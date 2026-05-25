Série 'Off Campus' faz hit de Jennifer Lopez voltar às paradas 15 anos depois

Quinze anos após o lançamento original, “On The Floor”, de Jennifer Lopez, voltou aos holofotes graças ao sucesso da série "Off Campus: Amores Improváveis". A música, lançada em 2011 em parceria com Pitbull, registrou um novo pico de reproduções no Spotify depois que uma cena da produção viralizou nas redes sociais.

Hit entrou no top 50 mundial

A sequência em questão acontece durante uma festa universitária mostrada no segundo episódio da série. A personagem Allie Hayes surge usando um vestido inspirado no icônico look verde de Versace usado por Jennifer Lopez no Grammy de 2000. Enquanto ela dança com Dean Di Laurentis, “On The Floor” toca ao fundo e rapidamente se torna um dos momentos mais comentados entre os fãs.

O impacto foi imediato nas plataformas digitais. A faixa ocupa atualmente a 32ª posição entre as 50 músicas mais ouvidas do mundo no Spotify, acumulando mais de 2,3 milhões de reproduções. No aplicativo da plataforma, a cena de "Off Campus" também é exibida automaticamente junto à reprodução da música.

O fenômeno também chamou a atenção da própria Jennifer Lopez. A artista compartilhou trechos da cena nas redes sociais e elogiou a produção ao escrever que “amou a série”. Depois, ela ainda publicou um vídeo ao lado da atriz Mika Abdalla, que interpreta Allie, recriando o momento viral.

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Sobre o que é 'Off Campus'?

O sucesso de “Off Campus” já garantiu vida longa para a produção. A Prime Video renovou a série para a segunda temporada antes mesmo da estreia oficial da primeira, no dia 13 de maio, movimento que mostrou a confiança do streaming no potencial da adaptação dos livros de Elle Kennedy.

A primeira temporada acompanha Hannah Wells, uma estudante de música marcada por traumas do passado, e Garrett Graham, principal estrela do time de hóquei da universidade. Os dois fazem um acordo: Hannah ajuda Garrett a melhorar seu desempenho acadêmico, enquanto ele finge ser seu namorado para despertar o interesse do garoto por quem ela é apaixonada. O plano, porém, sai do controle quando a relação entre eles deixa de ser apenas encenação.