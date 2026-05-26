Bia Haddad estreia nas duplas de Roland Garros hoje; veja horário e onde assistir

A tenista Bia Haddad Maia volta à quadra nesta terça-feira, 26, para disputar a chave de duplas de Roland Garros. A brasileira joga ao lado da russa Liudmila Samsonova na estreia do Grand Slam francês.

A partida será a primeira da Quadra 4, a partir das 6h (de Brasília). As adversárias serão a americana Desirae Krawczyk e a ucraniana Lyudmyla Kichenok, cabeças de chave número 9 do torneio.

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Brasileiras em Roland Garros

Bia, de 29 anos, ocupa atualmente a 91ª posição do ranking de duplas da WTA. A paulista voltou a jogar a modalidade ao lado de Samsonova utilizando os rankings de simples para entrar diretamente na chave principal.

A brasileira faz sua quarta participação nas duplas femininas de Roland Garros. Em 2025, ela chegou às oitavas de final ao lado da alemã Laura Siegemund. Já na chave de simples, Bia foi semifinalista do torneio em 2023.

A estreia nas duplas acontece dois dias após a eliminação de Bia na primeira rodada da chave individual. A brasileira perdeu de virada para a britânica Francesca Jones por 2 sets a 1.

Além de Bia Haddad, o Brasil terá três representantes garantidas nas duplas femininas em Paris. Luísa Stefani joga ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, enquanto Ingrid Martins forma parceria com a argentina Solana Sierra. As duas duplas estreiam na quarta-feira, 27.