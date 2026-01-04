Trump e Musk jantam juntos após meses de conflito público

Elon Musk e Donald Trump foram vistos juntos em um jantar em Mar-a-Lago, no último sábado, 3, em um dos primeiros gestos que sinaliza uma reaproximação entre os dois após meses de atritos públicos. Um registro do momento foi publicado pelo dono da Tesla na rede social X neste domingo, 4.

O encontro contou com a presença da primeira-dama Melania Trump e ocorre depois de um período marcado por críticas mútuas e embates nas redes sociais.

Na publicação, ele diz: "Tive um jantar adorável ontem à noite com @POTUS [Trump] e @FLOTUS [Melania]. 2026 vai ser incrível!".

Tensão no último ano

A relação entre o bilionário da tecnologia e o presidente dos Estados Unidos havia sido próxima no início do segundo mandato de Trump, quando Musk colaborou com iniciativas do governo, especialmente no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), criado para reduzir gastos e a estrutura federal.

A parceria também se apoiou no engajamento do empresário durante a campanha presidencial de 2024, quando Musk declarou apoio a Trump e investiu recursos na candidatura. O rompimento ocorreu poucos meses depois e deixou um clima de tensão.

Musk saiu do DOGE e passou a criticar um projeto de lei de gastos defendido por Trump, argumentando que a proposta ampliaria o déficit federal e comprometeria esforços de eficiência no governo.

Trump, por sua vez, reagiu sugerindo que o empresário estaria sendo contra pela possível perda de incentivos fiscais para veículos elétricos, o que afetaria diretamente a Tesla.

A troca de acusações terminou com uma ameaça de Trump de cancelar contratos federais com as empresas de Musk, como SpaceX e Tesla.

Em um outro episódio tenso, Musk afirmou que Trump constava nos chamados "arquivos Epstein", antes mesmo de o Departamento de Justiça divulgar documentos relacionados ao caso.

Indícios de reaproximação

Antes do jantar em Mar-a-Lago, os dois já haviam sido vistos conversando no memorial de Charlie Kirk. Agora, o encontro mais reservado reforça que a reaproximação está mais perto do que parece.

Musk e a Venezuela

Horas após o jantar, Musk voltou ao centro das atenções ao anunciar a liberação do uso gratuito da Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX, na Venezuela.

A decisão foi comunicada neste domingo, 4, em uma publicação no X. O bilionário afirmou que era uma ação "em apoio ao povo da Venezuela", após a operação dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

No dia anterior, Musk havia publicado uma mensagem em espanhol celebrando a ação dos EUA. "A Venezuela agora pode ter a prosperidade que merece", disse.