo, o programa fomenta o desenvolvimento de ideias inovadoras e disruptivas. Anualmente, cerca de 250 startups se inscrevem, e mais de 50 soluções já foram implementadas, impactando diretamente as operações da companhia.

Pré-seleção para o Pitch Day

Especialistas da AG avaliam as propostas inscritas e selecionam até 30 soluções para o 'Pitch Day', evento em que as ideias mais promissoras serão apresentadas no escritório da companhia em São Paulo. O encontro ocorrerá nos dias 29 e 30 de outubro. Ao final, as empresas escolhidas terão a oportunidade de implementar suas soluções em obras da Andrade Gutierrez.

Canteiros inteligentes

Neste ano, o programa busca soluções inovadoras em diversas áreas da Engenharia e Construção. Entre os desafios estão as obras industriais, com foco em alternativas tecnológicas para o tratamento e inspeção de superfícies metálicas e soldas, visando o diagnóstico inteligente de estruturas e equipamentos. Outro desafio é o rastreamento e identificação de materiais no campo, além da busca por modelos inovadores de andaimes e métodos de gestão.

A automação também é um tema central, com desafios voltados à inovação no lançamento de cabos em eletrodutos e ao uso de novas tecnologias e materiais para acelerar a execução de obras pesadas, como a compactação de solos e a produção de concreto.

Além disso, o programa busca revolucionar a gestão e execução de obras de infraestrutura com o uso de Inteligência Artificial e Data Analytics, com o objetivo de aumentar a previsibilidade, a produtividade e a tomada de decisões em tempo real.