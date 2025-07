Como essa empresa de inteligência artificial se tornou uma das maiores 'queridinhas' de Wall Street

As empresas que estão apostando em inteligência artificial vêm ganhando relevância no mercado e, cada vez mais, vendo suas ações dispararem. Entretanto, uma companhia específica está se tornando um destaque no setor e já é o segundo papel com melhor desempenho em todo o S&P 500.

A Palantir, empresa americana que desenvolve plataformas de software para análise de dados e IA, está chamando a atenção dos investidores e parece ter uma combinação única que impulsiona esses ganhos. As ações da companhia já acumulam uma alta de 73% no ano, superando gigantes da tecnologia como Nvidia (+17% ao ano), Microsoft (+18%) e Apple (-20%).

O perfil de investimento da Palantir abrange diversos temas do mercado: gastos governamentais, inteligência artificial e a influência crescente dos investidores de varejo.

Contratos governamentais

A Palantir tem reforçado sua presença junto ao governo federal americano em 2025, garantindo contratos ligados a políticas alinhadas à gestão Trump.

Em abril, a companhia fechou um acordo de US$ 30 milhões com o ICE, órgão responsável por imigração e alfândega, para desenvolver sistemas capazes de monitorar vistos e acompanhar processos de deportação, segundo informações da Business Insider.

No mês seguinte, a empresa firmou parceria com a Fannie Mae, prevendo o uso de ferramentas de inteligência artificial para ajudar a unidade que investiga fraudes na financiadora de hipotecas mantida pelo governo.

Outro destaque foi o contrato de US$ 795 milhões conquistado com a divisão de IA do Departamento de Defesa, válido até 2029. O novo veio depois de outro, de US$ 480 milhões, fechado no ano passado com a mesma pasta.

“Continuamos acreditando que a PLTR conquistará mais contratos em diversos órgãos do governo federal, com sua proposta de valor em software se encaixando perfeitamente no tema mais amplo de eficiência,” escreveram analistas da Wedbush Securities no mês passado, classificando a empresa como uma das principais apostas do mercado.

O volume recente de acordos e os laços com a Casa Branca tornaram a Palantir uma das maiores beneficiadas do chamado “Trump trade.”

A aposta em IA

A Palantir aparece em destaque no movimento de investimentos em inteligência artificial que domina Wall Street, graças à força do seu software especializado em análise de dados.

No primeiro trimestre, a empresa somou US$ 883,9 milhões em receita, avanço de 39% comparado com o mesmo período do ano anterior, segundo a Business Insider. Analistas da Wedbush atribuem esse salto principalmente ao crescimento da demanda por sua plataforma de inteligência artificial.

“Enxergamos a Palantir como uma empresa tecnológica de geração única que poderá alcançar um valor de mercado de um trilhão de dólares nos próximos três anos, sendo a PLTR um nome central no tema da Revolução da IA nos próximos anos,” comentou a Wedbush.

O CEO Alex Karp exibe orgulho da chamada “regra dos 40” - um indicador que combina taxa de crescimento de receita e margem de lucro, somando pelo menos 40% para atestar a solidez de empresas de software. No primeiro trimestre, a Palantir apresentou índice de 83%, número que Karp destacou como evidência da força do negócio.

“Estamos no meio de uma mudança tectônica na adoção do nosso software, especialmente nos EUA, onde nossa receita disparou 55% na comparação anual, enquanto a receita comercial nos EUA cresceu 71% no primeiro trimestre, superando uma taxa anualizada de um bilhão de dólares,” disse Karp.

Um exército de investidores de varejo

Alex Karp: CEO da Palantir Technologies fala durante o Hill and Valley Forum no Capitólio dos EUA, em 30 de abril de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Além do interesse institucional, a Palantir também conta com um público fiel entre investidores de varejo, que parecem admirar a postura direta e a personalidade midiática do CEO. Suas falas e aparições públicas frequentemente viram memes e ajudam a manter a empresa nos holofotes.

Karp faz questão de estreitar esse vínculo: nas teleconferências de resultados, ele prioriza responder perguntas de investidores pessoas físicas antes de atender aos analistas de bancos, de acordo com a reportagem.

Dados da Vanda Research, especializada em monitorar tendências do varejo, mostram que a Palantir foi uma das nove ações mais citadas no fórum r/WallStreetBets no último mês.

Nos últimos cinco dias, investidores de varejo aplicaram um volume líquido de US$ 170,3 milhões nas ações da empresa, tornando-a o segundo papel mais comprado por pessoas físicas, atrás apenas da Tesla.

“A Palantir é uma ação recorrente entre os memes,” afirmou a Vanda. “Os investidores de varejo estão otimistas com os contratos governamentais e o potencial da IA, com alta convicção entre quem já detém o papel.”