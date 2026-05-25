Aos 21 anos, amigos faturam US$ 10 mil em 30 dias com negócio criado na faculdade

Começar um negócio de sucesso antes mesmo de pegar o diploma da faculdade é um feito para poucos. Os jovens Harrison Nastasi (21 anos) e Justin Iannelli (21 anos) alcançaram essa meta ao fundarem a Bobica Bars, uma marca de barras de granola com cobertura de superalimentos.

O projeto, que começou como um trabalho paralelo durante a graduação na Universidade Rowan, explodiu em vendas após uma aparição na TV, gerando US$ 10.000 em apenas 30 dias. Hoje, a empresa mantém uma receita consistente de US$ 8.000 por mês e projeta fechar o ano com um faturamento de US$ 1 milhão.

Por trás do crescimento acelerado, está uma rotina de dedicação extrema. Iannelli, que conciliava as demandas do negócio com um estágio corporativo, trabalha na startup praticamente 24 horas por dia, incluindo os fins de semana. “Eu levo meu laptop para todo lugar. Se uma ideia surge ou a inspiração bate, quero agir imediatamente”, afirmou.

Eles acreditam que o segredo foi tirar a ideia do papel logo no primeiro dia, criando protótipos e testando o produto com o público, em vez de esperar pelas condições ideais.

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Como eles começaram?

A inspiração para o negócio nasceu de uma necessidade real dentro de casa. Nastasi via sua mãe sofrer com as dores da artrite e buscar os benefícios dos superalimentos em tigelas de açaí que, na verdade, eram bombadas de açúcar. Quase na mesma época, seu pai foi diagnosticado com doença celíaca.

Ficou claro para os dois amigos de infância que o mercado carecia de lanches que fossem funcionalmente saudáveis, sem conservantes e verdadeiramente seguros para quem tem alergias alimentares. Após passarem por cerca de 10 ideias de negócios na época da escola que "eram bem ruins", os sócios perceberam o potencial da fórmula das barras de granola e decidiram apostar tudo na nova empresa.

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