O que vai acontecer com Nicolás Maduro após ser capturado pelos EUA

Maduro foi capturado pelo governo Donaldo Trump na madrugada de sábado

SBT News
SBT News

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 08h48.

Capturado pelos Estados Unidos e preso no Centro de Detenção Metropolitano (MDC, na sigla em inglês), em Nova York, no bairro do Brooklyn, Nicolás Maduro vai responder por quatro crimes e será julgado por um tribunal americano.

A data do julgamento ainda não foi divulgada.

Para chegar até lá, passou antes pela sede da Administração de Combate às Drogas dos EUA (DEA, na sigla em inglês).

Para chegar a Nova York, Maduro e a esposa Cilia Flores foram levados de navio até os Estados Unidos. Lá pegaram um avião para chegar ao destino final.

Além de Maduro, foram indiciados na mesma ação outras cinco pessoas — a esposa e o filho do ditador, Cilia Flores e "Nicolasito", e três integrantes do governo desmantelado de Maduro.

São eles o Ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, Diosdado Cabello, o ex-ministro Ramón Rodríguez Chacín, da mesma pasta, e Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero".

Este último é considerado pelo governo Trump o principal líder do grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua.

As ações foram divulgadas em ação assinada pelo procurador Jay Clayton e divulgada pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Crimes atribuídos a Maduro pelos EUA

  • Conspiração para narcoterrorismo
  • Conspiração para importação de cocaína
  • Posse de metralhadoras e dispositivos explosivos
  • Conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os EUA.

Tudo sobre a captura de Maduro

